Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này hoàn toàn sẵn sàng đáp trả các kế hoạch của Mỹ. Theo nhà ngoại giao này, chiến dịch quân sự của Mỹ đã khiến giá năng lượng và hàng hóa toàn cầu tăng lên mức không thể chịu đựng được.

Ông cho rằng Mỹ có thể đang cân nhắc gây bất ngờ cho Iran bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất năng lượng của nước này.

Iran dồn dập khai hỏa, cảnh báo còn hàng loạt bất ngờ dành cho Mỹ (Video: IRGC).

Ông nhận định động thái đó có thể là nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế các cú sốc kinh tế ngày càng gia tăng do chiến sự gây ra cũng như tác động của nó đối với giá năng lượng.

Ông tuyên bố, Iran hoàn toàn sẵn sàng đáp trả và "chúng tôi cũng còn nhiều bất ngờ dành sẵn cho Mỹ".

Đòn đáp trả của Iran trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã bao gồm các chiến dịch nhắm vào tài sản quân sự của Mỹ tại các quốc gia giàu dầu mỏ ở khu vực Vịnh Ba Tư.

Điều này đã khiến giá dầu và khí đốt tự nhiên tăng mạnh, gây chấn động các thị trường quốc tế.

Quân đội Iran cũng thông báo tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV mới nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel để trả đũa.

Iran cho biết đà tăng giá năng lượng có thể còn tiếp tục và thậm chí đạt mức kỷ lục nếu Mỹ và Israel quyết định tấn công các cơ sở sản xuất năng lượng của Iran, buộc Tehran phải đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu tương ứng trong khu vực.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sức mạnh quân sự của Iran cùng sự kiên định của quốc gia này cho đến nay đã ngăn chặn được các đợt tấn công của Mỹ, đồng thời nhận định những tuần tới của cuộc chiến sẽ mang tính “quyết định”.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fars, ông Mohammad Akbarzadeh nói rằng có “3 yếu tố quan trọng” khiến Iran ngăn được kế hoạch của Mỹ.

Ông nhắc tới việc cấm tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, cho rằng điều này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng và khiến giá cả tăng vọt, trong khi “nền kinh tế toàn cầu không thể chịu đựng được áp lực như vậy”.

Ông Akbarzadeh cũng cho biết sức mạnh tấn công “mạnh mẽ và chính xác” của các lực lượng Iran đã gây bất ngờ cho đối thủ. Ngoài ra, ông cho rằng, sự ủng hộ của người dân Iran với chính quyền cũng là một yếu tố quan trọng.

Ông Akbarzadeh cũng cho rằng tuần thứ 2 của cuộc chiến, vốn đang diễn ra, sẽ là “giai đoạn quan trọng nhất”.

“Nếu Iran có thể duy trì ưu thế như tuần trước, điều hoàn toàn có thể, chúng ta nên chờ đợi một tín hiệu mới từ Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự”, ông nói, đồng thời cho rằng các tính toán của đối phương đã bị ngăn cản.

Bắt đầu từ tuần thứ 3, ông Akbarzadeh dự đoán các cường quốc thế giới sẽ thảo luận với Iran để ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực.

Mỹ và Israel đã bắt đầu một đợt tấn công đường không nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Iran nhanh chóng đáp trả các cuộc không kích bằng cách phóng loạt tên lửa và triển khai các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.