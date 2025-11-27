Cư dân hé lộ điểm bất thường trong thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong

Các căn hộ bị thiêu rụi khi đám cháy bùng phát tại Tai Po, Hong Kong (Ảnh: SCMP).

Ít nhất 55 người đã thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong hôm 26/11. Con số thương vong dự kiến ​​sẽ còn tăng lên, trong khi nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được công bố.

Giàn giáo bằng tre đặc trưng của Hong Kong, lắp đặt bên ngoài các tòa nhà đang được cải tạo, được cho là một trong những nguyên nhân khiến việc khống chế đám cháy trở nên bất khả thi.

"Đây là một thảm họa", Thomas Liu, một trong những người có mặt tại hiện trường, nói về vụ hỏa hoạn.

"Nhiều người đã gửi tin nhắn WhatsApp hoặc gọi điện cho chúng tôi, nói rằng họ vẫn còn người thân bên trong tòa nhà hoặc không thể tìm thấy người thân của họ", Mui Siu-fung, một ủy viên hội đồng quận Tai Po, cho biết.

Hơn 1.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi khu nhà ở khi ngọn lửa lan rộng, một số người đã đến các trung tâm trú ẩn tạm thời. Cảnh sát cũng sơ tán người dân khỏi các tòa nhà gần đó.

Đám cháy đang dần được khống chế, nhưng các nhà chức trách cũng không biết khi nào lửa sẽ được dập tắt hoàn toàn. Sau 24 giờ bùng phát, ngọn lửa vẫn tiếp tục được nhìn thấy bốc ra từ các căn hộ, khi nhiều người dân nín thở theo dõi tin tức về những người mất tích.

Giàn giáo bằng tre bên ngoài tòa nhà (Ảnh: SCMP).

Cư dân của khu chung cư Wang Fuk Court đã bày tỏ sự thất vọng khi các nhà chức trách không can thiệp kịp thời và để đám cháy lan rộng. Họ đã đặt câu hỏi về các chi tiết bất thường trong vụ hỏa hoạn, trong đó có các biện pháp được sử dụng để dập tắt đám cháy sau khi ngọn lửa lan nhanh qua các tòa nhà.

"Khi có cháy rừng, họ sẽ triển khai trực thăng và thả bom nước, nhưng tại sao lại không triển khai những thứ đó trong vụ cháy lần này và làm sao họ có thể để lửa lan sang các tòa nhà khác như vậy?", bà Poon, một cư dân ngoài 60 tuổi, cho biết.

"Khu chung cư rất gần trạm cứu hỏa và chúng tôi nghĩ rằng đám cháy có thể được dập tắt sớm, nhưng rốt cuộc đám cháy đã lan rộng. Tôi rất thất vọng", bà Poon nói thêm, đồng thời cho biết bà không nhận được hướng dẫn nào từ chính quyền về việc nên tìm sự trợ giúp ở đâu.

Wong, một cư dân khác, đã vội vã trở về nhà từ nơi làm việc ở Kwai Chung sau khi nghe tin chung cư bị cháy. Wong nói rằng: "Thật hỗn loạn. Không có hướng dẫn nào từ chính quyền”.

Kenny Tam, một nhân viên bán lẻ 45 tuổi, cho biết việc cải tạo tường ngoài của tòa nhà đã diễn ra khoảng một năm, và một số cư dân từng phàn nàn về hoạt động cải tạo này.

"Một số người nói rằng họ còn thấy công nhân hút thuốc. Những lời phàn nàn như vậy đã diễn ra trong nửa năm nay", Tam nói.

Ông Chan Kwong-tak, một người về hưu 83 tuổi, cho biết chuông báo cháy đã không kêu khi vụ hỏa hoạn bùng phát vào buổi chiều, mặc dù các tòa nhà đều được trang bị chuông báo cháy.

"Nếu ai đó đang ngủ vào lúc đó, thì coi như họ sẽ mất mạng", ông nói, đồng thời cho biết cư dân phải tự mình sơ tán khi hỏa hoạn xảy ra.

