Iran cảnh báo sẽ sử dụng loại tên lửa mới nếu Israel tấn công

Tên lửa Kheibar Shekan của Iran được trưng bày trong cuộc duyệt binh thường niên tại thủ đô Tehran năm 2024 (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Israel", Iran nhấn mạnh đồng thời tuyên bố đã phát triển các tên lửa có khả năng mạnh hơn so với những tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày gần đây.

“Các tên lửa được sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày đã được sản xuất… vài năm trước”, Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nassirzadeh phát biểu, được hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời.

Bộ trưởng Nassirzadeh cho biết thêm: “Hôm nay, chúng tôi đã sản xuất và sở hữu các tên lửa có khả năng mạnh hơn nhiều so với các tên lửa trước đây, và nếu đối thủ nhà nước Do Thái lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng”, ông nói mà không giải thích thêm về những khả năng mới đó là gì.

Cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran bắt đầu vào ngày 13/6 với một cuộc tấn công bất ngờ từ Tel Aviv.

Israel cho biết cuộc tấn công toàn diện của họ nhắm vào các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Iran, các nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo là cần thiết để ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo này thực hiện kế hoạch hạ gục nhà nước Do Thái.

Iran đã đáp trả các cuộc tấn công của Israel bằng cách phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và khoảng 1.100 máy bay không người lái vào Israel.