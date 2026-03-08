Binh sĩ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một trận chiến (Ảnh minh họa: AFP).

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn khắp Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, sau 10 ngày tạm ngừng, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Ukraine. Lần này, họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương.

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) cũng tấn công các vùng lãnh thổ của Nga cũng như sân bay Donetsk.

Tình hình trên chiến tuyến vẫn trì trệ, đã kéo dài 2-3 tuần... Mặt trận duy nhất hoạt động mạnh là phía nam Pokrovske - tây Huliaipole (gần ngã ba Zaporizhia - Dnipropetrovsk), nơi các bên liên tục đưa thêm quân, lực lượng dự bị vào và tấn công lẫn nhau không ngừng.

Tình hình biên giới Sumy - Kursk đang leo thang, với các báo cáo về sự xâm nhập của Nga vào sâu hơn trong tỉnh miền Bắc Sumy.

Nga tiến hành tập kích đường không dữ dội vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa , UAV rạng sáng 7/3 (Ảnh: Military Summary).

Giao tranh ác liệt quanh khu vực Svyatogorsk

Các trận đọ súng dữ dội vẫn tiếp diễn ở Liman. Các đơn vị Moscow đang tấn công trong các khu rừng phía bắc Svyatogorsk, giành những thắng lợi cục bộ dọc theo tuyến Sosnovoye - Aleksandrovka, bất chấp các cuộc phản công của Ukraine, kênh Rybar cho hay.

Quân đội Nga đã giành được một vị trí vững chắc ở phía đông Yarovaya, hiện tại AFU đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi đó, tấn công xuyên qua các khu rừng từ hướng Svyatogorsk. Giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra.

Các cuộc đụng độ tiếp tục ở Drobyshevo, trong khi xa hơn về phía đông, từ Stavki, lính xung kích Moscow đang mở đường xuyên qua một khe núi đến vùng ngoại ô phía bắc Liman. Trong khi đó, các nhóm nhỏ tiếp tục tham gia các cuộc đột kích ở vùng ngoại ô phía đông và phía nam thành phố. Không bên nào có thể giành được quyền kiểm soát hoàn toàn ở đây do hoạt động của UAV ở mức độ cao.

Khi mùa xuân đến gần, các khu vực rừng rậm trở nên khó di chuyển hơn, ảnh hưởng đến cả hai bên. Moscow thường xuyên tiến hành ném bom, tập kích bằng UAV vào các tuyến đường mà đối phương đang cố gắng khôi phục.

Thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng. Khi tuyết tan, các con sông sẽ ngập lụt, nước tràn bờ, gây khó khăn cho Ukraine trong việc tiếp tế cho lực lượng của mình ở Liman. Điều này không có nghĩa là hệ thống phòng thủ sẽ sụp đổ, lực lượng Kiev đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho việc phòng thủ thành phố, đặc biệt vì đây là "chìa khóa" quan trọng để tiến vào Sloviansk (Slovyansk).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Liman - Sloviansk ngày 7/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn chặn theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kịch bản quen thuộc đang diễn ra ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, RFAF mới đây đã tập kích chính xác, phá hủy một con đập khác bằng siêu bom FAB-3000, lần này là ở phía bắc thành phố. Mức độ ngập lụt vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như một kịch bản quen thuộc đang diễn ra.

Do trận lũ lụt xảy ra vài tuần trước ở phía nam Konstantinovka, các đơn vị Moscow đã đánh bật được nhiều vị trí của Ukraine, đặc biệt là khi các hầm trú ẩn, kho ngầm bị ngập, việc tiếp tế cho lực lượng Kiev trong thành phố, bị chia cắt bởi con sông, trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Rõ ràng, kết quả của những cuộc tấn công này sẽ sớm được xác định, thể hiện không chỉ ở việc gây ra lũ lụt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là vùng kiểm soát của RFAF sẽ tăng lên đáng kể. Trong điều kiện hiện tại, Nga tấn công các thành phố bằng các nhóm rất nhỏ, nhưng số lượng những nhóm này đang dần tăng lên ở Konstantinovka.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các tuyến tiếp cận phía nam. Lính xung kích Moscow gần đây đã chiếm được một số cứ điểm giữa Ivanopol - Berestok, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép kín "vòng vây". Khi các vị trí trong khu vực này được củng cố, giao tranh leo thang gần Stepanivka lân cận, các chuyên gia có thể thận trọng dự đoán một cuộc tấn công tích cực hơn vào Konstantinovka.

