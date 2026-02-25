Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về khả năng tấn công Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Ông Trump nói về khả năng tấn công Iran

Trong Thông điệp Liên bang lần này, ông Trump đã chỉ ra sự hỗ trợ của Tehran đối với các nhóm quân sự, việc trấn áp người biểu tình và các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, coi đây là mối đe dọa đối với khu vực và nước Mỹ.

Ông cáo buộc Iran khởi động lại chương trình hạt nhân, đang nỗ lực chế tạo tên lửa mà "sớm" sẽ có khả năng vươn tới lãnh thổ của Mỹ và chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom ven đường khiến các binh sĩ và thường dân Mỹ thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngay cả khi các lực lượng Mỹ đang tập hợp một lực lượng quân sự khổng lồ ở Trung Đông, Tổng thống Trump vẫn chưa giải thích rõ ràng với người dân lý do vì sao ông lại mong muốn về những hành động quyết liệt nhất chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo kể từ sau cuộc cách mạng năm 1979.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra giữa lúc Lầu Năm Góc đang tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ ở Trung Đông và chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể kéo dài nhiều tuần với Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp kéo dài về chương trình hạt nhân của mình.

Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc các nhà đàm phán không đạt được thỏa thuận.

Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng phản bác những tuyên bố của Tổng thống Trump. “Những tuyên bố về chương trình hạt nhân của Iran, tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran và số người thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo loạn hồi tháng 1 đơn thuần đều là những lời sai lệch quá đáng lặp đi lặp lại", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong một bài đăng trên X.

Iran và Mỹ đã tổ chức 5 vòng đàm phán hạt nhân vào năm 2025, nhưng các cuộc đàm phán này đã dừng lại sau khi cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào Iran gây ra cuộc chiến kéo dài 12 ngày.

Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau trong vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 26/2 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong thời gian qua, Mỹ điều động hạm đội lớn trong tầm tấn công Iran, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống cũng đang hướng tới khu vực. Hai nhóm tàu này bao gồm hàng nghìn quân nhân và 150 máy bay.

Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận kế hoạch xâm nhập Iran

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/2 đã bác bỏ các báo cáo truyền thông về việc họ có kế hoạch xâm nhập lãnh thổ Iran vì lý do an ninh trong trường hợp Mỹ tấn công Tehran.

"Thổ Nhĩ Kỳ luôn kiên định với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của các nước láng giềng, và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới của mình", Cục Truyền thông nước này cho biết trong một tuyên bố.

Các nhà chức trách kêu gọi công chúng tránh tin vào các báo cáo chưa được kiểm chứng và thay vào đó hãy dựa vào các tuyên bố chính thức.

Ankara nhắc lại lập trường phản đối bất kỳ giải pháp quân sự nào và cam kết theo đuổi tất cả các con đường ngoại giao khả thi để giảm bớt căng thẳng giữa Washington và Tehran.