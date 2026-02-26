Mỹ đưa 12 chiến đấu cơ đến Israel, sẵn sàng cho nhiệm vụ ở Iran?

Chiến đấu cơ F-22 chuẩn bị cất cánh từ căn cứ ở Anh đến Israel hôm 24/2 (Ảnh: X).

Theo các nguồn tin, 12 máy bay tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ của Không quân Israel vào đêm 24/2 giờ địa phương, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và những bất định xoay quanh hồ sơ Iran ngày càng gia tăng.

Việc triển khai phi đội này trực tiếp tại các căn cứ của Israel để thực hiện nhiệm vụ tác chiến, thay vì diễn tập định kỳ, được giới quan sát đánh giá là động thái cực kỳ hiếm gặp.

Trên thực tế, F-22 được đánh giá là máy bay tiêm kích ưu việt nhất thế giới hiện nay nhờ tốc độ vượt trội và khả năng tàng hình gần như không đối thủ.

Đây là loại máy bay này được bảo mật nghiêm ngặt, trong đó Bộ Quốc phòng Mỹ cấm cấp phép hoặc bán cho bất kỳ quốc gia nào, nhằm bảo đảm duy trì ưu thế quân sự vượt trội.

Không chỉ làm nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, F-22 còn có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất và tác chiến điện tử. Hệ thống vũ khí của máy bay do Lockheed Martin phát triển.

Phi đội F-22 là sự bổ sung mới nhất cho lực lượng quân sự Mỹ được tăng cường tại khu vực trong những tuần gần đây, trong đó có việc điều động tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford đến vùng biển ngoài khơi Israel.

Việc triển khai các máy bay F-22 Raptor sẽ cho phép Washington bảo vệ tốt hơn lãnh thổ Israel và lực lượng Mỹ ở Trung Đông khỏi màn đáp trả của Iran nếu Tổng thống Trump mở các hoạt động tấn công vào chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Động thái này cũng sẽ giúp Mỹ sẵn sàng một loại máy bay có thể thực hiện các hoạt động tấn công.

Theo các nguồn tin, việc Mỹ triển khai các vũ khí chiến lược như thế này trước vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Iran cho thấy Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra.