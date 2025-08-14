Moscow công bố thành phần dự thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov (Ảnh: AFP).

“Tôi có thể xác nhận Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ tham gia sự kiện dự kiến diễn ra tại Alaska vào ngày 15/8”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeyev cho biết tại một cuộc họp báo ngày 13/8.

Về chương trình nghị sự của hội nghị, ông nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc gặp sẽ cho phép các nhà lãnh đạo tập trung vào toàn bộ các vấn đề, từ cuộc khủng hoảng Ukraine đến những trở ngại cản trở một cuộc đối thoại bình thường và có ý nghĩa, điều này rất quan trọng để đảm bảo hòa bình và ổn định quốc tế”.

Ông nhấn mạnh, Nga sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh giữa.

“Về các mục tiêu của phái đoàn Nga trong đàm phán tại Alaska, chúng hoàn toàn được quyết định bởi lợi ích quốc gia”, ông nói.

Trước các thông tin về khả năng Nga và Ukraine trao đổi lãnh thổ, ông Fadeyev khẳng định “cấu trúc lãnh thổ của Nga đã được ghi rõ trong hiến pháp và điều đó là cuối cùng”.

Năm 2022, Nga đã sáp nhập bốn vùng của Ukraine gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia dù chưa kiểm soát hoàn toàn những lãnh thổ này. Ngoài ra, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 cũng theo hình thức tương tự.

Moscow cũng đang kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine ở Sumy, Kharkov và Dniepr. Một số báo cáo truyền thông cho rằng Nga có thể trao đổi các khu vực này để đổi lấy quyền kiểm soát toàn bộ 4 tỉnh đã tuyên bố sáp nhập.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho hay, trong cuộc họp trực tuyến hôm qua với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ không thảo luận về vấn đề phân chia lãnh thổ với ông Putin trong tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo, ông và người đồng cấp Putin sẽ hội đàm tại Alaska vào ngày 15/8 tới.

Nhà Trắng cho hay, cuộc gặp sẽ diễn ra tại thành phố Anchorage, bang Alaska, Mỹ theo hình thức song phương, không có sự tham dự của bên thứ ba và có phần trao đổi riêng giữa 2 nhà lãnh đạo.

Nhà Trắng không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ sẽ thăm Nga trong tương lai, cũng như tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov đã xác nhận kế hoạch cho cuộc hội đàm ở Alaska. Theo ông, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các phương án cho một giải pháp hòa bình lâu dài đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các quan chức cũng đang xác định rõ phạm vi các nội dung dự kiến thảo luận giữa 2 bên, trong đó ông Trump hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể nhằm hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.