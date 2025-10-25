Chiến dịch 3 tháng của Ukraine nhằm làm suy yếu lưới phòng không Nga

Binh sĩ Ukraine phóng máy bay không người lái (Ảnh: Global Image).

Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng của Nga hơn 60 lần, gây thiệt hại đáng kể và gián đoạn dòng chảy dầu khí cũng như sản phẩm qua mạng lưới đường ống khổng lồ của Nga.

Chỉ huy cao cấp có biệt danh Charlie thuộc Lữ đoàn tấn công tầm xa số 14 của Ukraine - một trong những đơn vị dẫn đầu chiến dịch UAV - cho biết, các UAV của họ bay xa tới 2.000km.

“Chúng tôi đang đương đầu với một đối thủ khá mạnh. Họ có trình độ huấn luyện cao và phản ứng nhanh với các phương pháp, chiến thuật mà chúng tôi dùng”, ông trả lời phỏng vấn tại một đường băng không được tiết lộ ở Ukraine, nơi một số UAV Liutyi cất cánh vào ban đêm hướng tới các mục tiêu ở Nga.

Charlie không cho biết có bao nhiêu UAV được phóng trong mỗi cuộc tấn công và bao nhiêu bị đánh chặn, cũng như không đề cập tới vấn đề chia sẻ tình báo của các đồng minh, điều đã góp phần giúp Ukraine thành công trong việc nhắm vào một số cơ sở lọc dầu lớn của Nga.

“Đối phương đang chờ đón chúng tôi ở một số vị trí nhất định, thực hiện các biện pháp đối phó để giảm thiểu thành công của chúng tôi. Không được quên rằng đối phương có hệ thống phòng không mạnh nhất trên lục địa. Họ cũng đặt cược lớn vào phát triển tác chiến điện tử và các phương tiện phát hiện UAV của chúng tôi”, ông nói.

Charlie cho biết Ukraine tiếp tục tìm thấy kẽ hở trong phòng thủ của Nga, tận dụng công nghệ và phân tích mới nhất.

Vị chỉ huy này nói rằng Ukraine ngày càng chú trọng đến chất lượng UAV hơn là số lượng, và lữ đoàn có một đội ngũ nghiên cứu - phát triển chuyên trách.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng nói có tới 300 UAV tham gia một cuộc tấn công, mặc dù một nguồn tin hiểu rõ chiến thuật của Ukraine cho biết con số thường nhỏ hơn nhiều và thường gồm cả thiết bị mồi bẫy.

“Tôi thẳng thắn nói rằng dựa vào số lượng UAV lớn… không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề cụ thể. Chính cách tiếp cận mới, công nghệ mới đang mang lại thành công mà mọi người đang thấy”, chỉ huy Charlie nói.

Tác chiến UAV đã thay đổi nhanh chóng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine đầu năm 2022, với việc cả 2 bên sử dụng UAV vượt qua chiến tuyến và thâm nhập sâu vào bên trong lãnh thổ đối phương.

Quyết định của Kiev tập trung vào các mục tiêu tầm xa bên trong lãnh thổ Nga phản ánh quan điểm rằng nhắm vào hệ thống năng lượng nuôi sống bộ máy quân sự rộng lớn của Nga là cách tốt nhất để tạo đòn bẩy trước đối phương.

Trong khi đó, quan chức Nga khẳng định không sức ép bên ngoài nào có thể buộc họ thay đổi đường lối, và rằng các cuộc tấn công vào ngành dầu khí là hành động leo thang nguy hiểm.

Nga thường phóng hàng trăm UAV cảm tử và mồi bẫy trong một đợt tấn công, khiến Ukraine không thể bắn hạ hết.