Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran sắp kết thúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: NYT).

“Tôi nghĩ cuộc chiến gần như đã hoàn tất, hầu như vậy. Họ (Iran) không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc, họ cũng không còn không quân”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với truyền thông ngày 9/3.

Ông phát biểu thêm: “Các tên lửa của họ giờ đã bị phân tán và gần như bị vô hiệu hóa. Máy bay không người lái của họ đang bị phá hủy khắp nơi, kể cả các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của họ. Nếu nhìn vào tình hình hiện tại, họ hầu như không còn gì nữa. Về mặt quân sự thì không còn gì đáng kể”.

Ông cho biết chiến dịch quân sự đang tiến triển “rất xa” so với dự tính trước đó của ông rằng cuộc chiến có thể kéo dài 4-5 tuần.

Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ sẽ đưa bộ binh đến Iran để kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao tại nước này.

“Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc đó. Chúng tôi còn rất xa mới đến bước ấy”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi về các cuộc thảo luận được đưa tin giữa Israel và Mỹ về khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Iran để thu giữ và bảo vệ số vật liệu này.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Trump nói Mỹ đã đạt được “những bước tiến lớn” trong cuộc chiến với Iran, đồng thời cho rằng chiến dịch này có thể đã “gần như hoàn tất”.

“Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn hướng tới việc hoàn thành mục tiêu quân sự của mình, và một số người có thể nói rằng nó gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn mọi lực lượng ở Iran”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra những mốc thời gian mâu thuẫn về cuộc chiến ở Iran. Trong một bài phát biểu trước các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện chỉ vài phút trước đó, ông gọi chiến dịch này là một “cuộc xuất quân ngắn hạn”, nhưng sau đó lại tuyên bố sẽ “tiến lên với quyết tâm hơn bao giờ hết để đạt được chiến thắng cuối cùng”.

Mỹ phối hợp với Israel đã mở chiến dịch không kích Iran kể từ ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công trên khắp Trung Đông.

Ông Trump nói, nếu Mỹ và Israel không hành động, Iran “có thể tấn công chúng tôi trong vòng một tuần”.

“Họ đã sẵn sàng. Họ có tất cả những tên lửa đó, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ, và họ định tấn công chúng tôi. Họ sẽ tấn công toàn bộ Trung Đông và Israel, và nếu họ có vũ khí hạt nhân thì họ đã sử dụng nó chống lại Israel. Đây sẽ là một cuộc tấn công lớn”, ông cáo buộc.

Xung đột nổ ra do bế tắc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Không đưa ra bằng chứng, chính quyền Tổng thống Trump tháng trước cáo buộc Tehran đang bắt đầu xây dựng lại chương trình hạt nhân mà ông tuyên bố đã bị “xóa sổ” bởi các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái.

Ông Trump cho biết Iran đã thể hiện mong muốn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân trong các cuộc đàm phán hạn chế giữa quan chức Mỹ và Iran trong năm nay.

“Bất chấp vô số cơ hội để từ bỏ tham vọng hạt nhân, điều mà họ có thể làm chỉ cách đây không lâu, nhưng họ đã nói muốn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Trump cho biết. Ông cũng suy đoán rằng nếu Mỹ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái thì Iran có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân.