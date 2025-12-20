Chiến sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn nóng bỏng (Ảnh minh họa: Skynews).

Phái đoàn Ukraine gặp gỡ phía Mỹ, tiến hành vòng đàm phán mới

Kyiv Independent đưa tin, một phái đoàn Ukraine, do ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh - Quốc phòng dẫn đầu, đã gặp gỡ các quan chức Mỹ và châu Âu tại Mỹ vào ngày 19/12 để tiến hành vòng đàm phán mới.

Các cuộc đàm phán diễn ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng áp lực, yêu cầu Kiev xem xét nhượng bộ lãnh thổ như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chấm dứt chiến tranh.

Theo ông Umerov, Kiev đã tiến hành tham vấn với các đối tác châu Âu, đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tiếp tục với Mỹ.

"Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác Mỹ về các bước tiếp theo và việc tiếp tục công việc chung của chúng tôi trong tương lai gần", ông Umerov nói sau cuộc gặp. Ông cũng cho biết đã báo cáo chi tiết về cuộc thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

"Chúng tôi cam kết một quá trình mang tính xây dựng", ông Umerov viết trên mạng xã hội trước cuộc đàm phán. “Chúng tôi đang hành động rõ ràng phù hợp với các ưu tiên do tổng thống đề ra: An ninh của Ukraine phải được đảm bảo một cách đáng tin cậy, lâu dài”, ông khẳng định.

UAV Nga rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ

UAV Orlan-10 của Nga đã bị rơi ở thành phố Kocaeli, phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters đưa tin ngày 19/12.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, UAV được sử dụng để trinh sát - giám sát, theo đánh giá ban đầu. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.

Trước đó, một UAV khác bị bắn hạ trên Biển Đen khi đang tiếp cận Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm 15/12.

Bộ này cho biết rằng sau khi UAV được phát hiện, tiêm kích F-16 đã được điều động để đáp trả.

Xung đột có thể kéo dài tới 2027

Kênh Military Summary đưa tin, EU đã phê duyệt khoản vay không lãi suất trị giá 90 tỷ euro (hơn 105 tỷ USD) cho Kiev. Dường như nỗi lo sợ tồi tệ nhất với nhiều người đã được xác nhận. Chiến tranh sẽ tiếp diễn vào năm tới, và có thể kéo dài đến 2027. Tin tức này đang buộc Moscow phải hành động quyết đoán hơn.

Dựa trên các báo cáo gần đây, có thể kết luận rằng quân đội Nga (RFAF) đang lên kế hoạch cho một chiến dịch bí mật nào đó ở vùng Odessa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Odessa ngày 19/12. Lực lượng Moscow có thể đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch bí mật ở Odessa (Ảnh: Military Summary).

Sau nhiều tháng giao tranh xung quanh Pokrovsk và Mirnograd, cuộc chiến đang đi đến hồi kết. Sau khi Pokrovsk chính thức bị kiểm soát vào ngày 2/12, Mirnograd cũng đang đi đến thời khắc quyết định. Một số nguồn tin cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực còn lại.

Tại Kupyansk, đoạn video định vị địa lý cho thấy quân đội Ukraine (AFU) đang bố trí dọc theo các tòa nhà cao tầng ở khu vực phía bắc đến trung tâm thành phố. Chưa rõ liệu tất cả các tòa nhà xung quanh có thực sự nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của họ hay không, hay chúng đang bị các nhóm trinh sát - đặc nhiệm AFU chiếm giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 19/12. Lực lượng Moscow phát triển 4 mũi đột kích, xé toang hàng phòng ngự đối phương trong thành phố (Ảnh: Military Summary).

RFAF thiết lập được các đầu cầu trên bờ tây sông Gaichur

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang chuẩn bị bao vây và tấn công làng Ternovatoe, việc chiếm được làng này sẽ đánh dấu một bước đột phá trong tuyến phòng thủ chung của lực lượng Kiev ở phía bắc Huliaipole dọc theo sông Gaichur ở vùng Zaporizhia.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 36 và 29 RFAF đã thiết lập vị trí vững chắc vị trí trên bờ tây sông Gaichur, phía bắc và phía nam làng Ternovatoe.

