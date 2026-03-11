Iran bắn tên lửa đầu đạn 2 tấn, ồ ạt tập kích Mỹ - Israel 3 giờ liên tục

IRGC trong ngày 10/3 đã thực hiện hàng loạt các đợt tập kích mới trong chiến dịch trả đũa Mỹ - Israel.

Tuyên bố cho biết các tên lửa Khorramshahr mới, mỗi quả mang đầu đạn nặng 2 tấn, đã được phóng về phía các mục tiêu của Mỹ.

Iran bắn tên lửa đầu đạn 2 tấn, tập kích ồ ạt Mỹ - Israel 3 giờ liên tục (Video: IRGC).

Văn phòng Quan hệ Công chúng của IRGC cho biết làn sóng thứ 37 của chiến dịch tấn công đáp trả đã được tiến hành. Lực lượng này cho hay đợt tấn công mới nhất kéo dài hơn 3 giờ, với các đòn đánh tên lửa liên tục theo nhiều lớp, bao gồm cả những loại tên lửa hạng nặng nhất.

Theo tuyên bố, trong giai đoạn này các mục tiêu bị tấn công bao gồm những vị trí của đối phương tại Erbil thuộc khu vực người Kurd ở Iraq, Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain, và các trung tâm quân sự tại Be’er Ya’akov nằm ở trung tâm Tel Aviv, Israel.

Ngoài ra, các mục tiêu khác còn bao gồm một trung tâm liên lạc vệ tinh ở phía nam Tel Aviv, cũng như cảng Haifa.

Tuyên bố nói rằng các mục tiêu đã bị tấn công bằng các tên lửa Kheibar Shekan, Qadr và Khorramshahr mà IRGC mô tả là “hạng nặng và có sức tàn phá lớn”. Tất cả các tên lửa được sử dụng đều mang nhiều đầu đạn, trong đó biến thể Qadr mang đầu đạn nặng 1 tấn.

Trong chiến dịch trả đũa, IRGC đã triển khai hàng trăm tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm, cùng với UAV tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu của Mỹ và Israel trên khắp khu vực.

Trước đó, IRGC thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ 36, nhắm vào các địa điểm của Mỹ và Israel, sử dụng kết hợp các tên lửa Qadr, Emad, Kheibar Shekan và UAV tấn công cảm tử.

Trong cùng ngày, lực lượng này cho biết làn sóng thứ 35 của chiến dịch trả đũa đã được tiến hành với việc phóng các tên lửa chiến lược Fattah, Emad, Kheibar và Qadr nhằm vào các mục tiêu ở Tel Aviv, Beit Shemesh tại al-Quds, cùng các căn cứ của Mỹ.

Mặt khác, Không quân Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng tại thành phố cảng phía bắc Haifa, để đáp trả các đợt không kích gần đây của Israel vào các kho dầu của Iran. Nhà máy lọc dầu Haifa, với công suất 197.000 thùng/ngày, được cho là đã chủ động đóng cửa một số đơn vị vận hành từ tuần trước như một biện pháp phòng ngừa.

Quân đội Iran cũng cho biết đã triển khai nhiều hoạt động phòng không tại nhiều tỉnh, đánh chặn và phá hủy thành công một số UAV trinh sát hiện đại, trong đó có 2 UAV Hermes-900 bị bắn hạ tại các tỉnh Lorestan và Qom.

Theo phía Iran, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ hơn 80 UAV các loại, bao gồm MQ-9 của Mỹ và nhiều mẫu UAV của Israel. Các hoạt động này đánh dấu một sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến đang diễn ra, bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Theo số liệu chính thức của Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đến nay đã làm hư hại hoặc phá hủy khoảng 13.000 công trình dân sự của phía Tehran.