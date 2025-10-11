Quân đội Ukraine vẫn nỗ lực chống trả trước sức tấn công ngày càng tăng của Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Kiev đề xuất mua HIMARS và tên lửa phòng không Patriot của Mỹ

Suspilne đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng phái đoàn Kiev sẽ đề xuất một thỏa thuận với Washington để mua các hệ thống phòng không, hệ thống pháo binh HIMARS và một bản nâng cấp cho tên lửa chiến thuật ATACMS.

Ông Zelensky gọi những thỏa thuận mua vũ khí Mỹ này là "Thỏa thuận Lớn".

Nhà lãnh đạo phát biểu: "Điều quan trọng nhất trong thỏa thuận này là các hệ thống phòng không".

Theo Tổng thống, phái đoàn Kiev sẽ chủ yếu thảo luận về việc mua các hệ thống phòng không Patriot.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi đang nhận được những tín hiệu tích cực về việc tài trợ (dựa trên tài sản bị đóng băng của Nga). Vấn đề không nằm ở việc "rút tiền", mà là một kế hoạch khác thông qua các bảo lãnh của đối tác. Tôi thực sự mong muốn Vương quốc Anh tham gia chương trình PURL. Chúng tôi có mối quan hệ rất bền chặt và tốt đẹp".

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng Kiev cần vũ khí không chỉ để phòng thủ mà còn cho các cuộc tấn công tầm xa. Các vũ khí này bao gồm HIMARS, ATACMS và Tomahawk.

Ukraine nói đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga ở Donetsk

Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Azov của Ukraine cho biết, ngày 9/10, lực lượng Kiev đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào mặt trận Ocheretinsky tại Vladimirovka, tỉnh Donetsk.

Thông cáo có đoạn: “Đối phương đã mở một cuộc tấn công với 35 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Kết quả của các hoạt động phòng thủ, 1 xe kéo bọc thép, 3 xe tăng và 16 xe chiến đấu bọc thép của Nga đã bị phá hủy hoặc hư hại. Moscow cũng mất 41 xe máy và 2 xe hạng nhẹ. Thiệt hại của Moscow trong ngày theo hướng này là 107 người thiệt mạng, 51 người bị thương".

Mục tiêu của Nga là chiếm làng Shakhovo. Giao tranh ác liệt diễn ra gần và trong làng Vladimirovka. Tại đó, đối phương đã đổ bộ được 32 lính bộ binh, trong đó 12 người tử trận ngay tại chỗ.

Những người còn lại cố gắng ẩn náu trong những ngôi nhà và tầng hầm bị phá hủy. Các phi hành đoàn UAV ném bom hạng nặng đã tập kích vào những nơi trú ẩn này vào tối và đêm hôm đó.

Lực lượng Moscow mở màn cuộc tấn công theo nhiều đợt và trên nhiều hướng khác nhau. Đầu tiên, các nhóm xe máy tiến lên, tiếp theo là đoàn xe bọc thép hạng nặng gồm xe tăng và xe chiến đấu bọc thép chở bộ binh.

Thông cáo viết: "Nhờ các biện pháp kỹ thuật đặt mìn đúng lúc và sự phối hợp hành động của các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ - chủ yếu là các đội pháo binh thuộc các lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và các đội hệ thống không người lái - kế hoạch của Nga đã bị phá vỡ".

Tính đến sáng 10/10, không có hoạt động di chuyển bộ binh nào của Nga được phát hiện ở Vladimirovka.

Trước đó, hôm 9/9, DeepState báo cáo rằng quân đội Nga đã thực hiện một số cuộc đột kích bằng cơ giới vào Vladimirovka ở khu vực Donetsk.

Nga tập kích ồ ạt chưa từng có vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow đã phát động một trong những cuộc không kích mạnh mẽ nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng đối phương kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, với sự tham gia của 440 UAV Geran và 32 tên lửa các loại.

Các cuộc tập kích chủ yếu nhắm vào các nhà máy điện ở miền Đông khiến nhiều thành phố thành phố lớn đang bị gián đoạn cung cấp điện và nước, gây ra làn sóng di cư ồ ạt về phía Tây. Kiev tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị cho mùa đông trong suốt mùa hè và Nga sẽ không thể đẩy Ukraine vào bóng tối.

