Nga lách khe cửa hẹp vào Pokrovsk, Ukraine cấp tập điều xe tăng xung trận

Binh sĩ Ukraine tác chiến gần điểm nóng Pokrovsk (Ảnh: Reuters).

Trong thời gian qua, Nga đã tấn công kiểu xâm nhập, lách qua những lỗ hổng để xuyên qua một trong những tuyến phòng thủ then chốt nhất của Ukraine ở Donetsk.

Giới quan sát nhận định, diễn biến này cho thấy Ukraine đang đối mặt với bất lợi đáng kể về nhân lực trước Nga.

Ngoài ra, Dan Caldwell, người từng là cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, cho rằng Ukraine cũng chịu “những bất lợi khác liên quan hậu cần, và cả “khía cạnh công nghệ”, trong đó việc Nga gia tăng sử dụng UAV đã góp phần tạo ra những bước tiến gần đây.

“Nhưng nếu bạn không có đủ bộ binh để giữ tuyến, kiểm soát một thành phố, duy trì tuyến liên lạc hoặc tuyến tiếp vận thì cuối cùng bạn sẽ bị đẩy khỏi các vị trí này bởi một lực lượng thực sự có nhân lực, có bộ binh, có khả năng giữ lãnh thổ", ông cảnh báo.

Phát biểu tại một sự kiện viện nghiên cứu Defense Priorities tổ chức, ông Caldwell ước tính lợi thế nhân lực của Nga đang ở tỷ lệ 3/1, con số tương tự mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong cuộc gặp báo chí hồi đầu tuần.

Ông cũng thừa nhận một đợt tiến công gần đây của Nga vào sâu khoảng 10km về phía thị trấn Dobropillia, nằm cách Pokrovsk khoảng 19km về phía bắc. Động thái này đã khiến quân đội Ukraine điều động lực lượng tinh nhuệ là Quân đoàn 1 Azov thuộc Vệ binh Quốc gia tới đối phó.

Rob Lee, chuyên gia thuộc Chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng mức độ tác động của bước tiến này vẫn chưa rõ, nhưng đây là “diễn biến đáng lo ngại” với Kiev.

Theo ông, các lữ đoàn Ukraine “đã thiếu quân trong thời gian dài, đặc biệt là bộ binh”, dẫn đến việc binh sĩ phải ở lâu tại vị trí không được thay phiên, số người giữ từng vị trí ít hơn, các vị trí trải dài hơn.

Ông cũng chỉ ra rằng việc tác chiến bằng UAV đã khiến cả 2 bên phải phân tán lực lượng. Dù UAV từng giúp Ukraine cân bằng thế trận, Nga đang tăng tốc trong cuộc đua này, đồng thời cải thiện khả năng dùng bom lượn, trinh sát và tấn công nhanh bằng pháo binh hoặc UAV.

Động thái khẩn cấp của Ukraine

Cục diện mặt trận (Ảnh: Telegraph).

Các lực lượng tăng viện của Ukraine đang gấp rút tiến vào khu vực Pokrovsk trong nỗ lực khẩn cấp nhằm đẩy lùi đà tiến Nga, vốn đang đe dọa 1 trong 2 tuyến đường tiếp vận chính vào pháo đài chiến lược này.

Lực lượng tăng viện bao gồm một trong các quân đoàn đa lữ đoàn mới của Ukraine và xe tăng Leopard 1A5 đã được đưa ra tiền tuyến ở Rodynske ở phía nam tới Nove Shakhove ở phía bắc.

Đây là khu vực giao tranh hiện nay, nằm ngay phía đông bắc Pokrovsk, sau khi quân Nga tuần trước luồn qua các chiến hào của Ukraine rồi vòng sang trái để tiến gần Dobropillia, thị trấn nằm trên tuyến đường T0515 dẫn vào Pokrovsk.

Hai trong số 7 lữ đoàn Ukraine đang vận hành các xe Leopard 1A5 đang trấn giữ quanh Dobropillia: Lữ đoàn Rubizh số 4 thuộc Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn Cơ giới số 142 của quân đội.

Mỗi lữ đoàn có thể sở hữu khoảng hơn 10 chiếc Leopard 1A5 trong tổng số 170 chiếc mà liên danh Đức - Hà Lan - Đan Mạch cam kết viện trợ cho Ukraine.

Hiện nay, Nga chủ yếu tiến công bằng bộ binh hoặc dùng xe máy, dựa vào khả năng khó bị phát hiện và tốc độ cao để luồn qua các chiến hào Ukraine vốn thiếu quân và vượt qua mạng lưới UAV dày đặc.

Trong khi đó, Ukraine vẫn sử dụng xe tăng, sẵn sàng đưa chúng ra khỏi hầm trú ẩn chống UAV để ngăn đà tiến của Nga.