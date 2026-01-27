Căng thẳng giữa Iran và Mỹ có thể dẫn tới đối đầu quân sự (Ảnh: Tunisienumerique).

Nếu so sánh sức mạnh quân sự, Mỹ sở hữu lực lượng vũ trang tiên tiến nhất thế giới về công nghệ. Trong khi đó, Iran dựa vào chiến lược bất đối xứng, sử dụng kho vũ khí tên lửa khổng lồ và các mạng lưới ủy nhiệm.

Iran ngày càng nhấn mạnh sự sẵn sàng quân sự của mình thông qua các cuộc tập trận, diễn tập và các cuộc họp báo công khai. Những màn phô trương này nhằm mục đích hỗ trợ thông điệp răn đe bằng cách thể hiện sự sẵn sàng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm phòng thủ thông thường, năng lực tấn công tầm xa bằng vũ khí đạn đạo và tầm ảnh hưởng khu vực.

Các chuyên gia an ninh lưu ý rằng tín hiệu như vậy được tính toán cẩn thận. Mục tiêu không phải là huy động cho xung đột, mà là củng cố uy tín. Trong khuôn khổ này, phản ứng quân sự của Iran được cho là có tính toán và có điều kiện, được thiết kế để răn đe hơn là khiêu khích.

Xếp hạng toàn cầu

Mỹ đứng đầu thế giới, được hỗ trợ bởi ngân sách quốc phòng khổng lồ, lên tới 901 tỷ USD cho năm tài chính 2026, tăng so với mức 895 tỷ USD của năm trước đó. Trong khi đó, Iran xếp thứ 16 với chi tiêu khoảng 15 tỷ USD, mang lại cho Mỹ lợi thế về nguồn lực tài chính, gần gấp 60 lần đối phương.

Quân nhân tại ngũ

Quân đội Mỹ có khoảng 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ so với 610.000 người của Iran. Tuy nhiên, Iran duy trì một lực lượng bán quân sự lớn, bao gồm cả lực lượng tình nguyện bán vũ trang (Basij) và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), giúp tăng tổng số nhân lực sẵn có cho các chiến lược phòng thủ khu vực.

Sức mạnh không quân vượt trội

Không quân Mỹ vận hành hơn 13.000 máy bay quân sự, bao gồm các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 tiên tiến như F-22 và F-35. Trong khi đó, không quân Iran nhỏ hơn đáng kể và đã lỗi thời, chỉ dựa vào khoảng 560 máy bay.

So sánh sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Iran (Ảnh: Global Firepower Index/Afjal Dedwal).

Sức mạnh và chiến lược hải quân

Hải quân Mỹ là một lực lượng "viễn dương" toàn cầu với 11 tàu sân bay và 81 tàu khu trục. Trong khi đó, hải quân Iran vận hành một lực lượng "hải quân lục địa" tập trung vào Vịnh Ba Tư, sử dụng tàu ngầm, thủy lôi và các đội tàu cao tốc vũ trang để quấy rối tàu đối phương thay vì tham gia các trận hải chiến trực diện.

Khả năng về tên lửa

Các báo cáo ước tính rằng Mỹ có tổng số lượng từ 25.000 đến 30.000 tên lửa, với nhiều loại khác nhau. Trong khi đó, Iran sở hữu kho vũ khí đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông, với hơn 3.000 quả tên lửa.

Vũ khí hạt nhân

Mỹ được công nhận là một siêu cường hạt nhân. Trong khi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng được coi là "quốc gia cận kề", vì họ đã làm giàu uranium đến mức gần đạt cấp độ vũ khí, đây là một điểm gây tranh cãi lớn trong ngoại giao toàn cầu.

Mạng lưới đồng minh

Mỹ được hưởng lợi từ mạng lưới đồng minh toàn cầu, bao gồm NATO và các đối tác Trung Đông, với hơn 750 căn cứ trên toàn thế giới.

Iran đối phó bằng "Trục Kháng chiến" của mình, một mạng lưới các lực lượng dân quân ủy nhiệm ở Li băng, Iraq, Syria và Yemen, mở rộng ảnh hưởng mà không cần triển khai quân đội trực tiếp.