Lực lượng tiền tuyến RFAF đang chuẩn bị tiến xa hơn về phía tây để bao vây khu định cư có tầm quan trọng tối cao đối với cả hai bên.

Đối với Ukraine, ngôi làng này là một "pháo đài tiền tuyến", nơi mà sự toàn vẹn của toàn bộ tuyến phòng thủ dọc sông Gaichur phụ thuộc vào.

Đối với Nga, việc chiếm được khu định cư này đồng nghĩa với việc giành được một chỗ đứng vững chắc bên kia sông. Hơn nữa, họ sẽ có thể bảo đảm một phần các tuyến đường vận chuyển quân và trang thiết bị qua sông phía bên kia làng khỏi các cuộc phản công của đối phương, và cũng có thể sử dụng nơi đây như một "kho dự trữ".

Trên thảo nguyên, các khu định cư, ngay cả những khu nhỏ, cũng quan trọng hơn nhiều. Thêm nữa, trong điều kiện như vậy, việc kiểm soát chúng cũng tương đương với việc kiểm soát các cánh đồng và rừng trồng xung quanh.

Đổi lại, các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 31 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 260 (trước đó phiên hiệu là Lữ đoàn 110) của AFU sẽ cố gắng giữ vững khu định cư này.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, chiến thuật mà Bộ chỉ huy Kiev sẽ lựa chọn vẫn còn là một bí ẩn. Họ có hai lựa chọn: phòng thủ thụ động, dựa vào Ternovate và các công sự dã chiến xung quanh, hoặc phòng thủ cơ động với các cuộc phản công nhằm ngăn chặn lực lượng Moscow bao vây hoặc tiếp cận khu định cư.

Sự lựa chọn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng các đơn vị hiện có của AFU. Nếu họ chưa phát động cuộc phản công vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất của các đầu cầu chính của đối phương ở phía bắc và phía nam Ternovate, điều đó có nghĩa là họ thiếu lực lượng cần thiết hoặc khả năng chiến đấu bị hạn chế. Do đó, thế chủ động nằm chắc trong tay lực lượng Moscow.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Huliaipole ngày 19/12. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, bắt đầu xâm nhập vào trung tâm thành phố. Lực lượng Kiev cố gắng kháng cự (Ảnh: Readovka).

Trên cánh đông Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công và thiết lập được một đầu cầu chiến thuật vững chắc ở bờ tây sông Gaichur, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía bắc, khoảng một tuần trước, RFAF đã vượt sông Gaichur và xâm nhập được một số khu rừng ở bờ tây. Sau khi củng cố vị trí và nhận thêm quân tiếp viện, họ bắt đầu tiến về phía tây bắc và tây nam, di chuyển lên đồi đến các vị trí rừng khác, cũng như mở rộng chiều rộng đầu cầu về phía bắc.

Ở phía nam, lực lượng Moscow đột phá vào phần phía bắc Varvarivka, thiết lập được một cứ điểm vững chắc trong làng. Các mũi xung kích khác xâm nhập vào khu định cư ở nhiều điểm từ những khu rừng phía đông, và tiến vào từ phía nam, thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Tổng cộng, trong vài ngày qua, có 21,3km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự tại phía đông Zaporizhia ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

RFAF tiếp tục tiến công vào trung tâm Huliaipole trong khi hệ thống phòng thủ đối phương tại thành phố này ngày càng sụp đổ. Ở phía đông thành phố, phát triển về phía tây vào trung tâm, thiết lập quyền kiểm soát đối với các ngôi nhà còn lại phía đông đường Myru, bao gồm một số nhà kho.

Ở phía nam thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng mũi nhọn tấn công, vòng qua nghĩa trang từ phía tây và chiếm giữ các vị trí trên đường Kooperatynvna. Xa hơn về phía tây, các đơn vị khác tiếp tục tiến về phía bắc hướng tới các tòa nhà cao tầng, vốn đã trở thành cứ điểm chính của AFU trong thành phố.

