Iran lên kịch bản sẵn sàng cho nguy cơ chiến tranh với Mỹ

Ông Ali Larijani - quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran (Ảnh: NYT).

Đầu tháng 1 vừa qua, khi phải đối mặt với các cuộc biểu tình bạo loạn trên toàn quốc và mối đe dọa tấn công từ phía Mỹ, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tin tưởng giao phó việc điều hành cho một phụ tá trung thành và đáng tin cậy: đó là ông Ali Larijani, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của nước này.

Kể từ đó, ông Larijani, 67 tuổi, một chính trị gia kỳ cựu, cựu chỉ huy trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn của đất nước.

Phạm vi trách nhiệm của ông Larijani đã tăng lên đều đặn trong vài tháng qua. Ông từng chịu trách nhiệm giải quyết ổn thỏa các cuộc biểu tình gần đây. Hiện tại, ông kiểm soát tình hình ở trong nước, liên lạc với các đồng minh mạnh như Nga và các bên trung gian trong khu vực như Qatar và Oman, đồng thời giám sát các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington.

Ông được cho là cũng đang vạch ra các kế hoạch dự phòng cho Iran trong trường hợp xảy ra chiến tranh tiềm tàng với Mỹ khi Washington đang tập trung nhiều lực lượng trong khu vực.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho đất nước mình", ông Larijani nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Al Jazeera khi đến thăm thủ đô Doha của Qatar trong tháng này.

Vị chính trị gia này nói thêm rằng: “Chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn trước. Chúng tôi đã chuẩn bị trong 7-8 tháng qua, đã tìm ra điểm yếu của mình và khắc phục. Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh và cũng sẽ không bắt đầu chiến tranh. Nhưng nếu bị ép buộc, chúng tôi sẽ đáp trả".

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Tehran, chuyên gia Nasser Imani cho rằng, ông Khamenei có mối quan hệ lâu dài và thân thiết với ông Larijani, và nhà lãnh đạo tối cao đã tin cậy ông trong thời điểm khủng hoảng quân sự và an ninh nghiêm trọng này.

“Nhà lãnh đạo tối cao hoàn toàn tin tưởng Larijani. Ông ấy tin rằng ông Larijani là người phù hợp cho thời điểm nhạy cảm này vì thành tích chính trị, trí tuệ sắc bén và kiến ​​thức của ông ấy. Lãnh tụ Tối cao Iran dựa vào ông ấy để báo cáo về tình hình và đưa ra lời khuyên thực tế. Vai trò của ông Larijani sẽ rất nổi bật nếu xảy ra thời chiến”, ông Imani nói.

Theo 6 quan chức cấp cao và các thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Khamenei đã chỉ thị ông Larijani và một số cộng sự chính trị và quân sự thân cận khác phải đảm bảo rằng Cộng hòa Hồi giáo không chỉ đứng vững sau các kịch bản không kích của Mỹ và Israel, mà còn trong bất kỳ âm mưu ám sát nào nhằm vào giới lãnh đạo cấp cao, trong đó có chính ông Khamenei.

Chỉ thị liên quan được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng hành động quân sự chống Iran có thể sắp xảy ra, giữa lúc Washington gia tăng đáng kể lực lượng quân sự trong khu vực. Theo trang tin Axios của Mỹ, ông Trump đã được trình các phương án quân sự, trong đó có những kịch bản nhắm vào ông Khamenei, con trai ông là Mojtaba Khamenei - người được coi là ứng viên kế nhiệm tiềm năng - cùng các giáo sĩ cấp cao khác.

Ngoài ra, Lãnh tụ Tối cao Khamenei còn ban hành một loạt chỉ thị. Ông đã chỉ định 4 cấp bậc kế nhiệm cho mỗi vai trò chỉ huy quân sự và chính phủ do đích thân ông bổ nhiệm. Ông cũng yêu cầu tất cả những người giữ vai trò lãnh đạo phải đề cử tối đa 4 người thay thế và đã ủy quyền cho một nhóm nhỏ những người thân tín đưa ra quyết định trong trường hợp liên lạc với ông bị gián đoạn.

