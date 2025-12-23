Cải tiến giúp "sát thủ không chiến" của Nga nguy hiểm gấp đôi

Mảnh xác UAV Shahed của Nga mà Ukraine thu được (Ảnh: Defense Express).

Theo chuyên trang quân sự Top War, UAV Shahed phiên bản mới mang 2 đầu đạn đã bắt đầu được Nga tung vào các cuộc tập kích Ukraine.

Ukraine có được thông tin này sau khi mổ xẻ một UAV không nổ của Nga và phát hiện nó mang tới 100kg thuốc nổ.

Theo các chuyên gia Ukraine, mẫu Shahed mới được trang bị hai đầu đạn nổ mạnh - cháy BST-52, mỗi đầu đạn nặng 50kg.

Đây không phải là sáng chế mới, mà là cải tiến bằng cách lắp 2 đầu đạn vào UAV thay vì một đầu đạn kép tích hợp. Cách làm này tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời khiến UAV nguy hiểm gấp đôi.

Hiệu ứng nổ mạnh của các đầu đạn này đến từ đặc tính của liều nổ chính, trong khi hiệu ứng gây cháy đạt được nhờ hỗn hợp nhiệt nhôm và liều cháy đặt trong khoang đầu đạn lõm.

Đây là hỗn hợp hóa học gây phản ứng cháy - khử cực mạnh, thường dùng để tạo nhiệt độ rất cao trong thời gian ngắn. Nó không phải thuốc nổ thông thường nhưng có thể cháy dữ dội, sinh nhiệt cực lớn (có thể 2.000-2.500°C), đủ để làm chảy kim loại như thép.

Đầu đạn BST-52 có đường kính 300mm và chiều dài 394mm. Khối lượng liều nổ đạt 35,4kg, quá trình kích nổ được thực hiện bằng ngòi nổ điện tử ký hiệu “493M”.

Tháng 10, Nga cũng đã giới thiệu một biến thể đầu đạn mới cho UAV cảm tử Shahed, đầu đạn chứa hỗn hợp cháy dạng lỏng. Đầu đạn này không có ký hiệu chính thức. Nó được nạp một hợp chất gây cháy dạng lỏng màu nâu đỏ. Theo các ký hiệu trên thân UAV, tổng khối lượng đầu đạn vào khoảng 90kg.

Trong hơn 3 năm qua, Nga đã liên tục cải tiến UAV Shahed từ động cơ phản lực, tính năng né tránh phòng không, và sản xuất hàng loạt trong nước (hiện 2.000 chiếc/tháng, dự kiến tăng gần gấp 3).

Chúng là vũ khí tập kích đường không tầm xa chủ lực của Nga. Ngoài ra, Nga bắt đầu thử nghiệm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào khung thân Shahed-136, diễn biến có thể khiến UAV này nguy hiểm hơn. Tính đến tháng 10, Nga đã phóng vào Ukraine 50.000 UAV Shahed, theo dữ liệu của cơ quan an ninh Ukraine.

Gần đây, Ukraine liên tục phát hiện các biến thể mới của Shahed, như UAV thả mìn chống tăng PTM-3 từ trên không. Với tốc độ sản xuất Shahed tăng mạnh và nguồn mìn PTM-3 dồi dào, nếu Nga mở rộng hình thức rải mìn tầm xa này, áp lực lên hệ thống hậu cần Ukraine sẽ càng lớn. Nếu UAV có thể rải mìn ở bất kỳ đâu, tận dụng tầm bay xa, đây sẽ là mối đe dọa cho phía Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine cũng lần đầu tiên ghi nhận UAV Shahed của Nga mang theo tên lửa không đối không R-60. Theo các chuyên gia, Nga đang cố gắng sử dụng tổ hợp cải biến này để bắn hạ trực thăng và máy bay chiến thuật của Ukraine, những phương tiện truy đuổi các Shahed trong các nhiệm vụ đánh chặn.

Có vẻ như Nga đang tạo ra các “tiêm kích hộ tống” cho UAV tầm xa của mình bằng cách trang bị tên lửa R-60 cho Shahed. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến Ukraine phải đánh giá lại các chiến thuật của hàng không phòng không cũng như biện pháp đối phó.