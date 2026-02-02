Iran triệu đại sứ các nước EU sau khi IRGC bị liệt vào danh sách “khủng bố”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA).

"Chúng tôi đã triệu tập toàn bộ đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại Tehran để phản đối quyết định của khối đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong cuộc họp báo ngày 2/2.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, việc triệu tập các đại sứ đã bắt đầu từ ngày 1/2 và quá trình này cũng tiếp tục sang ngày 2/2.

“Một loạt các biện pháp đã được xem xét, nhiều phương án đang được chuẩn bị và đã được gửi đến các cơ quan ra quyết định liên quan. Chúng tôi cho rằng trong những ngày tới, một quyết định sẽ được đưa ra về hành động đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Baghaei nhấn mạnh.

Ông Baghaei không nêu chi tiết các biện pháp ngoại giao cụ thể mà Iran có thể áp dụng ngoài việc triệu tập các đại sứ EU. Tuy nhiên, giới chức Iran coi quyết định của EU là một hành động "thù địch", dù tuyên bố của Bộ Ngoại giao chưa đề cập các bước trả đũa chính thức.

Trước đó, trong ngày 1/2, Chủ tịch Quốc hội Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này hiện coi tất cả các lực lượng quân sự của EU là "các nhóm khủng bố", dựa trên một đạo luật năm 2019.

Động thái này diễn ra khi Iran đối mặt với nguy cơ bị Mỹ tấn công quân sự nhằm đáp trả cách Iran xử lý các cuộc biểu tình bùng phát từ cuối tháng 12/2025 mà các quan chức phương Tây cho rằng là những hành động trấn áp nghiêm trọng.

Quân đội Mỹ đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến Trung Đông. Vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quyết định sử dụng biện pháp quân sự hay không, mặc dù các quốc gia trong khu vực đã tham gia vào các hoạt động ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông.

Tuần trước, EU đã liệt IRGC vào danh sách "khủng bố" vì vai trò của lực lượng này trong cuộc trấn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng 1.

Các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Canada, trước đó cũng đã xếp lực lượng này của Iran vào danh sách "tổ chức khủng bố". Mặc dù động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng nó làm gia tăng áp lực kinh tế lên Iran, đặc biệt là vì IRGC có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước này.

IRGC là một nhánh quyền lực của lực lượng vũ trang Iran, có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà cả trong nền kinh tế nước này.

Trong khi đó cùng ngày một quan chức Iran xác nhận lực lượng hải quân của nước này không có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Hormuz như một số phương tiện truyền thông đưa tin hồi đầu tuần này.

"Không có kế hoạch nào cho việc Vệ binh tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở đó và cũng không có thông báo chính thức nào về việc này. Chỉ có các báo cáo của truyền thông là sai sự thật", quan chức này cho biết.

Hôm 29/1, Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin rằng lực lượng này sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở eo biển Hormuz vào ngày 1 và 2/2.