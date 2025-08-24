Nga tiết lộ điều khiến phương Tây bị bất ngờ

Một xưởng chế tạo quân sự của Nga (Ảnh: United24).

Ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec, cho hay phương Tây bị "sốc" trước năng lực sản xuất quốc phòng của Nga trong thời gian qua.

Theo vị lãnh đạo này, “mức trần” của ngành công nghiệp quốc phòng Nga “vẫn còn rất cao”.

“Chúng tôi đang vượt tiến độ về các loại vũ khí và thiết bị quân sự được yêu cầu nhiều nhất, trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi đã bàn giao 65% kế hoạch của một năm cho quân đội. Phương Tây bất ngờ trước tốc độ của chúng tôi”, ông Chemezov nói.

Theo ông, kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang vào năm 2022, “hoạt động sản xuất một số loại thiết bị quân sự đã tăng gấp 10 lần và tiếp tục tăng nhiều lần mỗi năm".

Trong năm ngoái, sản lượng xe bọc thép hạng nhẹ và xe tăng đã tăng hơn gấp 2 và sản xuất đạn dược cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt tăng 70%, ông cho biết.

Đầu năm nay, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng “thật khó có thể tưởng tượng được” rằng Nga “lại có thể sản xuất và trang bị nhiều hơn” khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Hồi tháng 6, ông Rutte cho biết, Nga có thể sản xuất lượng đạn dược trong vòng 3 tháng tương đương toàn bộ khối NATO sản xuất trong cả năm, dù tiềm lực kinh tế của phía Moscow không thể so sánh với toàn bộ các thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng sản lượng đạn dược lên gấp 14 lần, máy bay không người lái gấp 4 lần, và xe bọc thép gấp 3,5 lần kể từ khi bắt đầu chiến sự. Ông cũng cho biết Nga sản xuất tên lửa nhiều gấp 10 lần toàn bộ các quốc gia NATO cộng lại.

Cuối tháng 6, ông Putin tiết lộ Nga đang chi 151 tỷ USD cho quốc phòng, khoảng 6,3% GDP. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đây là con số cao và làm gia tăng lạm phát.