Quân đội Nga tiếp tục phá hủy thêm một con đập, gây ngập lụt nhằm ngăn chặn hậu cần của Ukraine ở thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Ukraine nối lại phản công ở cánh đông Zaporizhia

Các đơn vị Kiev tiếp tục mục tiêu giành lại địa bàn ở khu vực ngã ba giữa Dnipropetrovsk - Zaporizhia, tiến gần đến Vovcha. Xa hơn về phía nam, binh sĩ Nga đang tiến gần đến Huliaipole.

Sau một thời gian tạm dừng chiến thuật ngắn do cần phải tập hợp lại, đồng thời sơ tán nhân sự ở cánh đông Zaporzhia, AFU đã tiếp tục phản công, được hỗ trợ bởi xe bọc thép, gần Orestopol. Tình hình vẫn căng thẳng, nhưng RFAF, nhờ việc chuyển lực lượng dự bị trước đó, đang đẩy lùi các nỗ lực của đối phương.

Về phía tây, các đơn vị Moscow đang đột phá xa hơn về phía tây sông Gaichur. Gần Rozhdestvenskoye, giao tranh tiếp diễn trong các vành đai rừng, trong khi lính xung kích cũng đang tấn công các tuyến đường tiếp cận Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhevka. Quân đội Ukraine đang tiếp tục nỗ lực đột phá đến con sông và tiến về Dobropillia.

Bất chấp sự đình trệ rõ rệt của cuộc tấn công, Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục điều thêm lực lượng dự bị ra tiền tuyến. Do chiến tuyến thưa thớt, họ có thể thâm nhập vào giữa các vị trí tiền phương của Nga, nhưng không thể kiểm soát hầu hết các khu dân cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 7/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Một số diễn biến đáng chú ý khác

Phóng viên chiến trường kỳ cựu Evgeniy Lisitsyn cho biết, tại Seversk (Siversk), quân đội Nga tiến được 1,5km dọc theo đường Privolye - Sloviansk đồng thời đang đột phá các làng Fedorovka Vtoraya, Lipovka nằm trong "vùng xám". Địa bàn kiểm soát tại Pazeno của RFAF đã được mở rộng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 7/3. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây thành phố (Ảnh: ZOV TV).

Ở Pokrovsk (Krasnoarmeysky): Lực lượng Moscow đang tiến về phía nam Novopodgorodny và đột phá đến Sergeyevka. Giao tranh giành Grishino, tiếp cận Novoalexandrivka từ phía đông.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại bắc Pokrovsk ngày 7/3. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở phía tây và phía bắc thành phố (Ảnh: ZOV TV).

Tại Huliaipole: RFAF tấn công Vozdvizhevka từ 3 phía. Tiến về phía bắc Verkhnyaya Tersa. Lực lượng Kiev phản công từ Gavrilovka gần Ivanovka.

Ở Liman: Sau khi chiếm được Yarovaya, các cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của Ukraine đã gia tăng. Lực lượng Moscow đã tiến về phía tây Novoplatonovka, chiến đấu để giành quyền kiểm soát các vị trí hướng về phía Svyatogorsk.

Konstantinovka: Một cuộc phản công của AFU gần Sân vận động Metalurh đã bị đẩy lùi. Quyền kiểm soát gần Chervonoe và Novodmitrivka đã được Nga mở rộng. Các đập nước đã bị phá hủy bởi Không quân Vũ trụ Nga, làm phức tạp thêm công tác hậu cần của đối phương.