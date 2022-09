Hôm nay 4 tỉnh của Ukraine bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga

Các vùng của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sẽ bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ ngày 23-27/9 (Ảnh : TASS).

Hãng thông tấn TASS đưa tin, hôm nay, người dân ở 4 vùng của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk (miền Đông) và Kherson, Zaporizhzhia (miền Nam) sẽ bắt đầu bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc có ủng hộ sáp nhập vào Nga hay không. Đợt trưng cầu dự kiến kéo dài từ ngày 23-27/9.

Kế hoạch trưng cầu được chính quyền địa phương tại các vùng ly khai hoặc do Nga kiểm soát thông qua nhanh chóng.

Nhiều nước phương Tây đã phản đối và tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu, trong khi đó Nga cho biết sẽ bảo vệ các vùng này và công nhận kết quả trưng cầu.

Bốn vùng ở Ukraine sẽ trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ ngày 23-27/9 (Bản đồ: Aljazeera).

Ngày bỏ phiếu trực tiếp duy nhất

Do thời gian có hạn, nên chính quyền các vùng trên quyết định sử dụng phương thức bỏ phiếu truyền thống, nghĩa là bằng lá phiếu. Hoạt động bỏ phiếu được chia làm 2 giai đoạn, cụ thể, chỉ có một ngày bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm tiếp nhận vào hôm 27/9. Trong 4 ngày trước đó, giới chức địa phương sẽ đến từng nhà để thu thập phiếu vì lý do an ninh.

Người dân ở Donetsk và Lugansk sẽ được hỏi liệu họ có ủng hộ sáp nhập vào Nga hay không. Trong khi người dân Kherson và Zaporizhzhia được hỏi họ có ủng hộ ly khai khỏi Ukraine để lập ra một nhà nước độc lập sau đó sáp nhập với Nga hay không.

Ở Lugansk, Donetsk, lá phiếu sẽ được in bằng tiếng Nga, ở 2 vùng còn lại sử dụng cả tiếng Nga và tiếng Ukraine.

Điểm bỏ phiếu ở Nga

Theo TASS, sẽ có tổng cộng 450 điểm bỏ phiếu ở Donetsk, 200 điểm lập ở Nga dành cho người dân địa phương đã sơ tán. Lugansk sẽ có 461 điểm bỏ phiếu cùng với 200 điểm khác lập tại Nga.

Zaporizhzhia có 394 điểm tại địa phương, cùng với 58 điểm ở Nga, Lugansk, Donetsk và Kherson.

Kherson có 198 điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, người dân ở Kherson có thể bỏ phiếu ở Crimea và một số thành phố của Nga, trong đó có Moscow.

Ủy ban bầu cử Kherson ước tính sẽ có khoảng 750.000 tham gia bỏ phiếu, Zaporizhzhia cũng tương tự, trong khi Donetsk đã in 1,5 triệu phiếu.

Giám sát viên

Chính quyền tất cả 4 vùng trên đều cam kết minh bạch tối đa hoạt động trưng cầu dân ý, sẵn sàng cho phép giám sát viên quốc tế giám sát.

Yelena Kravchenko, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Lugansk, cho hay họ đã nhận được đề nghị và đang xem xét hồ sơ đăng ký của các giám sát viên nước ngoài. Tuy nhiên, bà không nêu cụ thể, chỉ nói rằng giám sát viên quốc tế và giám sát viên địa phương đại diện Văn phòng Dân sự sẽ có mặt trong và ngoài các điểm bỏ phiếu.

Marina Zakharova, đại diện ủy ban bầu cử Kherson, cho hay đã gửi giấy mời giám sát viên đến nhiều nước.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga cũng cam kết cử giám sát viên theo dõi trưng cầu dân ý ở các vùng trên.

Tăng cường an ninh

Do tình hình xung đột hiện nay, giới chức địa phương ở 4 tỉnh trên của Ukraine đã yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh trong thời gian tổ chức trưng cầu.

Ví dụ, ở Zaporizhzhia, cửa ngõ ra vào các thành phố đều được kiểm soát nghiêm ngặt, các quan chức bầu cử khi đến từng nhà cũng có cảnh sát hộ tống. Trước ngày bỏ phiếu, tất cả các điểm bỏ phiếu đều được các đơn vị rà phá bom và chó nghiệp vụ kiểm tra kỹ lưỡng.

Tại Kherson, điểm bỏ phiếu được cảnh sát và Vệ binh quốc gia Nga bảo vệ. Trong khi đó, chính quyền ly khai Lugansk và Donetsk đề nghị quân đội Nga hỗ trợ lực lượng dân quân, cảnh sát địa phương đảm bảo an ninh trong thời gian bỏ phiếu.