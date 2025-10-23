Mỹ bác tin “cởi trói” cho vũ khí tầm xa ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tên lửa Tomahawk có một vấn đề mà nhiều người không nhận ra, cần ít nhất 6 tháng, thường là một năm, để học cách sử dụng chúng. Chúng rất phức tạp. Vì vậy, Tomahawk chỉ được phóng nếu chính chúng ta phóng, và chúng ta sẽ không làm điều đó”, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/10 cho biết.

Phát biểu này được đưa ra sau những đồn đoán về việc Mỹ có thể dỡ bỏ hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa. Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã cho phép Ukraine dùng một số tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ thông tin này, gọi đây là “tin giả”.

Phát biểu của Tổng thống Trump cũng củng cố lập trường của Nhà Trắng về việc tránh leo thang xung đột thông qua sự can dự trực tiếp của quân đội Mỹ vào cuộc chiến Nga - Ukraine.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Theo một thành viên phái đoàn Ukraine, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với ông Trump bản đồ các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra thận trọng với đề xuất cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev. Ông mong muốn kết thúc chiến sự Nga - Ukraine mà không cần đến loại vũ khí này.

“Chúng tôi cần Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác đang được gửi đến Ukraine... Hy vọng chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến mà không cần nghĩ đến Tomahawk. Tốt hơn hết là họ không cần đến Tomahawk. Tốt hơn nữa là cuộc chiến này nên kết thúc. Đó là một loại vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến leo thang lớn, và có thể khiến nhiều điều tồi tệ xảy ra. Tomahawk là chuyện lớn”, ông Trump nói.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine hôm 17/10 trở nên căng thẳng khi ông Trump được cho là đề nghị Ukraine nhượng bộ lãnh thổ với Nga để đổi lấy hòa bình.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/10 đã tìm cách xoa dịu lo ngại về những căng thẳng giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky, đồng thời khẳng định “chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ” mới có thể giúp đạt được hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Ông Rutte đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thăm Washington. Khi được hỏi liệu chuyến đi của mình có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky “thất bại” hay không, ông Rutte phủ nhận, cho rằng đó là một cuộc gặp thành công.

Ông giải thích rằng chuyến thăm Washington đã được lên kế hoạch từ trước để thảo luận về cách thực hiện tầm nhìn hòa bình của ông Trump đối với chiến sự Ukraine.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Trump, và ông ấy là người duy nhất có thể làm được điều này. Vai trò lãnh đạo của ông ấy ở đây là rất quan trọng. Ông ấy rõ ràng đang thể hiện điều đó, và ông ấy cần đối thoại với tất cả các nhà lãnh đạo, cả với ông Putin và ông Zelensky”, ông Rutte nói.