Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska (Ảnh: AFP).

Ngày 15/8, tại căn cứ quân sự căn cứ hỗn hợp Elmendorf-Richardson của quân đội Mỹ ở Anchorage, Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp nhau để cùng tham gia hội nghị thượng đỉnh bàn về chiến sự ở Ukraine, hợp tác kinh tế, nỗ lực khôi phục quan hệ.

Theo giới quan sát, Mỹ đã có màn tiếp đón nồng ấm và thân thiện với nhà lãnh đạo Nga. Mỹ đã trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin và đích thân Tổng thống Trump cũng xuất hiện để bắt tay cũng như chụp ảnh với người đồng cấp Nga.

Đội hình bay gồm một máy bay ném bom B-2 và 4 tiêm kích F-35 bay trên bầu trời Alaska (Ảnh: AFP).

Một khoảnh khắc thu hút sự chú ý là khi 2 nhà lãnh đạo di chuyển trên thảm đỏ, đội hình phi cơ gồm một chiếc máy bay ném bom B-2 và 4 tiêm kích F-35 đã bay qua. Hai nhà lãnh đạo đã cùng ngẩng đầu lên để ngắm các máy bay chiến đấu của Mỹ.

Khoảnh khắc 2 Tổng thống Nga - Mỹ ngắm tiêm kích bay qua ở Alaska (Video: Sputnik).

Hiện chưa rõ nhiệm vụ chính xác của đội hình máy bay này. Ngoài ra, ở 2 bên thảm đỏ, các máy bay F-22 hiện đại của Mỹ cũng xuất hiện khi đậu trên đường băng của căn cứ.

Cả B-2 và F-35 đều là máy bay hiện đại hàng đầu của Mỹ trong kho vũ khí.

Trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) là lực lượng chịu trách nhiệm chính bảo vệ không phận Alaska khi phái đoàn cấp cao của Nga và Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại đây.

"NORAD làm nhiệm vụ cảnh báo, kiểm soát không phận và giám sát hàng hải để bảo vệ khu vực Bắc Mỹ", phát ngôn viên NORAD Rebecca Garand cho biết.

Theo phát ngôn viên, NORAD cũng chịu trách nhiệm phối hợp với Cục An ninh Vận tải (TSA), Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ và Bộ Giao thông Canada để hỗ trợ và thực thi các Vùng hạn chế bay tạm thời (TFR), cũng như bảo vệ không phận trong các sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt với an ninh quốc gia.

"NORAD sử dụng một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm radar, vệ tinh và máy bay chiến đấu để xác định và ứng phó với các mối đe dọa tiềm ẩn”, phát ngôn viên cho biết thêm.

Alaska, nơi diễn ra cuộc gặp, là cơ sở phòng thủ của Mỹ, với mật độ tiêm kích thế hệ 5 lớn nhất thế giới: F-22 đóng tại Căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson và F-35 tại Fairbanks. Đây cũng là nơi triển khai máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm E-3 AWACS và máy bay tiếp dầu, đảm bảo các hoạt động tuần tra ở khoảng cách xa trên Bắc Cực.

Các tiêm kích Mỹ đã nhận được nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho khu vực này khi sự kiện diễn ra và việc tuần tra, lập vùng cấm bay tạm thời có thể đã được thực hiện.

Các quy trình và hệ thống của NORAD sẽ phối hợp với FAA để phát hiện bất kỳ sự sai lệch nào so với các giao thức nghiêm ngặt của TFR, nhằm phân định giữa lưu lượng hàng không bình thường và những hoạt động khả nghi. NORAD sau đó sẽ sử dụng tiêm kích để tiếp tục phân loại tình huống, đánh giá mức độ nguy hiểm của tình hình.