Trong thời gian hồi tháng 6/2025 khi bùng nổ 12 ngày chiến tranh với Israel, ông Khamenei đã nêu tên 3 ứng cử viên có thể kế nhiệm. Đây là những cái tên chưa bao giờ được công khai danh tính. Nhưng ông Larijani gần như chắc chắn không nằm trong số đó vì ông không phải là một giáo sĩ Shia cấp cao - một tiêu chuẩn cơ bản đối với bất kỳ người kế nhiệm nào.

Tuy nhiên, ông Larijani lại nằm trong vòng tròn thân tín của Lãnh tụ Khamenei. Điều đó bao gồm cố vấn quân sự hàng đầu và cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Hoàng gia, thiếu tướng Yahya Rahim Safavi. Danh sách này cũng bao gồm Chuẩn tướng Mohammad Bagher Ghalibaf, cựu Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Hoàng gia và hiện là Chủ tịch Quốc hội, người mà ông Khamenei đã chỉ định làm phó chỉ huy trên thực tế đối với các lực lượng vũ trang trong thời chiến, và tham mưu trưởng của ông, giáo sĩ Ali Asghar Hejazi.

Một phần kế hoạch chuẩn bị cho chiến sự này là kết quả của những bài học rút ra từ cuộc tấn công bất ngờ của Israel hồi tháng 6, vốn tác động toàn bộ chuỗi chỉ huy quân sự cấp cao của Iran chỉ trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Sau lệnh ngừng bắn, Lãnh tụ Khamenei đã bổ nhiệm ông Larijani làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và thành lập một Hội đồng Quốc phòng mới, do Đô đốc Ali Shamkhani đứng đầu, để quản lý các vấn đề quân sự trong thời chiến.

Theo các nguồn tin, Iran đang chuẩn bị các kịch bản dựa trên giả định rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ là không thể tránh khỏi và sắp xảy ra, ngay cả khi cả hai bên tiếp tục tham gia các hoạt động ngoại giao và đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân. Nguồn tin nói rằng, Iran đã đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao nhất và đang chuẩn bị kháng cự quyết liệt.

Iran cũng đang bố trí các bệ phóng tên lửa đạn đạo dọc theo biên giới phía tây với Iraq - đủ gần để tấn công Israel - và dọc theo bờ biển phía nam trên Vịnh Ba Tư, trong tầm bắn của các căn cứ quân sự Mỹ và các mục tiêu khác trong khu vực, 3 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng và 4 quan chức cấp cao cho biết.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran (giữa), vận động tranh cử vào tháng 6/2024. Ông sẽ lãnh đạo lực lượng vũ trang Iran trong bất kỳ cuộc chiến nào với Mỹ (Ảnh: NYT).

Trong vài tuần qua, Iran đã định kỳ đóng cửa không phận để thử nghiệm tên lửa. Nước này cũng đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự ở Vịnh Ba Tư, tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Lãnh tụ Khamenei vẫn giữ vững lập trường. “Quân đội hùng mạnh nhất thế giới có thể nhận một cú tát mạnh đến mức không thể đứng dậy được”, ông nói trong một bài phát biểu tuần trước đồng thời cảnh báo sẽ đánh chìm các tàu chiến của Mỹ đang tập trung ở vùng biển gần đó.

Nguồn tin trên cho biết thêm, trong trường hợp chiến tranh xảy ra, các đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát, các điệp viên tình báo và các tiểu đoàn dân quân Basij mặc thường phục, một đơn vị trực thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, sẽ được triển khai ra đường phố của các thành phố lớn.

Lực lượng dân quân sau đó sẽ thiết lập các trạm kiểm soát để ngăn chặn bất ổn trong nước và tìm kiếm các điệp viên có liên hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài.

Lãnh đạo Iran đang chuẩn bị không chỉ cho việc huy động quân sự và an ninh, mà còn cho sự tồn tại chính trị của chính họ.

Những cuộc thảo luận này, đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm cả việc ai sẽ điều hành đất nước nếu xảy ra tình huống Lãnh tụ Khamenei và các quan chức cấp cao gặp nguy hiểm.

Các nhà lãnh đạo đã cân nhắc ai có thể là “Delcy của Iran”- ám chỉ bà Delcy Rodriguez, Phó Tổng thống Venezuela, người lên nắm quyền điều hành tạm thời sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Ông Larijani đứng đầu danh sách này, 3 quan chức cho biết. Tiếp theo là tướng Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội. Điều khá bất ngờ là cựu Tổng thống Hassan Rouhani cũng có tên trong danh sách.