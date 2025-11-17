Iran tuyên bố ngừng làm giàu uranium

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow của Iran (Reuters).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 16/11 cho biết Iran đã ngừng làm giàu uranium trên toàn quốc sau các cuộc tấn công gây thiệt hại cho những cơ sở hạt nhân.

Đây có thể coi là tuyên bố rõ ràng nhất của chính phủ Iran về tình trạng chương trình hạt nhân của nước này sau khi Israel và Mỹ tập kích các địa điểm làm giàu uranium hồi tháng 6.

“Không có hoạt động làm giàu hạt nhân bí mật nào ở Iran. Tất cả các cơ sở của chúng tôi đều nằm dưới sự bảo đảm và giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế”, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nói.

Ông cho biết thêm: “Hiện không có hoạt động làm giàu nào vì các cơ sở làm giàu của chúng tôi đã bị tấn công”.

Tehran đã cấp thị thực 3 ngày cho phóng viên AP tham dự một hội nghị với các phóng viên từ các hãng truyền thông lớn của Anh và các cơ quan báo chí khác.

Một báo cáo từ cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc vào tuần trước cho biết Iran tiếp tục từ chối cho các thanh sát viên vào những địa điểm hạt nhân bị tấn công trong các đợt tập kích hồi tháng 6, trong khi việc kiểm kê lượng uranium được làm giàu vẫn “quá hạn từ lâu”.

Các quy trình của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) yêu cầu xác minh hàng tháng lượng uranium được làm giàu ở cấp độ cao, đặc biệt là lượng vật chất đạt độ tinh khiết 60% ở Iran, mức gần ngưỡng khoảng 90% để chế tạo vũ khí.

Suốt nhiều tháng, IAEA đã yêu cầu Iran phải tiết lộ vị trí lượng vật chất này và khôi phục quyền tiếp cận kiểm tra đầy đủ. Dù một thỏa thuận tại Cairo hồi tháng 9 nhằm cho phép hoạt động này, nhưng đến nay tình hình chỉ có tiến triển hạn chế, và Iran hiện cho rằng thỏa thuận đó “không còn hiệu lực”.

“Việc IAEA không thể tiếp cận lượng vật chất hạt nhân này ở Iran suốt năm tháng qua có nghĩa là việc xác minh của cơ quan đã quá hạn từ lâu. Điều tối quan trọng là chúng tôi phải có khả năng xác minh lượng vật chất hạt nhân đã được khai báo trước đây ở Iran càng sớm càng tốt nhằm xoa dịu các quan ngại”, IAEA nêu rõ.

IAEA xác nhận, trong số 13 cơ sở hạt nhân của Iran “không bị ảnh hưởng” bởi các cuộc tập kích, các thanh sát viên mới chỉ đến một số nơi, trong khi 7 địa điểm bị đánh bom vẫn hoàn toàn chưa được kiểm tra.