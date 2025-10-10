Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Trump tin Nga và Ukraine sẽ sớm "đạt được thỏa thuận"

Ukrainska Pravda đưa tin, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và các đồng minh NATO đang gia tăng áp lực lên Moscow và bày tỏ hy vọng Ukraine và Nga sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán.

Theo đó, một nhà báo hỏi liệu ông có gia tăng áp lực lên Nga để đạt được thỏa thuận về Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi đang gia tăng áp lực. Chúng tôi đang cùng nhau tiến lên. Tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực. NATO đã thể hiện rất đáng ngưỡng mộ".

Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng cũng bày tỏ hy vọng Ukraine và Nga sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán.

Ông Trump nói: "Đây là một cuộc chiến khủng khiếp. Nó còn tồi tệ hơn cả Thế chiến II.... Và tôi nghĩ họ (Nga, Ukraine) sẽ sớm đi đến đàm phán".

Ukraine tuyên bố loại khỏi vòng chiến 1.120 binh sĩ Nga

Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, trong 24 giờ qua, Nga đã mất thêm 1.120 quân nhân, 5 xe tăng và 14 xe chiến đấu bọc thép.

Tổng thiệt hại chiến đấu của Moscow từ ngày 24/02/2022 đến ngày 10/10 ước tính như sau: Nhân sự - khoảng 1.120.510 người (thêm 1.120); Xe tăng - 11.246 (+5); Xe bọc thép chiến đấu - 23.339 (+14); Hệ thống pháo binh - 33.547 (+13); UAV chiến thuật - 68.547 (+254); Ô tô và xe bồn - 63.775 (+70).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, tổng cộng đã có 199 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 54 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 10 cuộc không kích, thả 31 quả bom dẫn đường và thực hiện 116 cuộc pháo kích, trong đó có 2 cuộc từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivka, Orekhov và Dnieper.

Nga "lật cánh" từ Pokrovsk sang Novopavlivka, sắp có đột biến lớn

Kênh Military Summary cho biết, theo một số nguồn tin, quân đội Nga (RFAF) chính thức di chuyển một số đơn vị từ khu vực Pokrovsk (Donetsk) về phía Novopavlivka thuộc vùng Dnipropetrovsk. Hướng này tương đối im ắng trong vài tuần, nhưng dường như Bộ chỉ huy Moscow đã nhận thấy một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây.

Đồng thời, RFAF cũng đang tiếp tục tiến về phía con sông ở khu vực Huiliapole, tuyến phòng thủ tiếp theo của quân đội Ukraine (AFU). Họ đã xâm nhập rất nhanh trong những tuần gần đây mà hầu như không gặp phải sự kháng cự nào.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 9/10. Lực lượng Moscow bất ngờ chuyển hướng, tiến về Novopavlivka để khoét sâu lỗ hổng phòng thủ của Kiev (Ảnh: Kimitary Summary).

Theo kênh AMK Mapping, trên hướng Pokrovsk, cả hai bên đều tích cực hoạt động nhưng phía Nga mới là bên giành được ưu thế khi có những bước tiến quan trọng bên trong trung tâm thành phố.

Các nhóm xung kích RFAF đã chiếm được phần phía đông của quận Kalynivka, nơi họ sử dụng khu dân cư thấp tầng để tiến vào quận Lazurnyi. Họ chiếm được hầu hết các tòa nhà cao tầng tại đây và thâm nhập sâu hơn vào các quận Pivdennyi, Shakhtarskyi và Soniachnyi, nơi một vùng xám rộng lớn đã hình thành. Phần lớn giao tranh tập trung ở quận Shakhtarskyi, nơi quân đội Nga đang cố gắng tiến xa hơn qua đường cao tốc E-50.

Về phía tây, lực lượng Moscow đột phá qua các vị trí của AFU ở phía tây Pokrovsk và chiếm được 3 hàng cây song song dẫn lên tuyến đường sắt.

Trong khi đó, ở vùng ngoại ô phía tây, thế trận giằng co tiếp diễn, giao tranh đang hết sức ác liệt và RFAF chưa thể củng cố ở quận Durniak do bị phía Ukraine phản công ác liệt. Tuy nhiên, các nỗ lực xâm nhập của Nga vẫn tiếp tục ở quận Durniak và Pervomaika, nơi lực lượng Kiev ngày càng sử dụng nhiều UAV FPV để ngăn chặn đối phương.

