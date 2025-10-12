Hiệu quả đánh chặn của Patriot chỉ còn 6% ở Ukraine

Ukraine kêu gọi Mỹ và các đồng minh châu Âu tiếp tục cung cấp tổ hợp Patriot (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong chương trình truyền hình Espresso TV ngày 11/10, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko, cho biết, hiệu quả của các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo trong việc đánh chặn tên lửa Nga đã giảm từ 42% xuống còn 6%.

Theo ông Romanenko, nguyên nhân nằm ở việc Nga đã hiện đại hóa các loại tên lửa và máy bay không người lái của mình, giúp chúng có khả năng cơ động và né tránh hệ thống phòng không tốt hơn.

“Chúng ta vốn đã không có nhiều tổ hợp Patriot, và nay đối phương, sau khi trinh sát, sẽ tập kích vào những khu vực không có chúng. Ngay cả khi chúng ta có Patriot, Nga cũng đang sử dụng những tên lửa đã được cải tiến để đạt hiệu quả cao hơn”, vị tướng nhấn mạnh.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang gia tăng các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Ukraine, khiến mạng lưới phòng không nước này chịu thêm sức ép đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này cũng cho biết, Nga đang tận dụng tiến hành tập kích vào những thời điểm thời tiết xấu khi khả năng đánh chặn của hệ thống phòng không Ukraine giảm xuống, nhằm gây thiệt hại tối đa cho Kiev.

“Tôi tin rằng điều kiện thời tiết đã làm giảm khả năng đánh chặn của chúng ta khoảng 20-30%”, ông Zelensky nói với báo giới sau cuộc không kích quy mô lớn của Nga vào Kiev và các khu vực khác ở Ukraine rạng sáng 10/10.

Trong khi đó, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, trong tháng qua, Nga đã tăng số vụ tấn công lên gấp 1,5 lần và sử dụng số phương tiện tấn công đường không nhiều hơn 1,3 lần, nhưng lực lượng phòng không Ukraine vẫn duy trì tỷ lệ đánh chặn thành công khoảng 74%.

“Mặc dù hệ thống phòng không của chúng ta đạt hiệu quả khoảng 74%, nhưng chúng ta vẫn cần nỗ lực bổ sung để bảo vệ khu vực năng lượng hậu phương, cơ sở hạ tầng trọng yếu và hệ thống hậu cần”, ông nhấn mạnh.