Nga cảnh báo Mỹ về khả năng cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Putin nhắc lại luận điểm của mình rằng tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể cho mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình ở Ukraine”, Trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 16/10, đề cập đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Ushakov mô tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, kéo dài gần hai tiếng rưỡi, "rất ý nghĩa, nhưng cũng vô cùng thẳng thắn và bí mật".

Theo ông Ushakov, trọng tâm của cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, trong đó Tổng thống Putin đã đưa ra cho Tổng thống Trump "đánh giá chi tiết về tình hình hiện tại".

Trong khi đó, Tổng thống Trump dường như vẫn chưa đưa ra cam kết về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, chỉ vài giờ trước khi ông dự kiến ​​gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Washington vào ngày 17/10.

"Chúng tôi cũng cần tên lửa Tomahawk cho nước Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều tên lửa, nhưng chúng tôi vẫn cần Tomahawk. Tôi muốn nói rằng, chúng tôi không thể làm cạn kiệt nguồn lực này cho nước mình", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

"Tôi không biết chúng tôi có thể làm gì về điều đó", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Zelensky, người đã đến Washington, dự kiến ​​sẽ hối thúc Tổng thống Trump chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 17/10.

Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp cho Kiev loại tên lửa này, với chi phí ước tính 1,3 triệu USD mỗi quả.

Tổng thống Trump cũng từng đề cập đến khả năng cung cấp cho Kiev các tên lửa hành trình có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn lên tới 2.500km. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm mới nhất với ông Putin, ông Trump dường như do dự về khả năng chuyển giao Tomahawk cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng cảnh báo quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ đổ vỡ nếu Washington cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Theo Tổng thống Putin, lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có “sự tham gia trực tiếp của các quân nhân Mỹ”.

Tổng thống Putin cho biết, phản ứng của Nga trước đề nghị của Ukraine về việc mua tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất sẽ là tăng cường hệ thống phòng không quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga gọi các cuộc thảo luận về việc đưa tên lửa Tomahawk đến Ukraine là hành động phô trương, hăm dọa.

Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, nếu Mỹ chấp thuận chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, Kiev sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tập kích nghiêm trọng nhằm vào cơ sở hạ tầng cung cấp đạn dược và trang thiết bị cho quân đội Nga nằm sâu trong lãnh thổ.

Những tên lửa này sẽ cho phép nhắm vào các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng, trong đó có các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, từ đó làm tê liệt hậu cần của Nga.

Theo ISW, biến thể tên lửa có tầm bắn 2.500km sẽ phủ tới ít nhất 1.945 cơ sở quân sự của Nga, trong khi biến thể tầm bắn 1.600km sẽ bao trùm ít nhất 1.655 cơ sở.