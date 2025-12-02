Điểm đặc biệt lần đầu xuất hiện trên "sát thủ không chiến" của Nga

Xác UAV Shahed bị bắn hạ cho thấy tên lửa được gắn trên vũ khí này (Ảnh: Defense Express).

Lần đầu tiên, một UAV tấn công kiểu Shahed của Nga được phát hiện mang theo tên lửa không đối không R-60, theo chuyên gia tác chiến điện tử và thông tin liên lạc Ukraine Serhiy “Flash” Beskrestnov.

Truyền thông Ukraine đã đăng tải bức ảnh cho thấy Nga đã bắt đầu cải tiến Shahed, một UAV tự sát, trở thành nền tảng mang vũ khí tập kích.

Theo ông Beskrestnov, Nga đang cố gắng sử dụng tổ hợp cải biến này để bắn hạ trực thăng và máy bay chiến thuật của Ukraine, những phương tiện truy đuổi các Shahed trong các nhiệm vụ đánh chặn.

Chuyên gia trên cho hay, Ukraine đã bắn hạ được một chiếc Shahed mang theo R-60 và phát hiện ra điểm đặc biệt này.

Tên lửa R-60, được phát triển trong thập niên 1960, là một vũ khí không đối không tầm ngắn. Tầm tác chiến tối đa của tên lửa R-60 là 7km và bản nâng cấp R-60M là 8km. Tuy nhiên, ở độ cao thấp, tầm hiệu quả giảm xuống còn khoảng 1,5km. Tên lửa chỉ nặng 44kg, trong đó đầu đạn nặng 3kg đối với R-60 và 3,5kg đối với bản R-60M của thập niên 1970.

Để lắp tên lửa lên Geran-2, Nga sử dụng một giá treo tiêu chuẩn, đấu dây vào hệ thống điện và hệ thống điều khiển phóng trên UAV. Với phương thức dẫn hướng này, người điều khiển Shahed phải hướng UAV chính xác về phía mục tiêu và giữ mục tiêu trong tầm ngắm của tên lửa cho đến khi đầu dò khóa, chỉ sau đó tên lửa mới có thể được phóng.

Cấu hình này rõ ràng đòi hỏi một liên kết thông tin liên lạc ổn định và có băng thông tương đối cao. Do đó, có khả năng những chiếc Shahed cải biến này sử dụng modem mạng để biến chúng thành các nền tảng kiểu góc nhìn thứ nhất tầm xa.

Tổng thể, cấu hình này tạo ra mối đe dọa đáng kể, chủ yếu đối với trực thăng và máy bay hạng nhẹ dùng để đánh chặn Shahed. Đồng thời, nó đòi hỏi người điều khiển Shahed phải thực hiện đầy đủ quy trình giao chiến trên không.

Có vẻ như Nga đang tạo ra các “tiêm kích hộ tống” cho UAV tầm xa của mình bằng cách trang bị tên lửa R-60 cho Shahed. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến Ukraine phải đánh giá lại các chiến thuật của hàng không phòng không cũng như biện pháp đối phó. Trong khi đó, Nga cũng đang đánh giá hiệu quả của cấu hình này và tiếp tục tinh chỉnh cách thức sử dụng.

Trước đó, Trung tá Yurii Myronenko, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine phụ trách đổi mới, cho biết Nga liên tục thử nghiệm các năng lực tập kích tầm xa mới, bao gồm “cả những biến thể Shahed mới và các mẫu hoàn toàn khác”.

Theo ông, Nga đang sử dụng các UAV Shahed mang thuốc nổ để săn tìm máy bay Ukraine ngay khi đang bay trên không.

Ukraine từ lâu dựa nhiều vào máy bay, từ tiêm kích đến trực thăng, để bắn hạ UAV và tên lửa Nga vốn mang lượng lớn thuốc nổ. Việc các máy bay này tiếp cận hỏa lực của Nga chứa rất nhiều rủi ro. Chiến thuật mới nhằm vào máy bay bằng UAV có vẻ là nỗ lực của Moscow nhằm áp chế năng lực phòng không của Kiev.