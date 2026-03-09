Một binh sĩ Ukraine chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu (Ảnh minh họa: Reuters).

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành lại 435km² ở miền Nam

Kyiv Independent đưa tin, lực lượng Kiev đã giải tỏa được tới 435km² lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền Nam đất nước, làm thất bại nỗ lực phát động cuộc tấn công của Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 8/3.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra khi các đơn vị Kiev đang tiến hành phản công ở các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, nơi bước tiến của Nga đã bị chặn đứng.

"Ở phía nam đất nước chúng ta, trong một tháng rưỡi qua, (lực lượng Ukraine) đã thực hiện một số hành động quan trọng về phòng thủ và phản công tại một số khu vực", ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten tại Kiev.

"Các hành động này hoàn toàn nhằm mục đích làm thất bại kế hoạch của Nga. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã khá thành công - chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 400-435km²", ông nói.

Tổng thống Zelensky thừa nhận điều kiện chiến trường vẫn còn khó khăn, đồng thời thể hiện sự lạc quan thận trọng.

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang, Nga đẩy mạnh tấn công

Kênh Military Summary đưa tin, vào ngày thứ 9 của cuộc chiến với Iran, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công có mục tiêu vào các kho dầu gần Tehran, nơi vẫn đang bốc cháy.

Khoảng 50 máy bay chiến đấu của Israel phá hủy một trung tâm chỉ huy ngầm và 16 máy bay vận tải của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại sân bay Mehrabad. Iran đã đáp trả bằng 12 đợt phóng tên lửa vào các thành phố của Israel. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn kiên quyết yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện".

Song song với chiến sự Trung Đông đang nóng bỏng, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục không bị cản trở, tập trung vào Donetsk và Zaporizhia. Một số nguồn tin cho biết họ đã đạt được những thắng lợi đáng kể về lãnh thổ hướng tới Serhiivka, điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình chiến lược đối với lực lượng Kiev tại khu vực Dnipropetrovsk và Donetsk.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran, quân đội Nga tấn công mạnh mẽ nhằm tiến tới vành đai pháo đài cuối cùng của đối phương tại Donbass (Ảnh: Military Summary).

Áp lực lên Sumy đang gia tăng

Theo kênh Readovka, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF bắt đầu cắt đứt mũi nhọn biên giới tỉnh Sumy, chiếm được Sopych và trạm kiểm soát Bachevsk. Trên trục Krasnolimansk, Tập đoàn quân số 20 RFAF đã loại bỏ 2 cứ điểm mạnh của quân đội Ukraine (AFU) tại Drobyshevo và Yarovaya, đồng thời đột kích Liman (Lyman) và Svyatogorsk, nhằm khép chặt vòng vây, ngăn chặn đối phương rút lui.

Trong khi đó, tại Zaporizhia, cuộc phản công của AFU gần Stepnogorsk đã thất bại: thay vì chiếm lại vị trí, lực lượng Kiev buộc phải rút lui. Và gần Huliaipole, Tập đoàn quân số 5 RFAF đã tiến đến Verkhnyaya Tersa, một "nút thắt cổ chai" mà nếu phá sập sẽ làm tan rã toàn bộ mặt trận của đối phương.

Chiến thuật "con lắc" của Nga phát huy hiệu quả ở Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã chiếm được làng Sopych và trạm kiểm soát đường bộ quốc tế Bachevsk (huyện Glukhovsky), tỉnh Sumy. Ngoài ra, các đơn vị này còn mở rộng vùng kiểm soát về phía nam, hoạt động từ khu vực Sidorovka. Mục tiêu của Bộ chỉ huy Moscow là cắt đứt mũi nhọn được hình thành bởi khúc uốn cong của biên giới giữa các tỉnh Kursk và Bryansk và tỉnh Sumy bên phía Ukraine. Mục tiêu trung gian là tiến đến trục Tolstodubovo - Bachevsk - Sukhodol - Yastrebshchina.

Trong khi đó, lực lượng Kiev đang duy trì phòng thủ thụ động tại tất cả các khu vực thuộc vùng Sumy. Họ đang chuẩn bị đối phó với chiến dịch xuân hè của RFAF và đang tăng cường lực lượng. Hành động chủ động có thể sẽ xảy ra khi ý định của Bộ chỉ huy Moscow trở nên rõ ràng hơn.

Tại vùng Sumy, hiện có một số dấu hiệu cho thấy điều gì có thể chờ đợi AFU ngay từ tháng 5 tới đây. Mục tiêu rõ ràng nhất là thủ phủ khu vực, nhưng RFAF còn có những lựa chọn khác. Họ đang sử dụng chiến thuật "con lắc": hoạt động di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác dọc theo hàng trăm km biên giới giữa vùng Sumy và vùng Kharkov phía bắc. Kiev đơn giản là không có thời gian để phản ứng đúng lúc.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 8/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Diễn biến xấu với Kiev tại Liman

Lực lượng Moscow đã chiếm được làng Drobyshevo. Ngôi làng này đóng vai trò là "điểm phòng thủ" án ngữ phía tây bắc Liman. Giờ đây, họ có một khoảng trống để tấn công vào các khu vực phía tây - tây bắc thị trấn.