Cụ thể, tất cả các nhà máy thủy điện, trải dài từ Kiev đến Zaporizhia đều bị tập kích bằng tên lửa và UAV. Tại Kiev, 2 nhà máy nhiệt điện chính bốc cháy dữ dội. Gần Kryvyi Rih, một nhà máy nhiệt điện lớn cũng trúng đạn trong một đòn tấn công kết hợp.

Do các cuộc không kích, nhiều khu vực đã mất điện. Mọi khu vực phía đông sông Dnipro đều gặp vấn đề lớn, và tình hình khó có thể sớm được cải thiện. Trong khi đó, các máy bay ném bom chiến lược Nga đang tái triển khai trên khắp cả nước, chuẩn bị một cuộc tấn công khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở thủ đô Kiev (Ảnh: Military Summary).

Xe tăng, thiết giáp Nga tái xuất quy mô lớn

Trên tiền tuyến, các sự kiện chính đang diễn ra dồn dập với ưu thế thuộc về quân đội Nga (RFAF) ở giữa Pokrovsk và Konstantinovka cũng như theo hướng Pokrovskoe - Huliaipole trên khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Zaporizhia và Dnipropertrovsk.

Sau một thời gian dài tạm dừng, lực lượng Moscow bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công bọc thép quy mô lớn, đột nhập vào Volodymyrivka và chiếm giữ khu định cư này. Cụm tác chiến Vostok đã san phẳng mặt trận dọc theo sông Yanchul, công tác chuẩn bị cho các cuộc vượt sông đã được tiến hành.

Nếu quân đội Nga kiểm soát được các khu vực kiên cố Uspenivka - Poltavka, họ sẽ có đường thông đến Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại ngã ba biên giới Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 10/10. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên đỏ. Kiev kháng cự yếu ớt, phòng tuyến bị xuyên thủng nhiều nơi (Ảnh: Military Summary).

Kênh Geroman xác nhận, RFAF đang nhanh chóng tiến về phía đông Okhotnichy và tiếp tục tấn công Poltavka thuộc khu vực Huliaipole, vùng Zaporizhia. Các đơn vị tiên phong đã chiếm giữ vị trí dọc theo sông Yanchur.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 10/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ mới chiếm được. Những vạch màu tím thể hiện các chiến hào kiên cố của Kiev (Ảnh: DIVGEN).

Sương mù đang hỗ trợ quân đội Nga tiến vào Sumy

Theo kênh Readovka, tại khu vực Sumy, lực lượng Moscow đang chiến đấu gần làng Alekseyevka. Một số phóng viên chiến trường cho biết, sương mù đã giúp RFAF phát triển ở khu vực này.

Trong một số trường hợp nhất định, thời tiết xấu - sương mù hoặc mưa lớn - thực sự có thể làm giảm mối đe dọa của UAV trên chiến trường, nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nói với Readovka.

Ông lưu ý rằng, thực tế này không phổ biến, vì ở các khu vực khác, do số lượng người vận hành lớn, thời tiết có thể không đóng vai trò quan trọng như vậy. Dù sao đi nữa, chuyên gia Rozhin tiếp tục, sương mù luôn được sử dụng trong các vấn đề quân sự, và kỷ nguyên UAV cũng không ngoại lệ.

Diễn biến chung của các sự kiện theo hướng Sumy đã chậm lại ở cả hai bên. Nguyên nhân chính là việc một số đơn vị được điều động đến các khu vực cấp thiết hơn, nhà phân tích quân sự lưu ý.

"Nhận thấy đối phương đã ổn định mặt trận tại đây bằng cách tăng cường quân dự bị, Bộ tư lệnh Moscow không quyết tâm tiến công lớn, không liều lĩnh "đâm đầu vào tường", mà đã khôn ngoan chuyển một số lực lượng sang hướng khác để khai thác thành công ở đó", ông Rozhin nhấn mạnh.

Quân đội Ukraine (AFU) cũng đã rút các đơn vị tinh nhuệ của mình và tái triển khai đến những mặt trận có nguy cơ cao hơn. Chuyên gia Rozhin tin rằng các cuộc giao tranh ác liệt trên hướng Sumy sẽ tiếp diễn theo thời gian. Điều này có thể xảy ra khi AFU rút một số lượng lớn quân. Khó khăn chính trong việc tiến vào Sumy là khu vực rừng rậm ngay trước thành phố.

