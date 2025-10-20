Tổng thống Trump: Ukraine sẽ phải nhượng bộ một phần lãnh thổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

"Ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) sẽ lấy đi một số thứ. Họ đã chiến đấu và ông ấy có rất nhiều thứ. Ông ấy đã giành được một số thứ nhất định", Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 19/10, khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Nga sẽ sẵn sàng chấm dứt xung đột mà không giành quyền kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ của Ukraine hay không.

Tổng thống Trump cho rằng Ukraine chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Ông cũng hy vọng sẽ có một giải pháp cho cuộc xung đột.

"Hiện tại, chiến tranh đang diễn ra, nhưng vẫn có tiềm năng lớn về thương mại. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thành công", ông Trump nói, bình luận về những nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp ở Ukraine.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ kết thúc khi Nga đạt được toàn bộ mục tiêu của chiến dịch. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, những mục tiêu này có thể đạt được thông qua chiến dịch quân sự hoặc đàm phán.

Các mục tiêu này bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đảm bảo quy chế trung lập của Kiev và công nhận thực tế lãnh thổ, bao gồm các khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Sau các cuộc trao đổi liên tiếp với Tổng thống Nga và Ukraine gần đây, Tổng thống Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine nên kết thúc ngay lập tức, ở giới tuyến hiện tại, và cả hai bên đều được phép tuyên bố chiến thắng.

Tổng thống Zelensky cho biết Tổng thống Trump hiểu rằng đàm phán về lãnh thổ Ukraine sẽ là phần "khó khăn nhất" trong việc giải quyết xung đột.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine sau hơn 3 năm mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Trước đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý.

Mỹ không thể cung cấp toàn bộ vũ khí cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ không thể cung cấp toàn bộ vũ khí cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông vẫn xem xét việc chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine.

"Ukraine đã hỏi tôi liệu họ có thể được cung cấp Tomahawk hay không, và tôi đang xem xét điều đó. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin về vấn đề này”, ông Trump nói thêm.

"Đó là một vũ khí nguy hiểm, bạo lực. Nhưng chúng ta (nước Mỹ) phải nhớ một điều rằng chúng ta cũng cần vũ khí đó cho chính mình. Chúng ta không thể cung cấp toàn bộ vũ khí cho Ukraine. Chúng ta không thể làm vậy”, ông Trump nói với hãng tin Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã hành xử "rất tốt" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ukraine.

"Nhưng chúng ta không thể cung cấp tất cả vũ khí cho họ. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không thể gây nguy hiểm cho nước Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10, Tổng thống Trump nói rằng Washington cần tên lửa tầm xa Tomahawk và các vũ khí khác mà Mỹ từng cung cấp cho Ukraine.

Trang tin Axios dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Washington hiện không có kế hoạch cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo Axios, Tổng thống Trump đã nói rõ ưu tiên của ông hiện nay là ngoại giao và ông cho rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk có thể làm suy yếu nỗ lực ngoại giao đó.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine không thể vận hành tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ đánh dấu "một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới", bao gồm cả sự sụp đổ của quan hệ Nga - Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm rằng nếu tên lửa Tomahawk được cung cấp cho Kiev, Moscow sẽ đưa ra phản ứng tương xứng.