Israel cảnh báo có thể tấn công Iran lần nữa

Hiện trường sau vụ tấn công của Israel vào thủ đô Tehran của Iran hồi tháng 6 (Ảnh: Getty).

Sáu tháng sau khi phát động cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, các quan chức Israel đang nêu lên khả năng xảy ra một cuộc xung đột khác liên quan đến nỗ lực tái thiết kho tên lửa đạn đạo của Tehran.

Phát biểu hôm 25/12 tại lễ tốt nghiệp của các phi công không quân Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Tel Aviv đang theo dõi Hamas, Hezbollah và Iran trong việc tái vũ trang đồng thời nhấn mạnh việc "sẽ hành động nếu cần thiết".

"Chúng tôi không tìm kiếm đối đầu nhưng luôn cảnh giác với bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra", ông Netanyahu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và người đứng đầu lực lượng không quân nước này, phát biểu tại cùng sự kiện, cũng tuyên bố Israel sẽ hành động để ngăn chặn các mối đe dọa mới.

Dự kiến, ông Netanyahu sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của lãnh đạo Nhà Trắng ở bang Florida vào cuối tháng 12. Các nguồn tin cho biết, tại cuộc gặp, ông Netanyahu dự kiến sẽ trình bày với ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo có thể tạo ra nguy cơ lớn.

Tuy nhiên, theo báo Wall Street Journal, các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực.

Ông Trump đã cảnh báo Iran không nên xây dựng lại các cơ sở hạt nhân nhưng chưa công khai đề cập đến việc sản xuất tên lửa.

"Như Tổng thống Trump đã nói, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, địa điểm đó sẽ bị tấn công và sẽ bị xóa sổ trước khi chúng kịp tiếp cận", người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với Wall Street Journal khi được hỏi liệu chính quyền có ủng hộ một cuộc tấn công của Israel liên quan đến chương trình tên lửa của Iran hay không.

Theo các chuyên gia, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel có thể sẽ cần ít nhất là sự chấp thuận ngầm của Mỹ, vì Tel Aviv cần sự hỗ trợ của Washington để phòng thủ trước các cuộc tấn công trả đũa từ Iran.

Trước đó, ngày 20/12 có rộ lên thông tin Israel đang chuẩn bị đề xuất với Mỹ phương án tập kích Iran một lần nữa vì lo ngại Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo.

"Mối quan ngại về chương trình vũ khí hạt nhân của Iran rất lớn, có những nỗ lực nhằm tái cấu trúc lại chương trình này. Nhưng đó chưa phải là mối đe dọa tức thời. Nguy cơ hiện hữu là từ các tên lửa đạn đạo và lần trước chúng tôi đã không thể ngăn chặn được tất cả. Nếu không bị kiềm chế, Iran có thể nâng sản lượng tên lửa đạn đạo lên tới 3.000 quả mỗi tháng", các quan chức Israel tiết lộ.

Cho đến nay, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã trừng phạt 32 cá nhân, thực thể trên khắp châu Âu, Trung Đông và châu Á với cáo buộc hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.