"Sumy đã ở tương đối gần nhưng thành phố được bảo vệ bởi một khu vực rừng rậm rộng lớn, nơi lực lượng Kiev dự kiến ​​sẽ cố gắng giữ vững vị trí phòng thủ nếu quân đội Nga hành động quyết liệt hơn", ông Rozhin kết luận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 10/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Phòng tuyến chính của Kiev là các đường màu vàng (Ảnh: Readovka).

Quả đúng như vậy, kênh War Unit Observer xác nhận, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động 2 lữ đoàn cơ giới 144 và 154 từ khu vực biên giới phía Bắc sang mặt trận phía Đông vào tháng 9, tái triển khai theo hướng Kupyansk và Pokrovsk. Cả hai khu vực này gần đây đều chứng kiến ​​những thắng lợi của quân đội Nga và cần được tăng cường khẩn cấp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/10. Kiev rút 2 lữ đoàn ở miền Bắc, khẩn cấp triển khai tới miền Đông nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng Moscow (Ảnh: War Unit Observer).

Ukraine thừa nhận khó khăn ở Dobropolye

Các nhà phân tích Ukraine cho hay, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trên mũi thọc sâu Dobropolye, đột nhập vào Vladimirovka.

Kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận, 2 nhóm thiết giáp, mỗi nhóm gồm 7 xe chiến đấu bộ binh (IFV), dưới sự yểm trợ của 2 xe tăng, đã đột nhập vào khu định cư và đổ bộ một lực lượng gồm 50-75 người. "Tình hình vẫn còn khó khăn", các nhà phân tích ủng hộ Kiev nhận định.

Trước đó, nữ nghị sĩ Ukraine Maryana Bezuglaya chỉ thẳng ra những khó khăn của AFU theo hướng này, đồng thời chỉ trích Tổng Tư lệnh Alexander Syrsky vì báo cáo không trung thực về "chiến dịch phản công".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 10/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, sau khi đập tan nỗ lực phản công của Kiev, đã tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Lính xung kích Nga đã có mặt tại thành phố Konstantinovka

Các nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga đã được phát hiện tại thành phố Konstantinovka, trọng điểm phòng thủ của lực lượng Kiev ở Donbass, kênh RVvoenkor cho biết.

Quân đội Nga đột kích từ phía Aleksandro-Shultino ở phía đông nam và xâm nhập vào trung tâm thành phố, các nguồn tin ủng hộ Kiev phàn nàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 10/10. Trong đó, Moscow giữ phần màu nâu, tiếp tục tiến hành đột kích theo những mũi tên màu cam và các khu vực khoanh bởi đường màu đỏ là nơi họ mới giành được (Ảnh: RVvoenkor).

Nga mở rộng căn cứ UAV

Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp hôm 10/10 cho thấy quân đội Nga đang tiếp tục mở rộng thao trường huấn luyện Navlya ở tỉnh Bryansk, nơi được sử dụng để phóng UAV Geran-2 và Geran-3.

Trước đây, việc phóng UAV chỉ được thực hiện từ xe cơ giới, với UAV được cất giữ trong ba boongke ngầm (mỗi boongke có thể chứa khoảng 200 UAV). Tuy nhiên, hiện nay các bệ phóng tĩnh trên mặt đất đã được xây dựng ở phía tây của bệ phóng chính, giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực hơn cho việc phóng UAV.

Mặc dù việc mở rộng này dường như chưa hoàn tất, nhưng số lượng UAV được phóng từ đây sẽ tăng lên trong tương lai gần. Ngoài ra, Navlya là bãi phóng duy nhất ở phía Bắc - Đông Bắc Ukraine có thể phóng UAV Geran-3 sử dụng động cơ phản lực.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đang mở rộng thao trường huấn luyện kiêm trận địa phóng UAV Geran ở tỉnh Bryansk (Ảnh: Ukrainian Intelligence).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Gần 200 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 10/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, gần 200 cuộc giao tranh đã diễn ra, 51 trong số đó diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 32 tên lửa, tiến hành 34 cuộc không kích, thả 71 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn triển khai 2.016 UAV cảm tử và thực hiện 3.062 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivka, Orekhov và Dnieper. Riêng hướng Huliaipole, RFAF không tiến hành bất cứ hoạt động tấn công nào mà chỉ tiến hành các cuộc không kích.