Đức: Châu Âu từ bỏ phương án tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 25/2 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không xem xét lại việc tịch thu 210 tỷ euro (246 tỷ USD) tài sản Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Ông gọi vấn đề này là “đã được giải quyết dứt điểm”.

Ông đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo chung ở Berlin với Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot. Bỉ là quốc gia đang nắm giữ phần lớn tài sản chủ quyền bị phong tỏa của Nga.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 48 giờ sau khi Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas phát biểu theo hướng ngược lại. Trong bối cảnh Hungary chặn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine, bà Kallas gọi việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga là “Kế hoạch A” của khối và nói EU “luôn có thể quay lại” phương án này.

Phát biểu của ông Wadephul đã bác bỏ khả năng đó. Trước đó một ngày, ông cùng Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski công bố bài viết có đoạn: “Đó là lý do hàng tỷ euro tài sản Nga vẫn bị phong tỏa. Và đó là lý do chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga". Điều đáng chú ý ở đây là các nhà ngoại giao tiếp tục dùng từ phong tỏa, chứ không đề cập tới việc tịch thu.

Trong nội bộ EU, các thành viên đang có các quan điểm khác nhau về cách phản ứng với xung đột ở Ukraine. Ngày 23/2, Hungary phủ quyết cả khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine lẫn gói trừng phạt thứ 20 mà EU tính áp lên Nga.

Hungary viện dẫn việc Ukraine dừng trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba từ thời Liên Xô. Ukraine cáo buộc Nga đã tập kích làm hỏng đường ống và việc sửa chữa là không thể nhanh chóng. Nga bác bỏ thông tin, trong khi Hungary và Slovakia, 2 nước EU, cho rằng Ukraine cần có trách nhiệm với việc khôi phục hoạt động đường ống.

Khi được hỏi liệu EU có phương án dự phòng hay không trước các diễn biến kể trên, bà Kallas nhắc lại tài sản bị phong tỏa của Nga. “Chúng tôi đã có Kế hoạch A trên bàn nghị sự, đó là sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga. Nếu điều đó không hiệu quả, chúng tôi luôn có thể quay lại phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa. Khi đó chúng tôi có thể hành động nhanh hơn", bà nói.

Tuy nhiên, ông Wadephul không đồng ý với điều này. Ông nói EU đã tìm được “một công cụ dự phòng rất tốt” là khoản tín dụng 90 tỷ euro và cuộc tranh luận “đã được làm rõ dứt điểm”. Chủ đề này chỉ có thể quay lại “khi thảo luận chuyển sang vấn đề bồi thường”, tức là các khoản bồi thường sau chiến sự, chứ không phải cuộc khủng hoảng hiện tại.

Ngày 24/2, bà Kallas thừa nhận các quan chức EU “chưa tiến hành bất kỳ công việc nào” liên quan phương án sử dụng tài sản bị phong tỏa kể từ tháng 12/2025.

Cuối năm ngoái, EU đã bàn tới việc dùng tài sản Nga để cấp cho Ukraine khoản vay bồi thường nhưng Bỉ và một số quốc gia đã phản đối vì rủi ro pháp lý quá lớn. Bỉ yêu cầu tất cả các thành viên EU cùng chia sẻ rủi ro nếu Nga khởi kiện liên quan số tài sản này. Tuy nhiên, các bên đã không đạt được đồng thuận cần thiết cho phương án kể trên.