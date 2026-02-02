Các tướng Mỹ, Israel bí mật gặp nhau giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang

Máy bay F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln trong hoạt động thường lệ ở biển Ả rập hôm 28/1 (Ảnh: AFP).

Hai quan chức giấu tên cho hay, đây là cuộc gặp giữa tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, và ông Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Israel.

"Cuộc gặp diễn ra vào ngày 30/1", các quan chức Mỹ nói, song không cung cấp chi tiết về các cuộc thảo luận kín này. Cuộc gặp này cũng chưa từng được truyền thông đưa tin trước đây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã gặp ông Zamir sau các cuộc thảo luận ở Washington. Cuộc gặp nhằm xem xét tình hình và "sự sẵn sàng hoạt động của quân đội Israel cho bất kỳ kịch bản tiềm tàng nào".

Theo Đài truyền hình nhà nước Israel KAN đưa tin hôm 1/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp an ninh với sự tham dự của các quan chức cấp cao, bao gồm cả ông Zamir, người vừa trở về từ Mỹ.

Mỹ đã tăng cường hiện diện hải quân và nâng cấp hệ thống phòng không ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa Iran nhằm gây áp lực buộc nước này phải ngồi vào bàn đàm phán.

Căng thẳng giữa hai bên đang leo thang đáng lo ngại khi lãnh đạo tối cao Iran hôm 1/2 cảnh báo về khả năng xung đột khu vực nếu Mỹ tấn công họ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không châm ngòi xung đột.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố không loại trừ kịch bản ra lệnh tấn công Iran để đáp trả các hành động của nước này với người biểu tình, nhưng sau đó dường như lưỡng lự ý tưởng này do cảnh báo từ các đồng minh. Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn ra lệnh triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông.

Theo các nguồn tin, Hải quân Mỹ hiện duy trì ít nhất 10 tàu chiến ở Trung Đông, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và 3 chiến hạm hộ tống, cùng 3 tàu khu trục và 3 tàu tác chiến ven bờ.

Không quân Mỹ cũng điều động hàng loạt khí tài, trong đó có máy bay trinh sát tín hiệu RC-135V/W và các tổ hợp phòng không Patriot, đến những căn cứ đồn trú ở khu vực.