Dưới sự yểm trợ không quân dày đặc, RFAF đã tiến đến giao lộ đường Vyshneva và đường cao tốc chính và đang giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát các lối vào trường trung học địa phương, nằm ngay trước các tòa nhà chung cư.

Tại trung tâm thành phố, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng dần đầu cầu qua sông Gaichur trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Họ đã kiểm soát được khu phức hợp bệnh viện, trường mẫu giáo và nhiều tòa nhà chung cư 3 tầng, và đang cố gắng đột phá đến rìa phía đông bắc của các dãy nhà cao tầng. Như vậy, RFAF đã giành được khoảng 0,83km² ở khu đô thị lõi.

Bản đồ chiến sự tại Huliaipole ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được trong trung tâm thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Ở cánh tây Zaporizhia, theo hướng Stepnohirsk, lực lượng Moscow tiếp tục hoạt động mạnh và đạt được những tiến bộ đáng kể.

Sau khi lực lượng Kiev còn lại rút khỏi các cứ điểm phía nam khe núi kéo dài về phía đông Stepnohirsk, RFAF đã quét sạch các vị trí còn lại ở đó, san bằng chiến tuyến. Đồng thời, các mũi xung kích khác xâm nhập qua khe núi và củng cố tại một số vị trí ở nhà máy khai thác và chế biến cũ.

RFAF cũng chiếm được một số khu rừng phía đông Stepnohirsk, trước khi đột phá vào cơ sở năng lượng mặt trời, nơi họ liên kết với các nhóm xâm nhập ban đầu. Khu vực này đã được kiểm soát, cho phép họ tiến xa hơn về phía đông bắc, chiếm giữ một số khu vực rừng và xâm nhập vào khu công nghiệp ở làng Lukyanivske.

Ngoài ra, lực lượng Moscow quét sạch các tuyến phố còn lại ở phía đông Stepnohirsk vẫn nằm trong vùng xám. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại các tòa nhà cao tầng ở trung tâm, tuy nhiên chỉ còn lại những điểm kháng cự nhỏ của AFU ở đó. Tổng cộng, 15,9km² nghiêng về phía Moscow ở tây Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự tại phía tây Zaporizhia ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Hàng chục binh sĩ Ukraine bị cô lập khỏi vòng vây chính ở Mirnograd

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow đang hoàn tất các chiến dịch truy quét tại Mirnograd khi sự kháng cự có tổ chức của AFU hoàn toàn tan rã, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía tây bắc, RFAF chiếm được những ngôi nhà cuối cùng của làng Svitle và nhanh chóng tiến vào những con phố đầu tiên của quận Veselyi thuộc Mirnograd. Họ chiếm được toàn bộ quận này và đột phá vào khu công nghiệp phía tây bắc đồng thời tiến xa hơn về phía tây bắc Brianka hướng tới trung tâm thành phố, trong khi các mũi khác tiến vào các con phố phía bắc thành phố từ kho đường sắt.

Tại trung tâm, RFAF chiếm được Bệnh viện Trung tâm cùng dãy nhà cao tầng liền kề. Họ truy quét thêm các khu dân cư thấp tầng và chiếm được sân vận động và cung văn hóa. Giao tranh đang tiếp diễn tại các khu dân cư phía tây.

Ở phía bắc, sau các cuộc xâm nhập trước đó, lực lượng Moscow chiếm được mỏ Tsentralna, cũng như khu vực khai thác và Tòa nhà Hội đồng Thành phố. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu nhà cao tầng phía đông bắc thành phố, RFAF vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa Svetlyy, nơi hàng chục binh sĩ Kiev bị cô lập khỏi vòng vây chính. Có thêm 1,77km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev trong vòng vây (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Dobropillya, cả hai bên đều phát triển ở các khu vực khác nhau.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow tiếp tục đột phá vào Novopidhorodne, chiếm được dãy nhà thứ hai và tiến lên một chút dọc đường sắt về phía nam.

