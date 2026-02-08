Iran tuyên bố tiếp tục làm giàu uranium

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: AFP).

“Làm giàu uranium bằng không là điều chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Vì vậy, chúng ta cần tập trung vào các cuộc thảo luận chấp nhận việc làm giàu bên trong Iran, đồng thời xây dựng lòng tin rằng hoạt động làm giàu đó là và sẽ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm 8/2 nói.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Oman vào hôm 6/2, nhằm khôi phục con đường ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai hải quân gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân vào năm ngoái, nhưng các cuộc thương lượng bị đình trệ chủ yếu do bất đồng về việc làm giàu uranium ngay trên lãnh thổ Iran, điều mà Mỹ coi là một con đường tiềm tàng dẫn tới vũ khí hạt nhân.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày cùng với Israel.

Kể từ đó, Tehran cho biết họ đã dừng hoạt động làm giàu,. Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Một nhà ngoại giao trong khu vực cho biết, Tehran sẵn sàng thảo luận về “mức độ và độ tinh khiết” của việc làm giàu uranium, cũng như các sắp xếp khác, miễn là Iran được phép làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và được nới lỏng trừng phạt, song song với giảm leo thang quân sự.

“Sự kiên quyết của Iran đối với việc làm giàu không chỉ mang tính kỹ thuật hay kinh tế mà bắt nguồn từ khát vọng độc lập và phẩm giá. Không ai có quyền nói với dân tộc Iran rằng họ nên hay không nên có điều gì”, Ngoại trưởng Araqchi nói.

Ông cũng cho biết chương trình tên lửa của Iran chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự mặc dù Mỹ muốn đưa vào khuôn khổ đàm phán.

Trong một bài đăng hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết, các cuộc đàm phán với Mỹ là “một bước tiến”, và Tehran muốn các quyền của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được tôn trọng.

Ngày giờ và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo sẽ được xác định sau khi Iran tham vấn với Oman và có thể không diễn ra tại Muscat.