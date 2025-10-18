Tổng thống Trump phản hồi đề xuất cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Một tên lửa Tomahawk của Mỹ được phóng đi ở Địa Trung Hải (Ảnh: US Navy).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Nhà Trắng ngày 17/10 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Washington có thể chấp thuận việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Hai nhà lãnh đạo đã trả lời câu hỏi của báo giới trong bữa trưa song phương, trước khi tiến hành cuộc gặp kín kéo dài hơn 2 giờ.

Trước khi bước vào cuộc họp kín, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng những nỗ lực hòa bình sẽ không cần đến Tomahawk, dù không loại trừ khả năng cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine.

“Chúng tôi cần Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác đang được gửi đến Ukraine... Hy vọng chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến mà không cần nghĩ đến Tomahawk”, ông nói.

Trước cuộc hội đàm, chủ nhân Nhà Trắng cũng cảnh báo loại tên lửa tầm xa này có thể gây ra sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến mà ông mong muốn sớm kết thúc.

“Chúng tôi sẽ nói về Tomahawk, nhưng tốt hơn hết là họ không cần đến Tomahawk. Tốt hơn nữa là cuộc chiến này nên kết thúc. Đó là một loại vũ khí rất mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến leo thang lớn, và có thể khiến nhiều điều tồi tệ xảy ra. Tomahawk là chuyện lớn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Mỹ phải duy trì đủ nguồn cung tên lửa của riêng mình là điều quan trọng. “Chúng tôi cũng cần Tomahawk. Chúng tôi không muốn tặng đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình”, ông lập luận.

Trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết 2 bên đã bàn về việc cung cấp vũ khí tầm xa nhưng thống nhất chưa công bố bất kỳ quyết định nào ở thời điểm hiện tại.

“Chúng tôi cũng nói về tên lửa tầm xa, tất nhiên rồi. Nhưng tôi không muốn công bố điều đó. Chúng tôi thống nhất rằng sẽ không nói ra, vì Mỹ không muốn có sự leo thang”, ông chia sẻ.

Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev là đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng vào “áp lực của Tổng thống Trump đối với Moscow để chấm dứt cuộc chiến này”.

Khi được hỏi liệu sau cuộc gặp ông có lạc quan hơn về khả năng nhận Tomahawk hay không, ông Zelensky trả lời ngắn gọn: “Tôi là người thực tế”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đề xuất Washington coi việc cung cấp Tomahawk là một phần trong mối quan hệ đối tác quốc phòng đôi bên cùng có lợi, trong đó Kiev sẽ giúp Mỹ giành lợi thế về công nghệ máy bay không người lái.

“Nếu muốn tấn công các mục tiêu quân sự, cần hàng nghìn máy bay không người lái. Điều đó phải đi đôi với các loại tên lửa như Tomahawk. Mỹ có Tomahawk và nhiều tên lửa mạnh khác, còn chúng tôi có hàng nghìn máy bay không người lái. Đó là lĩnh vực mà 2 bên có thể hợp tác”, ông Zelensky nói.

Dù không cam kết viện trợ Tomahawk, nhưng ông Trump bày tỏ sẵn sàng xem xét một thỏa thuận vũ khí song phương với Ukraine có thể bao gồm việc trao đổi tên lửa Mỹ lấy máy bay không người lái do Ukraine sản xuất.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn từ 1.600km đến 2.500km với hy vọng vũ khí này có thể làm thay đổi đáng kể năng lực tấn công tầm xa của Ukraine.

Theo một thành viên phái đoàn Ukraine, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Zelensky đã trình bày với ông Trump bản đồ các mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Nga phản ứng gay gắt với ý tưởng Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine. Moscow cảnh báo, điều này có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương Mỹ - Nga, trong khi không giúp thay đổi cục diện chiến trường.