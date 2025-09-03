Lý do Ukraine kéo dài thời gian huấn luyện binh sĩ ở phương Tây

Ukraine kéo dài thời gian huấn luyện binh sĩ ở phương Tây (Ảnh: AFP).

Thông qua Chiến dịch Interflex, Anh và các đồng minh đã huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine theo cách tác chiến của phương Tây. Theo yêu cầu của Ukraine, khóa học tiêu chuẩn cho tân binh gần đây đã được kéo dài từ 5 tuần lên 7 tuần, Đại tá Boardman, chỉ huy chương trình huấn luyện do Anh dẫn đầu, cho biết.

Ông Boardman mô tả lựa chọn của Ukraine là "một quyết định rất có ý thức khi đối mặt với sự chênh lệch lớn về số lượng so với quân đội Nga".

Ông nói rằng Ukraine hoàn toàn có thể thúc đẩy việc huấn luyện ngắn hơn, nhanh hơn để đưa thêm binh sĩ ra tiền tuyến trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu điều ngược lại nhằm đưa lực lượng hiệu quả hơn ra tiền tuyến.

Ông giải thích quyết định của Ukraine về việc tổ chức các khóa học dài hơn có nghĩa là ít khóa học hơn trong một năm, dẫn đến việc giảm số lượng người được huấn luyện.

"Điều đó được bù đắp nhiều hơn bởi chất lượng đầu ra tăng lên", ông nói.

Ukraine liên tục kéo dài thời gian huấn luyện binh sĩ. Ngoài Chiến dịch Interflex, Kiev đã kéo dài thời gian huấn luyện cơ bản bắt buộc từ 30 lên 45 ngày vào cuối năm 2024.

Các quan chức Ukraine nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng huấn luyện đối với quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: "Chính chất lượng huấn luyện phần lớn tác động đến hiệu quả của binh sĩ của chúng ta trong các trận chiến và, tất nhiên, nó cứu mạng sống của những người lính của chúng ta”.

Ngay cả với những lần kéo dài này, thời gian huấn luyện của Ukraine vẫn ngắn hơn nhiều so với NATO, một sự phản ánh về cách cuộc chiến kéo dài chống lại một đối thủ lớn hơn nhiều buộc phải có sự thỏa hiệp liên tục.