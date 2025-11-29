Màn thể hiện gây thất vọng khiến UAV Mỹ bị "đắp chiếu" ở Ukraine

UAV Altius (Ảnh: Anduril).

Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã ngừng sử dụng các UAV Altius của công ty Mỹ Anduril do chúng dễ bị tổn thương trước các hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Theo Wall Street Journal, các UAV này thường bị mất liên lạc và không thể đánh trúng mục tiêu. Do các lỗi trục trặc thường xuyên và độ tin cậy thấp, SSU cuối cùng đã từ bỏ việc sử dụng loại UAV này vào năm 2024.

Tuy nhiên, Anduril từng cho biết các UAV của họ đã được dùng để tấn công một số lượng đáng kể mục tiêu của Nga. Công ty không tiết lộ cụ thể hiệu quả của UAV này.

Anduril được biết đến đặc biệt với tư cách là nhà sản xuất UAV cảm tử Altius 600M và Altius 700M.

Altius 600M là một phương tiện bay không người lái đa nhiệm, với thiết kế mô-đun và có thể mang các loại tải trọng nặng tới 3kg.

UAV được điều khiển bởi một người vận hành từ trạm điều khiển mặt đất hoặc hoạt động ở chế độ tự động theo lộ trình lập trình sẵn. UAV có thể bay liên tục tới 4 giờ và đạt cự ly tối đa 440km.

Altius 700M là phiên bản nặng hơn của mẫu UAV trước đó, với đầu đạn nặng 15kg. UAV này được giới thiệu như một vũ khí tấn công để đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa.

Anduril Industries cho biết Altius 700M có tầm hoạt động 160km và thời gian lảng vảng trên không 75 phút.

Trước đó, Anduril mô tả Altius, có thể dùng cho trinh sát và mang đạn, là UAV sẵn sàng tác chiến, và cho biết đã gửi hàng trăm chiếc tới Ukraine. Công ty nói rằng Altius có thể phóng từ mặt đất, trên không hoặc từ trên biển, và tùy mẫu, có khả năng tấn công tầm xa hoặc bay nhiều giờ.

Các nhà sản xuất UAV phương Tây, bao gồm Anduril, cho đến nay có ảnh hưởng hạn chế tại chiến trường Ukraine. Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng Ukraine, nói trên Telegram vào tháng 11/2024 rằng trong một triệu UAV được triển khai ra tiền tuyến trong năm đó, 96% là do Ukraine tự sản xuất.

Anduril ban đầu gửi khoảng 100 UAV Altius cho Ukraine vào năm 2023, theo hai nguồn tin. Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Anh công bố hợp đồng trị giá 30 triệu bảng (khoảng 40 triệu USD) được quỹ quốc tế do Anh dẫn đầu tài trợ, để gửi số lượng không tiết lộ UAV Altius tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh nói với Reuters rằng hợp đồng nhằm cung cấp UAV Altius tiên tiến cho Ukraine đối phó với Nga tại Biển Đen.

Các hệ thống tác chiến điện tử - dòng vũ khí không thuốc súng - đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến sự Nga - Ukraine và có thể tác động lớn tới cục diện chiến trường. Nga, cường quốc quân sự, nổi tiếng với năng lực tác chiến điện tử ấn tượng với hàng loạt vũ khí hiệu quả.

Tác chiến điện tử thường được gọi là "sát thủ vô hình" vì đây là các khí tài quân sự sử dụng năng lượng điện từ để tấn công hoặc làm gián đoạn hoạt động của đối thủ. Nó có thể vô hiệu mọi thiết bị sử dụng điện và được thực hiện từ mặt đất, trên không, trên bộ, trên biển hoặc trong không gian mà không cần sử dụng tới thuốc nổ, hay các đòn đánh trực diện.