Đồng thời, Yarovaya, một khu định cư hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, mở ra một đầu cầu tiềm năng nằm ngoài khúc quanh của sông Seversky Donets. Giờ đây, cơ hội rút lui cho lực lượng Kiev đã khép lại.

Trong khi đó, các đơn vị xung kích tiền phương RFAF đã bắt đầu bao vây Svyatogorsk. Mục tiêu của họ là cắt đứt đường T-05-21, dọc theo đó AFU đang rút lui về phía bên kia sông Seversky Donets gần Bogorodichnoye.

Tình hình đối với lực lượng Kiev đang trở nên nguy kịch trên 2 mặt trận cùng lúc. Công tác chuẩn bị đang được RFAF tiến hành để tấn công Svyatogorsk và tiếp tục cuộc đột kích vào Liman.

Bộ chỉ huy Kiev sẽ không thể hỗ trợ đầy đủ cả 2 đơn vị đồn trú đồng thời. Tuyến phòng thủ của họ giữa Drobyshevo và Liman rất yếu. Nó chỉ bao gồm một số cứ điểm mạnh, nhưng không có vị trí phòng thủ nào được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khu vực này là đầm lầy, không có nơi nào để đào hào phòng thủ đúng cách.

Không quân - Vũ trụ Nga cũng đang khiến cho tình hình thêm tồi tệ, lực lượng Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố. Đã xuất hiện các đoạn phim về việc máy bay Nga thả siêu bom FAB-3000 xuống vị trí của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 60 và 63 AFU. Điều này sẽ giúp lính xung kích của Tập đoàn quân số 20 RFAF dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 8/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Nga có thành công mới trên cánh đông Zaporizhia

Quân đội Nga đã đạt được thành công ở phía tây Huliaipole. Tất cả các điều kiện đã được tạo ra cho một cuộc xâm nhập vào Verkhnyaya Tersa, một điểm phòng thủ quan trọng của đối phương trong khu vực này. Theo các nguồn tin ủng hộ Moscow thân cận với quân đội Nga, các đơn vị tiên phong đã tiếp cận ngôi làng từ phía nam và phía đông.

Verkhnyaya Tersa có vai trò quan trọng đối với cả hai bên, do vị trí của nó nằm tại điểm giao nhau của 2 tuyến phòng thủ: tuyến dọc sông Gaichur (kéo dài về phía bắc) và tuyến phòng thủ cũ, được xây dựng từ năm 2023 (kéo dài về phía tây). Nó thực sự là điểm tựa của toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU án ngữ phía tây Huliaipole. Nếu Tập đoàn quân số 5 RFAF chiếm được Verkhnyaya Tersa, mặt trận phía bắc sẽ sụp đổ.

Tuyến đường đến Omelnik đang được mở ra, và cùng với đó là một đường tấn công bọc sườn vào tuyến phòng thủ cũ. Một tuyến tiếp tế thay thế đến khu vực phòng thủ Orekhov đi qua Omelnik. Do đó, ​​sự kháng cự của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 61, Trung đoàn Xung kích Độc lập 1, và các đơn vị 105 và 108 AFU sẽ vô cùng quyết liệt.

Đây là một lực lượng đáng gờm đối với một khu vực hẹp như vậy. Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 127 RFAF đang đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 8/3. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev và nối lại tấn công, giành thêm một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Ukraine phản công thất bại tại phía tây Zaporizhia

Các đơn vị thuộc Sư đoàn Xung kích Dù Cận vệ số 7 RFAF đã đẩy lùi cuộc phản công của đối phương. AFU đã cố gắng chiếm lại các làng Primorskoye và Stepnogorsk, cũng như cắt đứt mũi tấn công của Nga trên khu vực đông bắc Stepnogorsk, nhưng đã thất bại.

AFU đã rút lui khỏi Rechnoye và bỏ lại Veselyanka, khu vực hiện nằm trong vùng xám. Toàn bộ cụm dân cư nông thôn phía đông bắc Stepnogorsk đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine. Lực lượng Kiev vẫn đang giữ Magdalynivka và Zapasnoye, nhưng họ sẽ không thể cầm cự được lâu.

Mục tiêu tiếp theo của Moscow là khu vực kiên cố bao phủ các tuyến đường tiếp cận Kamyshevakha, Zarechnoye và Yurkovka, cũng như quốc lộ N-08 giữa Orekhov và Zaporizhia. Quốc lộ N-08 và tuyến đường dự phòng, T-04-08, tạo thành hành lang rút lui duy nhất cho nhóm Orekhov.

