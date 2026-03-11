Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tuyên bố thắng lớn ở tỉnh Dnipropetrovsk

Lực lượng Kiev đã đẩy lùi quân đội Nga (RFAF) khỏi hầu hết các khu vực bị kiểm soát ở tỉnh Dnipropetrovsk sau nhiều tuần đột phá dọc theo chiến tuyến tại ngã ba giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

"Trong vài tuần qua, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến hành phản công, đặc biệt là ở khu vực Dnipropetrovsk. Nhìn chung, rõ ràng là thế chủ động ở khu vực chiến tuyến này đã chuyển sang tay Ukraine", Emil Kastehelmi, một nhà phân tích quân sự thuộc Tập đoàn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, nói với Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine đã giành lại hơn 400km2 tại khu vực này trong chiến dịch, Thiếu tướng Oleksandr Komarenko, người đứng đầu Tổng cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Ông nói thêm rằng giao tranh vẫn đang diễn ra ở 3 khu định cư, trong khi 2 khu vực khác vẫn cần được giải tỏa.

Những thắng lợi này diễn ra trong bối cảnh tốc độ tiến công của RFAF chậm lại trong suốt mùa đông trên hầu khắp các mặt trận, trong khi lực lượng Kiev đang chủ động tiến dọc theo chiến tuyến phía Nam ở các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Trước đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine,Alexander Syrsky, cho biết, trong tháng 2, Kiev đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn so với diện tích mà Moscow chiếm được trong cùng kỳ.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm

Kênh Military Summary đưa tin, tối qua 10/3, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tất cả các vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự toàn cầu được 2 nhà lãnh đạo thảo luận, bao gồm cả Iran và Ukraine.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm này không mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Tổng thống Putin đã nhấn mạnh những tiến bộ quân sự và do đó gia tăng áp lực lên Kiev. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên vẫn bị đóng băng do chiến tranh leo thang ở Iran khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục chờ đợi một tín hiệu từ Mỹ để nối lại đàm phán trong vô vọng.

Sau cuộc điện đàm, thị trường dầu mỏ tạm thời ổn định nhưng đây không phải là tín hiệu cho thấy cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran sẽ sớm kết thúc và các bên tiếp tục gia tăng áp lực lẫn nhau.

Ukraine đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình vào thành phố Bryansk, Nga. Hậu quả là một nhà máy quân sự bị hư hại, và có báo cáo về thương vong dân thường. Cuộc tấn công này, được thực hiện trong bối cảnh quan hệ ấm lên giữa Nga và Mỹ, sẽ không bị bỏ qua. Một cuộc tấn công trả đũa từ Moscow là điều không thể tránh khỏi.

Cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tối 10/3 không đạt được đột phá nào. Trên thực địa, lực lượng Moscow có một số bước tiến nhỏ (Ảnh: Military Summary).

Nga đang chuẩn bị những bất ngờ cho Ukraine ở Sumy

Theo kênh Readovka, RFAF đang chuẩn bị củng cố các đầu cầu ở phía đông Sumy.

Cụ thể, lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát tại khu vực biên giới ở Sumy. Họ gần đây đã giành được khu vực Bobylevka ở huyện Glukhovsky. Hơn nữa, tại huyện Sumy, lính xung kích Nga tiếp tục củng cố vị trí để tiến hành các hoạt động trực tiếp đột phá vào trung tâm tuyến phòng thủ cũ của quân đội Ukraine.

Một cuộc tấn công vào làng Korchakovka đang diễn ra, và dự kiến ​​sẽ có những cuộc đột kích tiếp theo vào các khu định cư lân cận. Xa hơn về phía đông, quân đội Nga tiến đến Miropolye, với các đơn vị tiền phương hoạt động trong ranh giới của ngôi làng lớn này.

Tại huyện Krasnopolsky, việc mở rộng vùng kiểm soát vẫn tiếp diễn. Công tác chuẩn bị đang được RFAF tiến hành cho chiến dịch xâm nhập vào các làng Mikhailovka, Taratutino và Ryasnoye. Hơn nữa, lực lượng Moscow đã bắt đầu tiến về phía bắc trong cùng khu vực, chạm trán với các đơn vị Kiev hoạt động trong khu vực Maryino và Prokhody.

Binh sĩ Nga đã đóng quân ở đó sau khi đánh bật các nhóm đột kích của Ukraine khỏi huyện Krasnoyarsk thuộc vùng Belgorod.

Mặc dù hoạt động của lực lượng Moscow tiếp tục gia tăng, nhưng cấu trúc tác chiến của đối phương vẫn không thay đổi. Tại cả 2 huyện Hlukhiv và Krasnopolsky thuộc tỉnh Sumy, tuyến phòng thủ vẫn được củng cố vững chắc bởi các lữ đoàn và những đơn vị riêng lẻ của Lực lượng Biên phòng Ukraine (GBSU), được hỗ trợ bởi pháo tự hành và các hệ thống pháo phản lực đa nòng từ Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 27 AFU.

