Ukraine sẽ nhận 250 tiêm kích thuộc loại tốt nhất thế giới

Tiêm kích Rafale do Pháp chế tạo (Ảnh: Military).

Phát biểu trong cuộc gặp với giảng viên và sinh viên tại Học viện Hàng không Kiev ngày 8/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine sắp được nhận những tiêm kích thuộc hàng tốt nhất thế giới từ phương Tây.

“Hiện nay, Ukraine đã có các thỏa thuận để tiếp nhận 150 tiêm kích Gripen và 100 tiêm kích Rafale. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là những máy bay tốt nhất thế giới. Dĩ nhiên, còn có cả F-16. Không quân Ukraine đã vận hành F-16, nhưng đó không phải là máy bay mới, trong khi những máy bay tôi vừa đề cập là máy bay mới”, Tổng thống Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết sau khi xung đột kết thúc, Ukraine có kế hoạch tái thiết và mở rộng lĩnh vực hàng không dân dụng.

“Chúng tôi sẽ mở rộng và phát triển hàng không dân dụng, nhưng trước hết, chúng tôi sẽ kết thúc xung đột và sau đó tập trung vào lĩnh vực này”, ông nói thêm.

Trước đó, vào tháng 10/2025, ông Zelensky cho biết Ukraine đang theo đuổi một chương trình quy mô lớn nhằm phát triển không quân chiến đấu. Mục tiêu là xây dựng một phi đội gồm 250 máy bay hiện đại, bao gồm F-16, Gripen và Rafale.

Một tháng sau đó, ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký một tuyên bố ý định nhằm tăng cường đáng kể năng lực không quân và phòng không của Ukraine.

Thỏa thuận này bao gồm khả năng ký kết các hợp đồng trong tương lai, theo đó Ukraine sẽ mua khoảng 100 tiêm kích Rafale. Tháng 12/2025, ông Zelensky đã gặp Tổng giám đốc điều hành của hãng sản xuất Rafale, ông Eric Trappier, để thảo luận về chương trình.

Ngoài ra, hồi tháng 10 năm ngoái, ông Yurii Ihnat, Trưởng bộ phận truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cũng cho biết Ukraine từ lâu đã cân nhắc việc mua các tiêm kích Gripen của Thụy Điển. Loại máy bay này được xem là lựa chọn tối ưu và, ở một số khía cạnh, còn vượt trội hơn tiêm kích F-16 của Mỹ.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sắp bước sang năm thứ 5 và chưa có dấu hiệu lắng xuống, các cuộc đàm phán đến nay vẫn chưa đạt được đột phá.

Tình hình trên tiền tuyến cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc chiến, có thể tác động đồng thời tới nhiều hướng khác nhau.

Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại mỹ ghi nhận những dấu hiệu cho thấy Nga có kế hoạch phát động các chiến dịch tấn công quy mô lớn ở miền Nam và miền Đông Ukraine trong mùa hè.

Báo cáo cho biết, để thực hiện các kế hoạch này, Nga dự định triển khai các lực lượng dự bị chiến lược, vốn đã được hình thành từ năm ngoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia của ISW cũng cho rằng, Nga đang đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Các nhà phân tích ước tính các lực lượng dự bị hiện có của Nga có thể không đủ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện và đạt được các mục tiêu quân sự đã đề ra. Việc Nga tiếp tục gặp khó khăn trong việc bù đắp tổn thất nhân lực làm suy giảm khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài và cường độ cao.

Trước đó, nhà phân tích quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets cho biết một cuộc tấn công lớn mới có thể bắt đầu sớm nhất vào cuối tháng 4. Theo ông, Nga có thể tập trung vào các hướng Sloviansk-Kramatorsk hoặc Orikhiv-Zaporizhia. Ông cũng lưu ý rằng trong những tháng tới, Nga có thể sẽ tìm cách giành được các vị trí có lợi trước khi bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch mùa hè.