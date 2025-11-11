Iran tuyên bố năng lực tên lửa vượt xa trước xung đột với Israel

Iran tuyên bố khôi phục kho tên lửa hậu xung đột với Israel (Ảnh: Pravda).

“Sức mạnh tên lửa của Iran ngày nay vượt xa thời điểm của cuộc chiến 12 ngày (với Israel). Israel đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 10/11 tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cũng khẳng định năng lực sản xuất quốc phòng của nước này đã tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Một số quan chức Iran tiết lộ “các nhà máy tên lửa đang hoạt động 24/24”, và nếu xung đột xảy ra lần nữa, Iran có khả năng phóng cùng lúc 2.000 tên lửa, thay vì 500 quả trong vòng 12 ngày như trước, nhằm gây quá tải cho hệ thống đánh chặn của Israel.

Dù độ chính xác của những tuyên bố này còn gây tranh cãi, nhiều chuyên gia theo dõi chương trình tên lửa của Iran khẳng định Tehran đã đẩy mạnh sản xuất để sẵn sàng áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel.

Một số chuyên gia cho rằng tốc độ Iran tái thiết kho tên lửa có thể vượt cả tốc độ Israel bổ sung tên lửa đánh chặn, dẫn tới một “cuộc chạy đua thời gian”. Nếu Iran xây dựng kho tên lửa nhanh hơn Israel tái tạo lá chắn phòng thủ, thời điểm cho vòng xung đột tiếp theo có thể đến gần.

Chuyên gia Behnam Ben Taleblu của Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD) cho biết Iran đã rút ra nhiều bài học từ cuộc xung đột 12 ngày với Israel, bao gồm cách tối ưu hóa số lượng tên lửa bắn đi, chọn mục tiêu, vị trí phóng và trình tự khai hỏa để tăng hiệu quả chiến đấu. Iran cũng tự hào về các loại tên lửa như Fattah-1, Haj Qassem và Kheibar Shekan được tuyên bố có tốc độ cao và khả năng cơ động ở giai đoạn cuối để vượt qua lá chắn phòng thủ.

Theo phía Israel, trong cuộc chiến 12 ngày, Iran phóng 631 tên lửa, trong đó 500 quả vượt qua biên giới Israel. Trong số đó, 221 tên lửa bị đánh chặn, 243 rơi vào khu vực không có người ở và 36 trúng các vùng dân cư.

Tuy Israel tuyên bố đạt tỷ lệ đánh chặn 86%, nhưng lượng lớn tên lửa khiến hệ thống phòng thủ tích hợp của Israel cũng như các tên lửa đánh chặn do Mỹ hỗ trợ phải hoạt động ở mức căng thẳng nhất.

Một số viện nghiên cứu cho rằng hệ thống phòng thủ Israel bị quá tải, dù Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phủ nhận.

Israel cũng tiến hành chiến dịch không kích nhằm phá hủy bệ phóng tên lửa, kho dự trữ và mạng lưới chỉ huy kiểm soát của Iran, khiến Tehran gặp khó khăn trong việc phóng thêm tên lửa. Dù vậy, không rõ chính xác bao nhiêu cơ sở bị phá hủy và bao nhiêu vẫn còn nguyên vẹn.

Sau xung đột, Iran tập trung khôi phục kho tên lửa với tốc độ cao. Các nguồn tin tình báo châu Âu cho biết từ cuối tháng 9, các tàu chở tổng cộng khoảng 2.000 tấn sodium perchlorate, tiền chất chính để sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa tầm trung, đã cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Trong khi đó, căng thẳng hạt nhân vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Iran khi máy bay ném bom tàng hình B-2 thả bom xuyên boong-ke GBU-57 xuống các cơ sở tại Fordow và Natanz, và tàu ngầm mang tên lửa hành trình của Mỹ phóng hàng chục quả Tomahawk vào các mục tiêu ở Isfahan.

Tuy nhiên, Iran được cho là đã xây dựng một cơ sở làm giàu uranium mới tại khu vực gọi là “Núi Pickaxe” và từ chối cho thanh sát quốc tế tiếp cận.