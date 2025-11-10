Đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga khiến Ukraine không thể bắt kịp

Yurii Fedorenko, chỉ huy Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 429 của Ukraine (Ảnh: EP).

Yurii Fedorenko, chỉ huy Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 429 của Ukraine, biệt danh “Achilles”, cho biết trung tâm Rubicon của Nga về các hệ thống không người lái có thể nhanh chóng mở rộng quy mô từ cấp đại đội lên cấp tiểu đoàn nhờ vào nguồn nhân lực và tài chính mà Ukraine không thể bắt kịp. Ông thừa nhận, Rubicon đã tạo ra thách thức ngày càng lớn cho Ukraine.

Tác chiến bằng UAV đã trở thành một trong những đặc trưng nổi bật của cuộc xung đột, khi Nga đầu tư mạnh vào các đơn vị được tổ chức bài bản và tài trợ dồi dào, có khả năng nhanh chóng mở rộng và thích ứng trên chiến trường.

Những nỗ lực đó đã biến các hệ thống không người lái thành thành phần trọng yếu trong chiến lược quân sự của Moscow, mang lại cho họ lợi thế về quy mô và khả năng phối hợp mà Ukraine thường khó đuổi kịp.

Ông Fedorenko mô tả Rubicon là phản ứng trực tiếp của Nga trước chiến lược UAV của Ukraine với việc Moscow chuẩn hóa đào tạo, phân công nhiệm vụ và hậu cần cho toàn bộ các đơn vị của mình.

Cấu trúc này cho phép Nga nhanh chóng mở rộng nhân sự, cung cấp trang bị tốt nhất và tập trung vào các chức năng tác chiến hẹp, khác với bộ binh hoặc các đơn vị xung kích vốn phải phân tán nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Ông lưu ý rằng Nga tuyển mộ quy mô lớn thông qua các chương trình khuyến khích và phong trào thanh niên, đảm bảo nguồn lực dồi dào.

Ông Fedorenko nhấn mạnh rằng các đơn vị Rubicon được ưu tiên tiếp cận nguồn lực, bao gồm công nghệ tiên tiến cũng như kinh phí cho nghiên cứu, phát triển và các trung tâm đổi mới.

Theo ông Fedorenko, Ukraine không thể sánh kịp Nga về quy mô mở rộng và tài trợ, mà phải dựa vào việc đào tạo, trang bị và thuyết phục tình nguyện viên tham gia, một quá trình chậm hơn và bị hạn chế nhiều hơn về nguồn lực.

Được thành lập vào tháng 8/2024, Rubicon điều phối các hoạt động UAV ở tiền tuyến, đổi mới, huấn luyện và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng Nga.

Rubicon gồm 12 phân đội, bao phủ các loại UAV FPV, trinh sát, Lancet, UAV cánh cố định, thậm chí cả USV, cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.

Các chuyên gia cảnh báo Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này cho phép Nga phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Theo nhà phân tích Serhii “Flash” Beskrestnov, Rubicon nay đóng vai trò trung tâm trong các đòn đánh vào tuyến hậu cần của Ukraine, cho thấy Nga đang chuyển sang mô hình tác chiến UAV tập trung và chuyên nghiệp hóa.

Chuyên gia Mariia Berlinska, lãnh đạo dự án Victory UAV của Ukraine, cảnh báo Rubicon đang mở rộng thành lực lượng hàng nghìn người. “Đến mùa thu, có thể sẽ có ít nhất 5.000-6.000 chuyên gia hoạt động theo ê-kíp được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Ai từng đối mặt với Rubicon đều thừa nhận rằng họ cực kỳ hiệu quả", chuyên gia nhấn mạnh.

Cuối tháng trước, Rubicon tuyên bố đã đạt cột mốc 10.000 vụ tập kích thành công.

Rubicon được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga. Chính đơn vị này là bên tiên phong đã chế tạo ra UAV FPV chạy bằng cáp quang, miễn nhiễm với tác chiến điện tử.

Loại UAV FPV này sau đó đã được triển khai ở mặt trận Kursk đầu năm nay, phá hủy hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine. Cuối cùng, các UAV miễn nhiễm với biện pháp gây nhiễu đã góp phần cắt đứt tuyến hậu cần của Kiev ở Kursk, và giúp Moscow giành lại khu vực này.

Giờ đây Rubicon cũng đang gây ra thách thức lớn với Ukraine ở Pokrovsk, nơi Nga đang tìm cách cắt đứt loạt huyết mạch hậu cần của đối thủ bằng UAV.