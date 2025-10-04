Binh sĩ Ukraine tiết lộ "mục tiêu tập kích số 1" của Nga

Chiến sự Nga - Ukraine ghi nhận vai trò quan trọng của UAV trong các hoạt động tấn công và trinh sát (Ảnh minh họa: Reuters).

Nga đã coi các binh sĩ điều khiển UAV của Ukraine là mối đe dọa hàng đầu và là mục tiêu có giá trị cao, đồng thời ngày càng tăng cường truy lùng họ.

Nhiều binh sĩ và người điều khiển UAV Ukraine nói với Business Insider rằng Nga đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào người vận hành UAV, sử dụng tên lửa, bom và nhiều loại vũ khí khác để đánh vào những vị trí bị nghi là nơi điều khiển. Các binh sĩ cho biết họ là “mục tiêu tập kích số 1” vì khả năng cản trở các nhiệm vụ của đối phương.

Việc Nga ngày càng muốn loại bỏ những người điều khiển UAV cho thấy tác động to lớn của vũ khí này: Từ việc thu thập thông tin tình báo chiến trường quan trọng đến thực hiện các cuộc tấn công chính xác với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với những loại vũ khí khác.

Artem, một cựu sĩ quan thuộc Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine, cho biết số người điều khiển UAV thiệt mạng đã tăng vọt trong vài năm qua. Artem cho biết, trước đây, kịch bản này là điều hiếm thấy, nhưng nay đã "trở thành chuyện thường xuyên".

Các UAV, đặc biệt là loại mang theo khối thuốc nổ nhỏ, đã trở thành vũ khí tấn công chủ lực trên chiến trường Ukraine, gây ra khoảng 70% thương vong cho cả hai bên, theo các đánh giá gần đây.

Chúng chỉ có giá chỉ vài trăm USD nhưng có thể loại bỏ các xe tăng trị giá hàng triệu USD. Cuộc chiến tại Ukraine đã khiến hàng nghìn xe tăng và thiết giáp bị phá hủy, phần lớn là do UAV.

Tuy nhiên, UAV không phải lúc nào cũng được dùng để tấn công trực tiếp, chúng còn đóng vai trò trinh sát và chỉ thị mục tiêu, giúp điều chỉnh hỏa lực pháo binh trong chiến đấu.

Nga ngày càng tập trung nhắm vào các phi công UAV Ukraine vì coi họ là mối đe dọa nghiêm trọng khi một binh sĩ có thể gây bất lợi trong nhiều khía cạnh cho Moscow. Artem nói rằng binh sĩ Ukraine càng có kỹ năng cao và càng hiệu quả trong chiến đấu, họ càng trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Nga.

Nhà nghiên cứu Justin Bronk, thuộc Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về Quốc phòng (RUSI), viết trong một báo cáo hồi tháng 8 rằng thương vong của binh sĩ điều khiển UAV Ukraine đã “tăng nhanh chóng” trong suốt mùa xuân và mùa hè năm nay. Binh sĩ Nga đang dồn nỗ lực vào việc xác định vị trí của họ để tấn công.

Một phi công UAV Ukraine giấu tên tiết lộ rằng “khi đối phương phát hiện ra vị trí người điều khiển UAV, họ sẽ dùng mọi thứ có trong tay để loại bỏ mối đe dọa".

Theo Artem, nhiều khi Nga sẵn sàng dùng bom và tên lửa đắt tiền ném xuống cả khu vực chỉ có 1-2 người điều khiển UAV.

Để tự bảo vệ mình, các phi công UAV Ukraine đang xây dựng hầm trú ẩn kiên cố hơn, làm việc sâu hơn dưới lòng đất, thay đổi vị trí thường xuyên để tránh bị phát hiện và thậm chí dựng các vị trí giả nhằm đánh lừa đối phương.

Tuy nhiên, không chỉ Nga, Ukraine cũng coi người điều khiển UAV của Moscow là mục tiêu ưu tiên. Dimko Zhluktenko, một binh sĩ thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, người từng điều khiển cả UAV trinh sát lẫn UAV tấn công, nói với Business Insider rằng quân đội Ukraine cũng “làm hết sức để săn tìm những người vận hành UAV Nga. Nếu tìm được họ, họ cũng là mục tiêu giá trị cao".