Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thăm Kiev ngày 24/2 (Ảnh: AFP).

Không phận Ukraine đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây 4 năm, khiến các quan chức nước ngoài đến thăm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tàu giường nằm đến Ukraine, hành trình kéo dài 10 giờ khởi hành từ Ba Lan.

Ban đầu, các máy bay chở nhóm nhà lãnh đạo châu Âu hạ cánh xuống một sân bay quân sự của Ba Lan sát biên giới, trước khi các đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt đưa họ tới ga Przemysl.

Chuyến tàu xuyên đêm chở các lãnh đạo châu Âu đến Kiev (Video: AP)

Hôm 24/2, một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu đã tới ga tàu chính của Kiev, sau một đêm di chuyển trên chuyến tàu VIP lắc lư xuyên qua vùng nông thôn Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng các lãnh đạo Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Na Uy và Thụy Điển đến thăm thủ đô Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ Ukraine nhân dịp tròn 4 năm xung đột.

Trên tàu, nội thất toa VIP của Leyen được ốp gỗ màu vàng ánh kim. Lối vào toa tàu được các binh sĩ canh gác.

Trong khi phương thức di chuyển tới Kiev của họ không thay đổi trong 4 năm qua, hình ảnh thể hiện đã khác.

Tháng 4/2022, bà Leyen mặc áo chống đạn và được các binh sĩ mặc quân phục ngụy trang bảo vệ chặt chẽ khi tới thăm Bucha, thị trấn ở ngoại ô Kiev. Trong khi đó, sáng 24/2, khi bước xuống tàu dưới bầu trời xám của Kiev, bà mặc áo khoác đen nhẹ, bên trong thấp thoáng chiếc áo màu xanh và vàng (màu sắc của quốc kỳ Ukraine), không còn thấy áo chống đạn.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga trao cho bà một bó hoa nhỏ màu vàng và xanh.

Khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa xuống tàu tại Kiev vào tháng 5/2022 trong chuyến thăm trên cương vị Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông mặc áo chống đạn bên trong áo khoác và được 2 người mang súng trường hộ tống 2 bên.

“Điều đó rất rõ ràng ở Bucha và những nơi khác rằng xung đột đã ở ngay trước cửa”, ông nói với các nhà báo trên đường di chuyển khi nhắc lại chuyến thăm đầu tiên.

Ông nói thêm: “Giờ đây chiến tranh đã ở phía bên kia của Ukraine. Và đó là bằng chứng cho thấy Nga đã không đạt được mục tiêu đầu tiên của họ, đó là kiểm soát hoàn toàn Ukraine”.

Xung đột Nga - Ukraine nổ ra ngày 24/2/2022. Sau 4 năm, bất chấp các nỗ lực đàm phán, cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đề nghị Ukraine rút quân khỏi Donbass, công nhận chủ quyền của Nga tại vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, Moscow cũng đưa ra các yêu cầu khác như khống chế quy mô quân đội Ukraine, đề nghị Kiev cam kết trung lập.

Moscow cũng nhiều lần nêu rõ, một nền hòa bình bền vững, công bằng và ổn định chỉ có thể đạt được trên cơ sở giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Nguyên nhân gốc rễ mà Nga đề cập được cho là việc NATO mở rộng về phía đông.

Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không nhượng bộ về lãnh thổ trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.