Mặt khác, lực lượng Moscow đã rút khỏi khu vực chợ Pokrovsk, cho phép quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát phần phía đông và các khu dân cư xung quanh. Như vậy, trong ngày qua, RFAF chiếm thêm 3,89km², AFU giành lại 0,39km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên xanh (Ảnh: AMK Mapping).

Nga xóa sổ nhóm quân Ukraine bị bao vây ở hồ Kleban-Byk

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khu vực gần hồ chứa Kleban-Byk nằm ở phía nam Konstantinovka đã chính thức được RFAF kiểm soát sau khi xóa sổ nhóm binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây vốn được hình thành hơn 2 tháng trước. Chiến thắng trên mở đường cho lính xung kích Nga tiến về thành phố từ phía nam.

"Vạc dầu" được hình thành vào nửa cuối mùa hè và trải dài 7km dọc theo tuyến Oleksandro - Kalinovo - Kleban-Byk, phóng viên quân sự Alexander Kots nói với Readovka.

"Với việc giành được Kleban-Byk vào ngày 20/8, "nắp đậy" đã đóng sầm lại. Chiếc vạc bắt đầu sôi, và bên trong nó là một lực lượng của Ukraine gồm tới 2 tiểu đoàn bộ binh cơ giới", ông lưu ý.

Một khi vòng vây hoàn tất, việc tiêu diệt nhóm này chỉ còn là vấn đề thời gian, họ bị cắt đứt hoàn toàn khỏi nguồn tiếp tế và kẹt cứng ở phía nam hồ chứa, phóng viên Kots nhận định. Nhưng điều đáng chú ý nhất là không ai lên kế hoạch giải cứu nhóm quân bị bao vây, các nhà phân tích từ kênh Two Majors cho biết thêm.

Theo họ, AFU cung cấp hậu cần bằng máy bay không người lái trong một thời gian, nhưng sau đó bỏ rơi họ, những người lính Ukraine phải chờ đợi nguồn tiếp tế mới.

Kênh Two Majors tin rằng một cuộc tổng dọn dẹp quy mô lớn đòi hỏi phải đảm bảo an toàn cho binh sĩ Nga trong vùng lãnh thổ được kiểm soát bởi vẫn còn những khó khăn do pháo kích và máy bay không người lái từ lực lượng Kiev gây ra. Hơn nữa, các chuyên gia nhấn mạnh rằng lính xung kích Nga vẫn phải khảo sát từng mét đất chiếm được.

Mục tiêu lớn của quân đội Nga tiếp theo là thành phố Konstantinovka.

Ngay từ tháng 8, các khẩu đội pháo binh Nga đã nhìn thấy rất rõ thành phố Konstantinovka, vì Kleban-Byk nằm trên một ngọn đồi, phóng viên Alexander Kots lưu ý. Giờ đây, họ có những cơ hội và nhiệm vụ mới.

"Dưới sự yểm trợ của pháo binh và UAV, các đơn vị xung kích Nga sẽ vượt qua hồ chứa Kleban-Byk và tiếp cận Konstantinovka từ phía nam. Thành phố là một phần trong tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass, vì vậy nó được chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với các mũi thọc sâu. Nó chỉ dễ bị tấn công từ phía sau, tức là từ phía tây", phóng viên quân sự kết luận.

Quân đội Ukraine đang kháng cự quyết liệt dựa vào số lượng lớn UAV và pháo binh, kênh Two Majors lưu ý. Do đó, lực lượng Kiev phải bị tước bỏ khả năng tự vệ hoàn toàn trước khi RFAF phát động một cuộc tấn công. Các nhà phân tích cho biết thêm rằng chiến thuật của lực lượng Moscow năm nay cho thấy những tuyến đường tiếp tế là điểm yếu nhất của các khu vực phòng thủ của Ukraine.

"Bất cứ ai cô lập tốt nhất khu vực chiến đấu và tước đi nguồn tiếp viện của đối thủ sẽ giành được lợi thế trên một khu vực cụ thể của mặt trận", kênh Two Majors nhấn mạnh.

Từ Konstantinovka đến Slavyansk gồm các thành phố lớn liền kề nhau và hợp nhất thành một khối lớn, tạo nên một chuỗi đô thị khổng lồ. Kênh Two Majors dự đoán rằng việc tấn công vào những "pháo đài" như vậy không hề đơn giản, buộc quân đội Nga tìm cách bao vây toàn bộ khu vực theo thế gọng kìm.

