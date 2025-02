Đức phát hiện UAV lạ do thám căn cứ tên lửa Patriot: Nghi là của Nga

Lính Nga chuẩn bị phóng máy bay không người lái Orlan-10 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Quân đội Đức đang điều tra nghi vấn liên quan tới hoạt động gián điệp của Nga sau khi 6 lần họ phát hiện thấy các máy bay không người lái (UAV) lượn lờ trên một căn cứ không quân ở thị trấn Schwesing phía bắc đất nước, nơi binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

Theo báo Süddeutsche Zeitung, từ ngày 9 đến 29/1, những chiếc UAV chưa xác định được nguồn gốc đã nhiều lần xâm nhập vào không phận hạn chế phía trên căn cứ Luftwaffe ở Schwesing.

Mặc dù đã triển khai các biện pháp đối kháng điện tử, gồm cả hệ thống gây nhiễu HP47, quân đội Đức vẫn không thể bắn hạ hoặc xác định được nơi vận hành những máy bay không người lái này.

Báo Süddeutsche Zeitung cho biết, quân đội Đức hiện đã phân loại các sự việc nêu trên có khả năng là hoạt động gián điệp và cảnh báo cho các cơ quan tình báo.

Căn cứ không quân Schwesing là mục tiêu do thám có giá trị cao do đây là nơi huấn luyện việc sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo. Đức đã chuyển giao nhiều tổ hợp Patriot cho Ukraine để đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Các quan chức quân sự Đức tin rằng những chiếc UAV này có công nghệ tiên tiến chứ không phải là mẫu thương mại tiêu chuẩn, làm dấy lên nghi ngờ về hoạt động gián điệp do một nhà nước nào đó hậu thuẫn.

Theo một số quan chức quốc phòng Đức, loạt máy bay không người lái mới được phát hiện có thể đã được phóng từ các tàu trên Biển Bắc hoặc Biển Baltic.

Thời gian gần đây, các quan chức an ninh Đức đã quan sát thấy tần suất hoạt động của máy bay không người lái gia tăng gần các cơ sở quân sự.

Chỉ vài tuần trước, một số UAV đã bị phát hiện trên căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, một cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt đối với lĩnh vực hậu cần của NATO, khiến chính phủ Đức phải soạn thảo một văn bản pháp lý sửa đổi cho phép quân đội bắn hạ những máy bay không người lái đáng ngờ.