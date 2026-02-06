Iran bác yêu cầu của Mỹ liên quan làm giàu uranium

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Tasnim).

Mỹ và Iran đang có cuộc đàm phán tại Oman bắt đầu vào ngày 6/2, trong đó Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu phái đoàn của hai nước.

Khi bắt đầu cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Tehran hoàn toàn sẵn sàng “để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước bất kỳ yêu cầu quá đáng hoặc hành động phiêu lưu nào” từ phía Mỹ.

“Chúng tôi tham gia đàm phán với thiện chí và kiên định bảo vệ các quyền của mình”, ông Araghchi cho biết trên mạng xã hội X.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết phái đoàn Mỹ dự định xem xét khả năng "loại bỏ năng lực hạt nhân" của Iran, đồng thời cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump "có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao".

Ban đầu, các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Istanbul, do Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian hàng đầu, với sự tham gia của ngoại trưởng các nước Ả rập trong khu vực, bao gồm Ai Cập, Qatar, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vào ngày 3/2, Tehran đã yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức vào phút chót, đề nghị tổ chức cuộc gặp tại Oman và giới hạn thành phần tham dự chỉ gồm đại diện Iran và Mỹ.

Cuộc đàm phán lần này đánh dấu cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ khi căng thẳng bùng phát vào tháng 6/2025 khi Israel và Mỹ hiệp đồng không kích, gây thiệt hại nghiêm trọng cho 3 cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Theo các nguồn tin, chính phủ Mỹ đã yêu cầu Iran loại bỏ kho dự trữ uranium làm giàu, áp đặt giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và chấm dứt việc vũ trang, tài trợ cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tấn công quân sự nếu Iran không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Và theo nguồn tin của Mehr, tại cuộc đàm phán này, hai bên tập trung vào việc giảm lượng uranium dự trữ hiện có của Iran.

Không khí của các cuộc đàm phán "nghiêm túc hơn" so với các vòng đàm phán trước đây giữa hai bên, hãng tin nhấn mạnh thêm.

Tuy nhiên, Iran vẫn tiếp tục bác bỏ yêu cầu "không làm giàu uranium" tại cuộc đàm phán này.