Người dân được sơ tán khi đám cháy bùng phát tại Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Ông Chan cho biết từ lâu ông đã bày tỏ lo ngại với ban quản lý tòa nhà về hoạt động cải tạo tường ngoài tòa nhà cũng như việc công nhân hút thuốc lá, nhưng tất cả những lời phàn nàn của ông đều không được giải quyết.

Theo cựu ủy viên hội đồng quận Herman Yiu Kwan-ho, nhiều người dân cho biết chuông báo cháy không kêu, ngay cả sau khi họ đã ngửi thấy mùi khét. Ông xác nhận cư dân chỉ được cảnh báo khi nhân viên bảo vệ gõ cửa nhà họ, vì vậy họ không có nhiều thời gian để sơ tán.

Cư dân Kwong Pui-lun cho biết đã nhìn thấy tòa nhà bốc cháy khi đang tập thể dục tại công viên gần đó vào buổi chiều. Sau đó, ông ngay lập tức chạy về nhà và giục hàng xóm sơ tán vì chuông báo cháy không kêu.

“Tôi thường thấy công nhân xây dựng hút thuốc và họ vứt tàn thuốc khắp nơi”, ông Kwong nói, đồng thời cho biết thêm rằng cư dân đã phàn nàn về vấn đề này nhưng công ty quản lý không có động thái giải quyết.

Derek Armstrong Chan, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa, cho biết nhiệt độ bên trong các tòa nhà quá cao khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

“Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà rơi xuống, gây thêm nguy hiểm cho lực lượng cứu hỏa. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong tòa nhà rất cao, chúng tôi rất khó vào trong tòa nhà và lên tầng trên để thực hiện công tác chữa cháy và cứu hộ. Trời cũng tối nên công tác cứu hộ và chữa cháy của chúng tôi gặp khó khăn hơn”, ông nói.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin cho biết các sĩ quan đã phát hiện xốp bên trong các tòa nhà đang cháy. Theo ông, chính điều này đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn trong các tòa nhà và thiêu rụi các căn hộ qua hành lang.

Lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy việc sử dụng xốp, vật liệu rất dễ bắt lửa khi bị nung nóng, để bịt kín cửa sổ khiến đám cháy lan nhanh hơn. Ông cũng nói rằng lớp lưới bảo vệ bên ngoài giàn giáo, bạt chống thấm và tấm phủ nhựa bốc cháy dữ dội hơn nhiều so với vật liệu đạt chuẩn.

Hiện trường vụ cháy chung cư Hong Kong (Nguồn: AP).

Xinyan Huang, phó giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Môi trường Xây dựng và Năng lượng thuộc Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết ngọn lửa đã bốc cao 32 tầng chỉ trong 5 phút tại tòa nhà Wang Fuk Court, khiến cư dân gặp khó khăn trong việc sơ tán.

“Thời gian để mọi người sơ tán khỏi một tòa nhà 32 tầng về cơ bản là rất chậm. Mất ít nhất 10, 20 phút. Nhưng ngọn lửa đã lan lên tầng trên cùng trong 5 phút hoặc thậm chí chưa đầy 5 phút”, ông Huang nói.

Theo ông Huang, câu hỏi quan trọng không phải là nguyên nhân gây ra vụ cháy mà là tốc độ lan nhanh của ngọn lửa.

“Nhìn chung, tôi nghĩ nguyên nhân của vụ cháy không quá nghiêm trọng vì tòa nhà được thiết kế để xử lý các sự cố cháy ngẫu nhiên, nhưng nó không được thiết kế để xử lý một đám cháy lan nhanh như vậy ở bên ngoài tòa nhà và cuối cùng lan trở lại tòa nhà”, ông nhận định.

Ông Huang cho biết tre được sử dụng làm giàn giáo bên ngoài tòa nhà "chắc chắn là vật liệu dễ cháy" và có khả năng bùng cháy trong mùa khô hiện tại ở Hong Kong, do các cột chống thẳng đứng khiến lửa dễ dàng lan lên trên.

"Một khi đã bùng cháy, lính cứu hỏa không có thời gian để ngăn chặn đám cháy lan rộng”, ông nói.