Điều này có nghĩa là AFU vẫn chưa huy động được lực lượng dự bị của Cụm tác chiến Khu vực Sever. Được biết, Bộ chỉ huy Kiev duy trì các đơn vị với quy mô và thành phần chưa rõ ràng ở vùng Chernihiv và phía bắc tỉnh Sumy (Hlukhiv, Krolevets, Shostka). Nhiệm vụ của họ sẽ được làm rõ hơn trong tương lai, nhưng lực lượng Moscow đang tận dụng tối đa tình hình.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 10/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Hệ thống phòng thủ tương đối yếu của Ukraine ở hầu hết các khu vực giao tranh tại vùng Sumy cho phép quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ đối phương. Hơn nữa, các hướng di chuyển mới nổi của các đơn vị xung kích Moscow hoạt động tại quận Krasnopolsky cho thấy Cụm tác chiến phía Bắc RFAF được giao nhiệm vụ kết nối tất cả các đầu cầu phía đông bắc, đông và đông nam Sumy thành một mặt trận thống nhất. Lực lượng Moscow đã hoạt động tương tự trong mùa đông và mùa xuân năm 2025 ở phía bắc Kupyansk.

Cách tiếp cận này sẽ buộc AFU phải phân tán thêm lực lượng vốn đã ít ỏi của họ. Đây đã là một dấu hiệu cho thấy mặt trận có thể bị phá vỡ do tuyến phòng thủ bị suy yếu. Hiện tại, do băng tan theo mùa, quy mô các hoạt động tương đối hạn chế. Nhưng công tác chuẩn bị cho những điều quan trọng hơn đang được Nga tiến hành ráo riết trong khi chờ đợi một mùa xuân khô ráo.

Trong mùa khô, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang chuẩn bị những bất ngờ cho lực lượng Kiev. Phía Ukraine không thể dự đoán khu vực nào trong các hoạt động của Nga sẽ là trọng tâm chính trong mùa xuân và mùa hè.

Trong khi AFU vẫn còn hoang mang, lực lượng dự bị của họ không thể được huy động vào trận chiến, nếu không sẽ mắc phải sai lầm nguy hiểm. Nhưng ngay cả khi Bộ chỉ huy Kiev đoán đúng và triển khai lực lượng để ngăn chặn bước đột phá ở một khu vực nào đó, họ cũng sẽ không được giảm bớt gánh nặng.

Xét cho cùng, AFU đang đối mặt với một vấn đề ngày càng nghiêm trọng ở 3 huyện thuộc vùng Sumy: Hlukhiv, Sumy và Krasnopolsky. Điều này chỉ áp dụng riêng cho vùng Sumy, khu vực phía bắc Kharkov thậm chí không được đề cập đến. Liệu Ukraine có đủ lực lượng dự bị cho tất cả các khu vực đó hay không là một câu hỏi lớn.

Ukraine phản công ác liệt ở đông Zaporizhia

Các đơn vị Kiev tiếp tục phản công ở khu vực phía bắc thuộc hướng đông Zaporizhia.

Hình ảnh về giao tranh ở Novohryhorivka đã xuất hiện trên các kênh ủng hộ Kiev, với tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã hoàn toàn đánh bật lực lượng Moscow khỏi tỉnh Dnipropetrovsk ở khu vực này. Tuy nhiên, thực tế lại thú vị hơn một chút.

Các đơn vị Kiev quả thực đã tiến vào Novohryhorivka bằng xe bọc thép cách đây một thời gian và đẩy lùi được binh sĩ Nga khỏi một số vị trí. Tuy nhiên, sau khi xe bọc thép rút lui, lính xung kích Moscow tiếp cận một ngôi nhà do binh sĩ Ukraine chiếm giữ và phá hủy nó bằng súng phóng lựu.

Do đó, ngay cả khi tính đến độ sâu của bước đột phá, cũng không thể nói rằng AFU kiểm soát được Novohryhorivka. Một số binh sĩ Ukraine còn sống sót bị bỏ lại mà không có tiếp tế và không thể duy trì quyền kiểm soát "vùng xám".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 10/3. Kiev tiếp tục nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành ngăn chặn bước tiến của đối phương (Ảnh: Rybar).

Một ví dụ khác về các cuộc tấn công một chiều như vậy của AFU là ở Verbove lân cận, nơi trước đó họ đã điều động xe bọc thép. Xe bọc thép Ukraine sau đó đã bị đốt cháy bởi UAV Nga, và ngôi làng được RFAF giải tỏa. Một trong những lính Ukraine còn sống sót thậm chí còn bị bắt giữ.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở sườn phía tây bên kia sông Gaichur. Tại đây, lực lượng Kiev cũng đang phản công về phía Rozhdestvenske. Đoạn phim ghi lại cảnh các phương tiện của Ukraine đi qua ngôi làng trên đường đến vùng ngoại ô phía đông đã xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, tính xác thực của những đoạn phim này rất đáng ngờ.