Ở phía đông bắc, trong tuần qua, lực lượng Kiev thuộc Trung đoàn Đặc nhiệm số 3 và Lữ đoàn Galicia số 2 phát động một loạt các cuộc phản công nhằm giành lại các vị trí trọng yếu tại mỏ than Pokrovsk. Các nhóm xung kích AFU đã quét sạch các khu rừng trồng phía bắc mỏ khỏi các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga, sau đó tập trung lại để đột phá và kiểm soát hoàn toàn mỏ. Lực lượng Moscow sau đó rút lui về các khu rừng phía bắc Udachne.

Ở phía đông bắc, lực lượng Moscow tiếp tục xâm nhập Grishino. Mặc dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của đối phương, họ vẫn có thể tiến xa hơn dọc theo hai con phố ở phía đông nam khu định cư, củng cố các vị trí mới ở đó. Như vậy, trong tuần qua, có 5,44km² nghiêng về phía Kiev trong khi RFAF chỉ giành được 0,83km².

Bản đồ chiến sự tại Dobropillya ngày 19/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt. Lực lượng Moscow cũng chiếm thêm một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nga tăng cường hoạt động ở Novopavlivka

Lực lượng Moscow tăng cường các hoạt động đột kích và tái chiếm các vị trí ở 2 khu vực khác nhau.

Ở phía tây, trong 2 tuần qua, RFAF tái xâm nhập làng Ivanivka từ các khu rừng phía tây, củng cố vị trí trên các con phố phía tây. Sau đó, các đơn vị khác vượt sông Vovcha và giành lại các con phố phía đông từ các vị trí mới được kiểm soát trong các khu rừng kiên cố phía tây Filiya. Những hành động này cho phép họ tái chiếm phần lớn ngôi làng. Họ đang cố gắng giành thêm các vị trí trên các con phố trung tâm và phía đông.

Ở phía đông, RFAF tiếp tục tiến về phía bắc từ khu vực Filiya. Họ củng cố vị trí ở phía bắc khu rừng kiên cố, trong khi các lực lượng khác tiến lên con đường từ Filiya và tái chiếm các vị trí trong các khu rừng trồng. Từ đó, binh lính Nga đang cố gắng tái xâm nhập Novopavlivka để liên kết với các nhóm bị cô lập vẫn còn ở phía nam thị trấn. Tổng cộng, họ giành thêm 11,08km².

Bản đồ chiến sự tại Novopavlivka ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công dữ dội ở Kupyansk

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Kupyansk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn để giành giật trung tâm thành phố. Trong khi đó, ở bờ trái sông Oskol, lực lượng Kiev cũng đang phát động các cuộc phản công, cố gắng chiếm giữ các vị trí mới gần Kolesnykivka và Stepova Novoselivka.

Bản đồ chiến sự tại Kupyansk ngày 19/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Trong thành phố Kupyansk, các chiến binh thuộc Lữ đoàn 27 RFAF tiếp tục giao tranh với đối phương. AFU đang xâm nhập thành phố với số lượng lớn, nhằm cắt đứt mũi Oskol. Tình hình rất căng thẳng đối với phía Nga, kênh Motopatriot cho hay.

Bản đồ chiến sự tại Kupyansk ngày 19/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang nỗ lực kháng cự theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công quyết liệt, giành lại một số vị trí (Ảnh: Motopatriot).

Australia chuyển giao lô xe tăng Abrams cuối cùng cho Kiev

Theo ABC, 12 trong số 49 xe tăng M1A1 Abrams cuối cùng đã được chuyển giao cho Kiev trong 2 tuần qua. Các xe tăng, cùng với binh sĩ Australia, đã được vận chuyển đến Ba Lan bằng tàu chở hàng vào tháng 10 và sau đó được vận chuyển bằng đường sắt đến Ukraine.

Lô đầu tiên gồm 49 xe tăng M1A1 Abrams đã ngừng hoạt động mà Australia cam kết cung cấp cho Kiev đã được bàn giao vào tháng 7, Bộ Quốc phòng Australia thông báo ngày 18/7.

Australia hứa sẽ gửi xe tăng đến Ukraine vào tháng 10/2024, nhưng việc giao hàng được cho là đã bị trì hoãn 9 tháng do Mỹ không "bật đèn xanh".