Đơn vị tinh nhuệ của Nga thực hiện 10.000 lần tập kích mục tiêu Ukraine

Binh sĩ Nga chuẩn bị hoạt động phóng UAV (Ảnh minh họa: Militarnyi).

Trung tâm tác chiến UAV Rubicon, một thành phần chủ chốt trong chương trình tác chiến bằng UAV của Bộ Quốc phòng Nga, đã đạt cột mốc 10.000 vụ tập kích thành công, đơn vị này thông báo hôm 28/10.

Được thành lập vào tháng 8/2024, Rubicon điều phối các hoạt động UAV ở tiền tuyến, đổi mới, huấn luyện và chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng Nga. Trong tuyên bố hôm qua, trung tâm cho biết đã tăng tốc đáng kể nhịp độ các nhiệm vụ trong những tháng gần đây, đồng thời công bố thống kê chi tiết về các mục tiêu chính.

Hơn 1/3 (37,5%) trong số các cuộc tập kích được xác nhận của Rubicon nhằm vào UAV của Ukraine, bao gồm cả loại đa cánh quạt và loại cánh cố định, cũng như các phương tiện mặt đất điều khiển từ xa. Thiết bị thông tin liên lạc và tác chiến điện tử chiếm hơn 16% số mục tiêu bị loại bỏ, tiếp theo là các phương tiện không bọc giáp và bọc giáp, cùng các vị trí cố định của binh lính.

Bộ binh Ukraine là mục tiêu trong 3,5% số vụ tập kích của Rubicon, tỷ lệ nhỏ nhất trong tất cả các hạng mục, chỉ cao hơn pháo binh, vốn thường được triển khai cách xa tiền tuyến nên ít bị UAV không kích hơn.

Rubicon được xem là đơn vị tinh nhuệ hàng đầu của Nga. Chính đơn vị này là bên tiên phong đã chế tạo ra UAV FPV chạy bằng cáp quang, miễn nhiễm với tác chiến điện tử.

Loại UAV FPV này sau đó đã được triển khai ở mặt trận Kursk đầu năm nay, phá hủy hàng loạt phương tiện và vũ khí của Ukraine. Cuối cùng, các UAV miễn nhiễm với biện pháp gây nhiễu đã góp phần cắt đứt tuyến hậu cần của Kiev ở Kursk, và giúp Moscow giành lại khu vực này.

Rubicon của Nga đang nổi lên nhanh chóng như một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên tiền tuyến, mở rộng vùng xám nguy hiểm trên tiền tuyến và khiến hoạt động hậu cần của Ukraine khó khăn hơn nhiều.

Vào tháng 7, một binh sĩ Ukraine cho rằng Rubicon đánh dấu bước ngoặt trong chiến thuật UAV ngày càng hiệu quả của Nga. Một tình nguyện viên Mỹ, Rebekah Maciorowski, phụ trách y tế của Lữ đoàn Cơ giới 53, thừa nhận: “Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Rubicon xuất hiện".

Ban đầu, Ukraine là bên đã sử dụng UAV hiệu quả hơn và ngăn đà tiến của Nga trong giai đoạn đầu của chiến sự. Tuy nhiên, Nga đã rút được kinh nghiệm. Tới năm 2024, tình hình bắt đầu có dấu hiệu đảo ngược và Nga tỏ ra nhanh chân hơn.

Rubicon gồm 12 phân đội, bao phủ các loại UAV FPV, trinh sát, Lancet, UAV cánh cố định, thậm chí cả USV, cùng với lực lượng tiếp tế và cứu thương.

Các chuyên gia cảnh báo Rubicon đặc biệt nguy hiểm nhờ tập trung nhiều binh sĩ điều khiển UAV cáp quang dày dạn kinh nghiệm. Điều này cho phép Nga phối hợp UAV chặt chẽ với bộ binh tấn công, áp đặt lối đánh chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Theo nhà phân tích Serhii “Flash” Beskrestnov, Rubicon nay đóng vai trò trung tâm trong các đòn đánh vào tuyến hậu cần của Ukraine, cho thấy Nga đang chuyển sang mô hình tác chiến UAV tập trung và chuyên nghiệp hóa.

Chuyên gia Mariia Berlinska, lãnh đạo dự án Victory UAV của Ukraine, cảnh báo Rubicon đang mở rộng thành lực lượng hàng nghìn người. “Đến mùa thu, có thể sẽ có ít nhất 5.000-6.000 chuyên gia hoạt động theo ê-kíp được huấn luyện và trang bị đầy đủ. Ai từng đối mặt với Rubicon đều thừa nhận rằng họ cực kỳ hiệu quả".