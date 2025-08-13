3 nước châu Âu ra cảnh báo với Iran về thỏa thuận hạt nhân

Một bệ phóng tên lửa của Iran (Ảnh minh họa: Top War).

Các nước E3 - Anh, Đức và Pháp - đã hối thúc Liên hợp quốc kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt, theo đó sẽ khôi phục các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Tehran nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không được nối lại, Financial Times đưa tin, trích dẫn một bức thư từ các ngoại trưởng của 3 nước gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an.

"Chúng tôi đã nêu rõ rằng nếu Iran không sẵn sàng đạt được một giải pháp ngoại giao trước cuối tháng 8/2025, hoặc không nắm bắt cơ hội gia hạn, E3 sẵn sàng kích hoạt cơ chế khôi phục trừng phạt", bức thư nêu rõ.

Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết Mỹ, Anh, Đức và Pháp đã đồng ý ấn định cuối tháng 8 năm nay là thời hạn chót để ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Năm 2015, Iran, Anh, Đức, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp đã ký Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), giải quyết bế tắc bắt đầu từ năm 2002 do phương Tây cáo buộc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Đáp lại, năm 2020, Iran tuyên bố sẽ giảm bớt các cam kết theo JCPOA và hạn chế quyền tiếp cận của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của nước này "chỉ phục vụ mục đích hòa bình". Từ năm 2022, Iran từng tuyên bố sở hữu kỹ thuật chế tạo bom hạt nhân, nhưng chưa có kế hoạch thực hiện điều đó.