"Đây có thể là lý do tại sao họ sẽ cố gắng bao vây toàn bộ khối từ Konstantinovka đến Slavyansk, đây sẽ là một trong những chiến dịch phức tạp nhất trong toàn Cụm tác chiến phương Bắc. Nhưng một lần nữa, không có các cuộc tấn công bất ngờ hay đột nhập sâu", các chuyên gia kết luận.

Những người đối thoại với Readovka đều đồng ý rằng khó có thể mong đợi kết quả nhanh chóng ở khu vực do địa hình hiểm trở và số lượng lớn các tòa nhà dân cư cũ. Tuy nhiên, lính xung kích Nga đang làm những gì họ đã thành thạo: tước đoạt nguồn tiếp tế của đối phương và dần dần đẩy họ ra khỏi các công sự.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực chống đỡ theo các mũi tên vàng. Khu vực hồ có màu xanh dương (Ảnh: Readovka).

Kênh AMK Mapping xác nhận, trên hướng Konstantinovka, quân đội Nga tiếp tục tiến công và đã đạt được thêm tiến triển về phía đông nam thành phố.

Sau khi chiếm được làng Kleban-Byk, RFAF tiến vào các công sự ở phía đông hồ chứa cùng tên và chiếm được chúng. Những mũi khác đã chiếm được một đoạn đường sắt kiên cố và tiến vào phía nam Pleshchiivka, nơi một vùng xám đã hình thành.

Về phía đông bắc, lực lượng Moscow củng cố vị trí dọc theo tuyến đường sắt phía nam Oleksandro-Shultyne, và bắt đầu tiến từ trên cao xuống qua các rặng cây hướng về Ivanopillya, nơi các vị trí đã bị chiếm giữ ở hướng đông nam.

Ở phía bắc, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công tại Predtechyne và chiếm được phía đông ngôi làng. Họ cũng đã cố gắng xâm nhập vào các ngôi nhà phía tây nhưng đã bị UAV FPV Ukraine ngăn lại.

Trong khi đó, ở phía tây nam, RFAF nỗ lực tiếp cận các vị trí phía sau hồ Kleban-Byk. Quân đội Ukraine đã rút khỏi một số chiến hào ở đây về ngọn đồi phía sau, tạo thành một "vùng chết" trong khu vực đường cao tốc. Cho đến nay, quân đội Nga vẫn chưa thành công trong việc chiếm giữ bất kỳ vị trí nào ở đây. Tổng cộng, có 7,27km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga có bước tiến đáng kể ở Kupyansk

Trong 2 tuần qua, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể tại thành phố Kupyansk, và đang đe dọa bao vây các đơn vị Kiev còn lại ở vùng ngoại ô phía bắc, kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía tây, RFAF đã củng cố các vị trí ở phía tây nam thành phố, và mở rộng vùng kiểm soát sang các khu dân cư lân cận. Họ cũng bắt đầu tấn công về phía đông nam, bỏ qua quận Yuvileynyi từ phía đông, tiến đến vùng ngoại ô phía nam. Ngoài ra, họ còn chiếm được thêm một số khu dân cư trên khu vực đường cao tốc, về phía tuyến đường sắt, đe dọa cắt đứt các nhóm AFU ở phía bắc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev buộc phải rút chạy theo mũi tên vàng khỏi trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Ở phía đông, quân đội Nga đã đột phá qua hàng loạt vị trí đối phương ở trung tâm thành phố và nhanh chóng tiến về phía nam đến cây cầu bắc qua sông Oskil, chiếm được trung tâm hành chính Kupyansk và hầu hết các tòa nhà còn lại tạo nên trung tâm thành phố. RFAF cũng đã xâm nhập được vào khu chợ, ngay phía nam đường cao tốc, nhưng chưa rõ liệu có bất kỳ sự củng cố nào đã diễn ra hay không. Trong ngày qua, có thêm 1,91km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ, lực lượng Kiev bị 2 gọng kìm kẹp chặt trong trung tâm thành phố (Ảnh: AMK Mapping).

Phòng tuyến Ukraine ở phía đông sông Yanchur đã sụp đổ

Theo kênh AMK Mapping, trong tuần qua, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông sông Yanchur đã sụp đổ, tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến triển đáng kể.

