Ukraine thừa nhận tình hình khó khăn, tuyên bố rút quân khỏi Siversk

Ukraine xác nhận rút quân khỏi Siversk (Ảnh minh họa: RBC).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 23/12 cho biết giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn tại khu vực Siversk (Seversk). Lực lượng Nga có ưu thế đáng kể về trang bị và quân số, đồng thời tiếp tục các nỗ lực tấn công bất chấp những tổn thất lớn.

“Để bảo toàn sinh mạng của binh sĩ và duy trì khả năng chiến đấu của các đơn vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi khu vực này. Trong các trận đánh giành Siversk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã làm suy kiệt đối phương”, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo trên Telegram.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine giải thích, lực lượng Nga tiến lên được là do có ưu thế lớn về nhân lực, cùng với sức ép liên tục từ các nhóm xung kích nhỏ trong điều kiện thời tiết khó khăn.

Quân đoàn Đổ bộ đường không số 7 của Ukraine ngày 22/12 cho biết tình hình gần Siversk là “cực kỳ khó khăn”, khi lực lượng Nga tiếp tục tìm cách vượt sông Siverskyi Donets.

Mặc dù vậy, Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định: “Thành phố vẫn nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội chúng ta. Các lực lượng Nga trong thành phố đang bị loại bỏ, các tuyến tiếp tế của họ bị cắt đứt. Chúng ta đang phong tỏa các đơn vị của đối phương nhằm ngăn chặn bước tiến tiếp theo”.

Theo thông cáo, các lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục chiến đấu theo hướng Sloviansk.

Trước đó, ngày 13/12, tình báo quân đội Anh cho biết lực lượng Nga đã tiến vào Siversk dưới sự che phủ của sương mù. Vào thời điểm đó, Nga được cho là đã kiểm soát được khu vực trung tâm thành phố. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kiểm soát phần phía tây của thành phố.

Hôm 10/12, các nhà phân tích DeepState cho biết Siversk sắp thất thủ. Tuy nhiên, cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh tác chiến miền Đông của Ukraine tuyên bố những tin đồn về việc Nga kiểm soát thành phố là không đúng sự thật.

Lực lượng Nga tìm cách tiến công vào Siversk từ tháng 7/2022, sau khi Sievierodonetsk và Lysychansk thất thủ.

Trước xung đột, Siversk có khoảng 10.000 dân. Kể từ đó, thành phố gần như bị bỏ hoang, với chính quyền địa phương ước tính chỉ còn vài trăm thường dân ở lại.

Dù có quy mô không lớn, nhưng Siversk giữ vai trò then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía bắc tỉnh Donetsk. Thành phố này giúp che chắn cho các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk, những trụ cột chính của cái gọi là “vành đai pháo đài” của Ukraine, mà Moscow đã không thể kiểm soát được trong gần 4 năm giao tranh, hiện trở thành trọng tâm của các cuộc đàm phán hòa bình ngày càng căng thẳng.