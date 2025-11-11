Lỗ hổng từ phía Ukraine khiến Nga tập kích lễ trao thưởng binh sĩ tinh nhuệ

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã biết được địa điểm tổ chức lễ trao thưởng cho các binh sĩ Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk, nơi sau đó bị không kích, thông qua một cuộc trò chuyện theo nhóm bị xâm nhập.

Thông tin này được Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrskyi, tiết lộ ngày 9/11.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TSN của Ukraine: “Vấn đề không chỉ nằm ở việc vi phạm lệnh cấm tổ chức lễ kỷ niệm trong khu vực tiền tuyến. Lại có một nhóm trò chuyện trên mạng xã hội, và điều này là coi thường các tiêu chuẩn an toàn cơ bản. Chính việc Nga xâm nhập mạng xã hội có lẽ đã giúp họ biết về buổi gặp mặt này".

Ngoài ra, ông cho biết thêm rằng 12 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. Theo lời ông Syrskyi, một cuộc điều tra đang được tiến hành với sự phối hợp của Cục Điều tra Nhà nước (GBR) của Ukraine.

Việc thông tin bị rò rỉ và việc tổ chức sự kiện tập trung đông quân số ở gần khu vực tiền tuyến được xem là những yếu tố dẫn tới việc Nga có thể không kích chính xác, gây thiệt hại cho đối phương.

Theo Cục Điều tra Nhà nước (SBI) thông báo ngày 7/11, buổi tập trung quân sự này đã bị Nga tập kích. Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng công tố Ukraine, vụ việc khiến 12 quân nhân và 7 người dân thiệt mạng, đồng thời 36 người khác bị thương. Nga chưa bình luận về những con số này.

Sau đó, chỉ huy một tiểu đoàn hệ thống không người lái của Ukraine đã bị truy tố vì tắc trách sau khi tổ chức một buổi lễ trao thưởng cho hơn 100 binh sĩ bất chấp lệnh cấm.

Mặc dù Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cấm tổ chức các buổi tụ tập như vậy, chỉ huy này vẫn không hủy sự kiện cũng như không giải tán binh sĩ khi còi báo động không kích vang lên, SBI cho biết. Khi đó, Nga đã tập kích các điểm tập trung này bằng 3 UAV cảm tử Geran và 2 tên lửa Iskander.

Nhà báo Ukraine Dmytro Sviatnenko viết trên Facebook ngày 3/11 rằng anh trai ông, Volodymyr Sviatnenko, 43 tuổi, thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 35, đã thiệt mạng trong vụ tấn công khi buổi lễ trao thưởng đang diễn ra.

“Anh ấy và các đồng đội được tập trung để được trao thưởng. Họ tập hợp những người giỏi nhất, những phi công và bộ binh xuất sắc nhất của lữ đoàn vào một chỗ, theo lệnh chỉ huy ở nơi trống trải. Tên lửa đạn đạo bay tới", ông Sviatnenko viết. Ông đặt nghi vấn về việc quy trình an toàn đã không được thực hiện đầy đủ dẫn tới vụ việc.

Một tòa án ở Dnipro đã ra lệnh tạm giam chỉ huy nói trên, SBI cho biết vào ngày 8/11. Nếu bị kết tội, ông ta có thể đối mặt với mức án tối đa 8 năm tù giam.

Những vụ việc tương tự đã từng xảy ra trước đây, khi Nga tập kích các buổi lễ trao thưởng ở khu vực tiền tuyến, khiến nhiều binh sĩ tinh nhuệ Ukraine thiệt mạng. Hoạt động này đã bị Tổng thống Volodymyr Zelensky và quân đội Ukraine chỉ trích gay gắt.

Sau một loạt các cuộc tập kích của Nga nhằm vào bãi huấn luyện và trung tâm quân sự, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi hồi tháng 7 đã tuyên bố cấm việc tập trung binh sĩ, khí tài hoặc bố trí lực lượng trong các trại lều.