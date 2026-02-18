Ukraine nêu lập trường về nhượng bộ lãnh thổ và thỏa thuận hòa bình với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios của Mỹ hôm 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bao gồm việc Ukraine đơn phương rút quân khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) và chuyển giao vùng lãnh thổ này cho Nga.

Ông Zelensky nói rằng cách tốt nhất để đạt được bước đột phá về vấn đề lãnh thổ là một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Tổng thống Zelensky, ông đã chỉ thị cho nhóm đàm phán Ukraine thảo luận về một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tại Geneva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết ông Putin sẵn sàng gặp riêng ông Zelensky, nhưng chỉ ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán.

Ông Putin nhiều lần tuyên bố ông không còn coi ông Zelensky là người đứng đầu hợp pháp của Ukraine vì nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc vào tháng 5/2024. Ông Zelensky đã từ chối tổ chức cuộc bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng thảo luận về việc rút quân ở Donbass, nhưng cũng kêu gọi Moscow rút quân về một khoảng cách tương đương và bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Nga đối với khu vực này.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng.

Vị trí các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Ông Zelensky một lần nữa bác bỏ một trong những yêu cầu chính của Nga, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ chủ quyền đối với 5 khu vực mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, bao gồm Donbass và Crimea, và rút quân khỏi các khu vực ở Donbass mà Nga đang kiểm soát.

Ông cũng nói thêm rằng Washington và Kiev đã nhất trí rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được đưa ra trưng cầu dân ý của người dân Ukraine.

Tuy nhiên, nếu một thỏa thuận đòi hỏi Ukraine phải rút quân khỏi Donbass, hy sinh chủ quyền và quyền công dân của người dân sống ở khu vực này, ông tin rằng nó sẽ bị bác bỏ.

“Đây là một phần của đất nước chúng tôi, tất cả những người dân này, quốc kỳ, mảnh đất này”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng người dân Ukraine sẽ chấp nhận một thỏa thuận đóng băng chiến tuyến hiện tại ở Donbass.

Về phần mình, Nga tuyên bố đang tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình toàn diện, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo tiền tuyến. Ngoài các vấn đề lãnh thổ, Moscow nhấn mạnh Ukraine phải từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và chấp nhận quy chế trung lập.

Tổng thống Zelensky tuyên bố ông đã yêu cầu Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, không ép buộc ông chấp nhận một “kịch bản thất bại” với người dân Ukraine. Ông cũng lập luận rằng, để có được hòa bình lâu dài, Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên “trao chiến thắng” cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky cho rằng ông Trump đã gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ.

“Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật của ông ấy chứ không phải là quyết định cuối cùng”, ông Zelensky nói.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã diễn ra tại Geneva hôm 17/2.

“Các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề thực tiễn và cơ chế giải quyết khả thi”, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umerov, cho biết, đồng thời cảm ơn Mỹ vì “sự tham gia mang tính xây dựng và sẵn sàng làm việc với tốc độ ổn định”.

Theo nguồn tin từ phái đoàn Ukraine, các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán chính trị của hai bên đã kết thúc. Tuy nhiên, các nhà đàm phán quân sự vẫn tiếp tục họp.

Nguồn tin cho biết cả hai nhóm đàm phán sẽ họp lại vào sáng 18/2. Dự kiến ​​các bên sẽ đưa ra tuyên bố sau khi cuộc đàm phán kết thúc.