Nếu mất những con đường này, nhóm AFU sẽ bị mắc kẹt. Sau thất bại của cuộc phản công tháng 2, các đơn vị Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc câu giờ và chuẩn bị cho việc rút lui khỏi Orekhov.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 8/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Nga ngày càng áp sát Sloviansk

Cụm tác chiến phía Nam RFAF đang dần đẩy lùi đối phương về phía kênh Seversky Donets-Donbas thuộc mặt trận Sloviansk (Slovyansk). Giao tranh đang tiến gần đến các công sự gần Kaleniky, nếu vượt qua được đó, lực lượng Moscow sẽ tiếp cận được một điểm phòng thủ quan trọng gần Rai-Aleksandrivka.

Ở sườn phía bắc, lính xung kích Moscow gần đây đã đánh bật AFU khỏi khe núi Shirokiy Yar và một cứ điểm lớn trên núi Verblyudka. Các nhóm tiền tuyến đang hoạt động ở khu vực phía dưới Krivaya Luka, việc giải tỏa khu vực này sẽ cho phép quân đội Nga tiến công vào sườn của các đội hình đối phương tại Kaleniky và Piskunovka.

Ở khu vực trung tâm của hướng này, sau nhiều tuần giao tranh, RFAF cuối cùng đã loại bỏ được sự xâm nhập của đối phương ở phía nam Reznikovka. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra xung quanh khe núi Krutoy Yar, nơi trước đó AFU tập trung quân tại một số cứ điểm.

Hướng tấn công của Nga hiện đã chuyển sang Babachiy, việc chiếm giữ khu vực này là cần thiết để san phẳng mặt trận trên đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka. Lính xung kích đang tiến công vào các vị trí của đối phương trong những vành đai rừng mới chiếm được gần Reznikovka và thị trấn Petrovskoye lân cận.

Hiện tại, Rai-Aleksandrivka vẫn là đầu mối vận tải lớn cuối cùng của AFU trên tả ngạn kênh Seversky Donets-Donbas. Họ đang gặp khó khăn trong việc tiếp tế cho tiền tuyến do các cuộc tấn công bằng UAV thường xuyên nhằm vào các phương tiện vận tải trong khu vực, và sau khi thị trấn được giải tỏa, việc RFAF dọn sạch toàn bộ khu vực từ Nikolaevka đến Minkovka chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 8/3. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga mở rộng vùng đệm an ninh Kharkov

Theo hướng Ternova và Bilyi Kolodyaz, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động và đã xâm nhập vào nhiều khu vực khác nhau, với tổng cộng 12,27km², kênh AMK Mapping cho hay. Về phía tây, sau khi chiếm được Zelene, họ đã thiết lập quyền kiểm soát đối với làng Neskuchne lân cận và bắt đầu phát triển xa hơn về phía tây nam hướng tới Vesele.

Về phía đông, RFAF đã chiếm được những ngôi nhà cuối cùng tại Starytsya, kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 2 năm bắt đầu từ khi binh sĩ Nga lần đầu xâm nhập khu vực này của tỉnh Kharkov vào tháng 5/2024. Từ đây, họ tiến vào các khe núi gần đó, chiếm được một số vị trí, và đang đột phá đến vùng ngoại ô Izbytske. Ngoài ra, họ đã củng cố vị trí tại phía tây Starytsya, chiếm được một số vị trí mới trong các khe núi có rừng.

Nga phá hủy một bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine tại vùng Kharkov (Video: Telegram).

Về phía đông nam, lực lượng Moscow đã chiếm được những con phố cuối cùng của Hrafske và các khu rừng phía đông, đồng thời bảo đảm các vị trí còn lại ở phía nam Symynivka cũng như một số hàng cây phía đông ngôi làng. Từ đó, họ bắt đầu các cuộc tấn công về phía Verkhnya Pysarivka, chiếm giữ một phần rừng và tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc ngôi làng.

Về phía đông bắc, quân đội Nga đẩy lùi các cuộc phản công ở phần đông bắc Vilcha và tái chiếm phần phía bắc thị trấn cũng như một số vị trí phía tây. Giao tranh vẫn đang diễn ra trong các tuyến phố phía tây và phía nam Vilcha.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công dọc biên giới vùng Kharkov, đạt thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ở phía đông, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công vào đông bắc Vovchanski-Khutory, nơi họ củng cố vị trí. Giao tranh vẫn đang diễn ra trong trung tâm một khu rừng lớn. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm SBU của Ukraine bắt đầu các cuộc phản công vào phía đông Vovchanski Khutory, đẩy lùi đối phương khỏi một số vị trí, tuy nhiên các hoạt động tấn công của RFAF vẫn tiếp tục và những cuộc phản công này chỉ làm chậm bước tiến của họ.