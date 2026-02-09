Chiến thuật “hòa bình thông qua sức mạnh” của Mỹ với Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) của Mỹ (Ảnh: Reuters).

Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đã tới thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào sáng 7/2, sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán với Iran.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, ông Kushner và ông Witkoff được Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, mời thăm tàu sân bay để bày tỏ sự cảm ơn đối với các quân nhân Mỹ đang phục vụ trong khu vực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đặc phái viên Witkoff cho biết tàu sân bay và nhóm tàu tác chiến đang "bảo vệ chúng ta và duy trì thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống Trump". Đây cũng là chiến thuật của Mỹ với Iran sau nhiều tuần căng thẳng.

Chuyến thăm của các quan chức Mỹ trên tàu sân bay là lời nhắc nhở rằng, dù Mỹ và Iran đã tái khởi động các cuộc đàm phán sau khi căng thẳng leo thang mạnh trong năm nay, nhưng chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Trung Đông.

Sự hiện diện của Mỹ đã được tăng cường trong những tuần gần đây khi Tổng thống Trump cân nhắc các phương án tấn công Iran, dù không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng đã đưa ra quyết định.

Mối đe dọa chiến tranh vẫn tiếp tục bao trùm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, ngay cả khi Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán này là "rất tốt" và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gọi đây "là một bước tiến".

Sau vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 6/2 tại Oman, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp kêu gọi "áp thuế" đối với các quốc gia vẫn giao dịch với Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mỹ cũng tuyên bố các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều thực thể và tàu vận tải, nhằm mục đích hạn chế xuất khẩu dầu của Iran.

Trong khi hai nước đang đàm phán, Tổng thống Trump vẫn tuyên bố một “hạm đội lớn” đang tiến về phía Iran và sẽ sớm tới nơi.

“Iran có vẻ như rất muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta phải xem thỏa thuận đó là gì”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cũng cảnh báo về những hậu quả “rất nghiêm trọng” nếu Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi đang có các cuộc đàm phán rất tốt với Iran. Chúng tôi cũng đang có các cuộc đàm phán rất tốt với Nga và Ukraine. Chúng tôi đang có rất nhiều cuộc đàm phán hiệu quả”, ông Trump nói, đồng thời cho biết phái đoàn Mỹ và Iran “sẽ gặp lại nhau vào đầu tuần này và cả hai bên đều muốn đạt được một thỏa thuận”. Theo ông, điều đó “hoàn toàn hợp lý”.

Tại diễn đàn ở Tehran hôm 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ đối với con đường ngoại giao. Ông hoài nghi về sự nghiêm túc của phía Mỹ trong việc nối lại các cuộc đàm phán.

"Việc tiếp tục duy trì một số lệnh trừng phạt và hành động quân sự làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và sẵn sàng tiến hành đàm phán thực sự của phía bên kia (Mỹ)”, ông Araghchi cho biết.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, đánh giá tất cả các tín hiệu và sẽ quyết định về việc tiếp tục đàm phán”, Ngoại trưởng Iran nói thêm.

Ngoại trưởng Araghchi cũng bác bỏ khả năng Iran từ bỏ việc làm giàu uranium trong các cuộc đàm phán với Washington, khẳng định nước này sẽ không bị đe dọa bởi nguy cơ chiến tranh với Mỹ.

Ông cũng cho biết Iran đang tham vấn với các "đối tác chiến lược" là Trung Quốc và Nga về các cuộc đàm phán.

Iran đang tìm cách để thuyết phục Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với nước này, thông qua "một loạt biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến chương trình hạt nhân".

Theo Ngoại trưởng Araghchi, các cuộc thảo luận gần đây với Mỹ “chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran, và Mỹ không đưa ra bất kỳ vấn đề nào khác ngoài vấn đề này”.

Trong khi cả 2 phía đều cho thấy sự sẵn sàng khôi phục con đường ngoại giao liên quan đến tranh cãi hạt nhân kéo dài nhiều năm giữa Tehran và phương Tây, ông Araqchi đã bác bỏ khả năng mở rộng phạm vi đàm phán.

Nhà ngoại giao Iran cũng cảnh báo, Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu bị lực lượng Mỹ tấn công.