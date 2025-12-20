Tổng thống Putin cảnh báo xung đột lớn nếu phương Tây phong tỏa Kaliningrad

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm phong tỏa Kaliningrad của Nga ở bờ biển Baltic sẽ châm ngòi cho một sự leo thang “chưa từng có tiền lệ” và có thể mở rộng thành một xung đột vũ trang quy mô lớn.

Ông Putin cho biết ông hy vọng kịch bản như vậy sẽ không xảy ra, đồng thời nói thêm: “Nếu họ tạo ra những mối đe dọa như vậy, chúng tôi sẽ loại bỏ các mối đe dọa đó”.

“Mọi người đều phải hiểu và nhận thức rằng những hành động kiểu này đơn giản sẽ dẫn tới một sự leo thang chưa từng có, đưa tình hình lên một cấp độ hoàn toàn khác, thậm chí dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn”, ông nói thêm.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo chống lại bất kỳ bước đi nào có thể cắt đứt vùng lãnh thổ này bằng đường bộ. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho biết ông hy vọng “lý trí chung” sẽ ngăn chặn việc châu Âu “đùa với lửa” xung quanh Kaliningrad.

Hồi tháng 7, trợ lý Tổng thống Nga, ông Nikolai Patrushev cảnh báo, Nga sẵn sàng đáp trả toàn lực và ngay lập tức, kể cả bằng các biện pháp răn đe hạt nhân, đối với bất cứ động thái nào của NATO nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ Kaliningrad.

“Chúng tôi từ lâu đã biết đến các kế hoạch của phương Tây đối với Kaliningrad. Tôi chỉ có thể bình luận theo một cách duy nhất: Vùng Kaliningrad là một phần không thể tách rời của Nga, bất kỳ hành động quân sự nào xâm phạm vào khu vực này sẽ bị đáp trả ngay lập tức, dữ dội bằng tất cả các lực lượng và phương tiện mà chúng tôi có theo đúng học thuyết quân sự cũng như các nguyên tắc trong chính sách quốc gia về răn đe hạt nhân”, ông nói.

Một số nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là từ Ba Lan và các nước Baltic, trước đây từng kêu gọi tấn công Kaliningrad trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Moscow và NATO.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Mỹ phụ trách châu Âu và châu Phi, Tướng Chris Donahue, tuyên bố lực lượng NATO có thể giành quyền kiểm soát vùng Kaliningrad của Nga vốn được phòng thủ kiên cố nếu tình huống bắt buộc xảy ra.

Tướng Donahue khẳng định năng lực tác chiến hiện nay của liên minh NATO cho phép họ “hạ gục khu vực đó từ mặt đất” nhanh hơn bao giờ hết. Ông cho biết khối này đã xây dựng sẵn một kế hoạch liên quan.

Moscow khẳng định họ không gây ra mối đe dọa đối với Liên minh châu Âu hay khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, và mô tả những phát biểu như vậy là bằng chứng của ý đồ thù địch.

Kaliningrad là một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Ba Lan và Lithuania, bị bao quanh hoàn toàn bởi lãnh thổ NATO.

Kaliningrad phụ thuộc vào các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua lãnh thổ Lithuania để kết nối với phần còn lại của Nga.

Vùng lãnh thổ này được xem là một trong những khu vực quân sự hóa cao nhất châu Âu và là điểm nóng tiềm tàng trong căng thẳng giữa NATO và Nga.

Căng thẳng về vấn đề trung chuyển bùng phát sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, khi Vilnius bắt đầu hạn chế việc trung chuyển bằng đường sắt các mặt hàng thuộc diện bị EU trừng phạt từ và tới Kaliningrad. Tranh chấp này sau đó đã được giải quyết một phần và hoạt động vận tải đường sắt được khôi phục.