Trong bối cảnh các sự kiện toàn cầu, Ukraine đang rất cần thể hiện một số thành công, đó là lý do tại sao các đoạn phim lưu trữ về những cuộc tấn công thắng lợi nhất và dài nhất của các xe bọc thép đang được sử dụng.

Cuộc đấu UAV dữ dội ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, các đơn vị Moscow đang thu hẹp vòng vây do cuộc tấn công hồi đầu năm tạo ra. Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở phía tây nam thành phố, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành được vị trí thuận lợi để tấn công từ hướng khác, kênh Rybar cho hay.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Moscow đã đánh bật đối phương khỏi một số cứ điểm ở cánh đồng giữa Berestok và Ivanopol, loại bỏ một đợt xâm nhập lớn gần hồ chứa Kleban-Byk. Trường kỹ thuật nằm ở phía bắc hiện đang ở trong "vùng xám", với các nhóm bộ binh từ cả 2 phía đang hoạt động.

Cụm tác chiến phía Nam RFAF cũng đã chiếm giữ một số vành đai rừng trên đường tiếp cận Ilyinovka, mở đường tiến xa hơn về phía bắc tới Konstantinovka. Tuy nhiên, tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Ilyinovka vẫn còn quá sớm - các nhóm xung kích thực sự đang giao tranh trong làng, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể dọn sạch lãnh thổ.

Trong khi đó, quân đội Nga đã giải tỏa Stepanivka và chiếm các cứ điểm trên đường tiến vào Yablonivka, nơi lực lượng Kiev vẫn còn hiện diện cho đến gần đây. Các nhóm tiên phong RFAF đang tiến sâu hơn về phía Dolgaya Balka, việc giải tỏa khu vực này là cần thiết để tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của Konstantinovka.

Mặc dù vậy, các đơn vị Kiev vẫn tiếp tục cố gắng xâm nhập vào Yablonivka. Hầu hết binh sĩ Ukraine đang bị loại bỏ bởi các đơn vị UAV, nhưng vẫn có những nhóm nhỏ lẻ tìm cách tiến đến quốc lộ N-20. Tuy nhiên, họ không thể tác động đáng kể đến diễn biến trong cuộc đột phá của Nga.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công, mở rộng bàn đạp để xâm nhập thành phố Konstantinovka (Ảnh: Rybar).

Trước tình hình ngày càng xấu đi, Bộ chỉ huy Kiuev đã điều động thêm các đơn vị UAV đến khu vực Druzhkovka và Konstantinovka. Cuộc đối đầu chính theo hướng này đang ngày càng chuyển sang lĩnh vực "không người lái", nơi kết quả các trận chiến sẽ được quyết định bởi trình độ huấn luyện và trang bị của người điều khiển.

Ngay bây giờ, cả hai bên chủ yếu tập trung vào việc săn lùng những người điều khiển UAV và cơ sở hạ tầng chỉ huy và kiểm soát. Mặc dù các phương tiện của Ukraine thường xuyên bị nhắm mục tiêu, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào nhân sự đang trở nên thứ yếu.

Giao tranh bùng nổ gần Novopavlivka

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Novopavlivka, các đơn vị Moscow đang giao tranh gần trung tâm khu định cư. Dựa trên các đoạn phim giám sát khách quan mới được công bố, họ đang cố gắng đánh bật đối phương khỏi các tuyến đường tiếp cận phía đông ngôi làng.

Vấn đề là ở phía đông Novopavlivka có một khu vực do Ukraine kiểm soát, được bảo vệ bởi các ngọn đồi phía bắc ngôi làng này bên kia sông. Phía bắc Solona là một tuyến phòng thủ khá ấn tượng, chạy một đoạn ngắn từ biên giới với vùng Dnipropetrovsk. AFU đã dựa vào tuyến phòng thủ này trong suốt năm giao tranh vừa qua ở khu vực này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlivka ngày 10/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Tình hình vẫn căng thẳng gần Belyakovka. Ở đó, RFAF vẫn chưa thể tiến đến các ngọn đồi khi giao tranh giành Novopidhirne vẫn tiếp diễn. Ở sườn phía nam, lực lượng Moscow đang cố gắng tiến công giữa Ivanovka và Novopavlovka, dần dần tái chiếm các vành đai rừng nơi Ukraine trước đây đã tiến hành những cuộc đột kích.

Trong khi đó, mối đe dọa về một cuộc phản công quy mô lớn của AFU vẫn còn đó. Xét theo những tuyên bố của lực lượng Kiev, mục tiêu rõ ràng của họ là đánh bật quân đội Nga ra khỏi vùng Dnipropetrovsk. Đây là điều họ đang cố gắng thực hiện ở khu vực Zaporizhia phía đông lân cận, và họ cũng có thể sẽ tấn công khu vực Novopavlivka.