Ở phía bắc, RFAF có thể đột phá từ các vị trí phía tây Novoivanivka, nơi họ bắt đầu tiến về phía tây và tây bắc dọc theo một dãy chiến hào nhỏ, tách biệt, mà phần lớn không được AFU phòng thủ do thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Các chiến hào chủ yếu được UAV FPV bảo vệ, nhưng việc thiếu người điều khiển đã cho phép binh sĩ Nga tiến nhanh hơn nữa, thần tốc tiếp cận làng Pryvilne và bỏ qua Novohryhorivka.

Với Novohryhorivka đang ở trong tình thế nguy hiểm, bất kỳ binh sĩ Ukraine nào còn sót lại đều rút lui, tạo điều kiện cho đối phương xâm nhập vào làng và thiết lập quyền kiểm soát, cũng như các vị trí ở phía bắc, phía tây và phía nam. Đồng thời, các hoạt động đột phá đã được thực hiện hướng về Pavlivka từ phía bắc, hiện nằm trong vùng xám và được UAV bảo vệ.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow thu hẹp khoảng cách đến sông Yanchur, tiến quân dọc theo các hàng cây và xuống dốc từ các cao điểm chiến thuật vào làng Novovasylivkse, nơi nhanh chóng được kiểm soát sau khi phía Ukraine rút lui qua sông. RFAF cũng đã thiết lập được quyền kiểm soát phần Novomykolaivka nằm ở phía đông sông, cũng như các hàng cây ở phía đông nam, dẫn đến một nhánh của sông.

Ở phía nam, binh sĩ Nga đột phá từ các vị trí phía tây Olhivske đến làng Okhotnyche, nơi đã nhanh chóng bị chiếm giữ, dọc theo các hàng cây trên các cao điểm chiến thuật ở phía nam. Ngoài ra, họ chiếm được các ngôi nhà còn lại của Poltavka ở phía đông sông, và củng cố vị trí theo hướng ngôi làng từ phía đông nam, cũng như phía bắc Malynivka. Trong nửa tháng qua, lực lượng Moscow đã giành được 38,37km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại phía đông sông Yanchur ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi đường màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tốc độ tiến công của Nga ở Zaporizhia đang gia tăng

Trang phân tích quân sự Anna News cho biết, quân đội Nga tiếp tục tiến công vào khu vực Zaporizhia. Vài ngày gần đây, họ đã kiểm soát Novogrigorovka, Novovasilyevskoye, Okhotnichye, và một phần Poltavka và Alekseevka.

Trong hơn một tháng qua, quân đội Ukraine đã không thể ngăn chặn cuộc tiến công của đối phương về phía tây Huiliapole, và tốc độ tiến công vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Ở cánh phải, tại khu vực Dnipropetrovsk, RFAF đang tiến từ Verbovoye về phía tây bắc (Alekseevka) và phía tây (Vishnevoe). Mục tiêu chính dường như là đường cao tốc Pokrovskoye - Huiliapole. Việc cắt đứt tuyến đường đó sẽ gây ra những vấn đề hậu cần nghiêm trọng cho lực lượng Kiev.

Ở cánh trái, quân đội Nga đã giành 3 khu định cư - Novovasilyevskoye, Okhotnichye và Novogrigorovka - nghĩa là các tuyến phòng thủ của Kiev hiện không còn ở Uspenovka, nơi có thể bị tấn công trong những ngày tới. Về phía nam gần Poltavka, tuyến phòng thủ cũng đang sụp đổ, và quân đội Ukraine đã rút lui qua sông Yanchur.

Một khi quân đội Nga kiểm soát các khu định cư chủ chốt Poltavka và Uspenovka, sẽ không còn bất kỳ nút thắt phòng thủ quan trọng nào án ngữ phía trước Huiliapole, điều này có thể khiến lực lượng Kiev suy yếu hơn nữa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 9/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, phát triển xa hơn về phía tây (Ảnh: Anna News).

Bông hoa nở bung ra ở Dobropolye

Mũi thọc sâu của quân đội Nga tại Dobropolye ở bắc Pokrovsk tiếp tục nở bung ra bất chấp phía Ukraine tuyên bố chiến dịch phản công đã thành công. RFAF đã chiếm được Volodymyrivka và tiến vào làng Vilne, theo kênh Kalibrated Maps.